Crea un vídeo instructivo de 90 segundos para periodistas y creadores de contenido, demostrando cómo transformar artículos extensos en contenido visual atractivo. El estilo visual debe ser limpio, profesional e informativo, utilizando superposiciones de texto y transiciones dinámicas de escenas, acompañado de una voz en off clara y autoritaria con música de fondo mínima. Esto se puede lograr aprovechando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen y asegurando una comprensión completa con Subtítulos/captions como Generador de Artículos a Vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo urgente de 60 segundos de noticias de última hora para especialistas en marketing en redes sociales y blogueros que buscan actualizaciones rápidas de contenido. El estilo visual debe ser dinámico con cortes rápidos y gráficos audaces, imitando un boletín de noticias en tiempo real, apoyado por una voz en off enérgica e impactante, quizás con una sintonía de noticias. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y las Plantillas y escenas disponibles para crear rápidamente este contenido atractivo de Creador de Vídeos de Noticias de Última Hora para un Compartir Eficiente en Redes Sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina crear un vídeo de anuncio de producto de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing que lanzan una nueva oferta. El estilo visual debe ser pulido y atractivo, incorporando elementos de marca personalizados y diversos medios de archivo que recuerden a un anuncio moderno de periódico digital, complementado por una voz en off optimista y persuasiva con música de fondo contemporánea. La amplia biblioteca de Medios/soporte de archivo de HeyGen y las funciones de generación de Voz en off facilitan la Personalización de Vídeos con diversas Plantillas de Vídeo llamativas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una guía detallada de 'cómo hacer' de 120 segundos para educadores y formadores, mostrando una nueva función o proceso. El estilo visual debe ser paso a paso, claro y fácil de seguir, incorporando grabaciones de pantalla y animaciones de punteros, todo optimizado para varias plataformas de visualización. El estilo de audio debe contar con una voz en off calmada e instructiva. Aprovecha el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para garantizar que tus Vídeos Exportados estén perfectamente adaptados a cualquier plataforma, aprovechando el aspecto profesional proporcionado por Plantillas y escenas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Periódico

Crea vídeos de noticias atractivos sin esfuerzo con herramientas intuitivas, plantillas dinámicas y opciones de compartición integradas.

Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de Plantillas de Vídeo profesionales específicamente diseñadas para contenido de noticias, dando a tu vídeo un aspecto pulido y atractivo.
Step 2
Genera tu Vídeo de Noticias
Pega tu guion de noticias o texto del artículo. Nuestro potente Generador de Artículos a Vídeo transformará instantáneamente tu contenido escrito en un borrador de vídeo dinámico, ahorrándote tiempo valioso.
Step 3
Personaliza Visuales y Audio
Refina tu vídeo añadiendo imágenes y clips relevantes de nuestra extensa biblioteca de Medios/soporte de archivo. Mejora aún más tu narrativa con ajustes precisos al flujo visual y elementos de audio.
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu vídeo de noticias para su publicación. Usa el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones para optimizar tu contenido para cualquier plataforma, asegurando una entrega de alta calidad.

Casos de Uso

Simplifica noticias complejas para vídeos explicativos

Desglosa temas de noticias intrincados en vídeos explicativos claros y concisos impulsados por AI, haciendo que la información compleja sea digerible para los espectadores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de periódico a partir de texto?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de periódico transformando tus artículos o guiones en vídeos atractivos utilizando funciones avanzadas de AI. Nuestra herramienta de texto a vídeo te permite generar segmentos de noticias profesionales con avatares de AI y voces en off realistas sin esfuerzo.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos de noticias con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece un editor de vídeo robusto con amplias opciones de personalización. Puedes aplicar fácilmente tu kit de marca, subir tu logo, elegir entre varias plantillas e integrar animaciones de texto dinámicas para asegurar que tus vídeos de noticias se alineen perfectamente con tu identidad visual.

¿Qué opciones de exportación están disponibles para compartir vídeos creados con HeyGen?

HeyGen proporciona opciones de exportación flexibles, permitiéndote descargar tus vídeos en varios formatos optimizados para plataformas como YouTube e Instagram. También puedes generar automáticamente subtítulos y captions para mejorar la accesibilidad y el alcance en tus redes sociales.

¿Ofrece HeyGen un flujo de trabajo intuitivo para crear vídeos de noticias?

Sí, HeyGen cuenta con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar diseñado para una creación de vídeos eficiente. Accede a nuestra extensa biblioteca de medios, incluyendo imágenes y vídeos de archivo, y ensambla escenas fácilmente para producir vídeos de periódico profesionales con un flujo de trabajo técnico sin problemas.

