Generador de Vídeos para Boletines: Involucra a Tu Audiencia

Transforma texto en boletines de vídeo cautivadores, aumentando las tasas de apertura y la interacción con la audiencia con avatares de IA.

Genera un vídeo energético de 45 segundos demostrando cómo un pequeño empresario puede aumentar la "interacción con la audiencia" transformando sus actualizaciones de texto en contenido dinámico de "generador de vídeos para boletines informativos". El estilo visual debe ser brillante y moderno, con un "avatar de IA" explicando el proceso, acompañado de una voz en off amigable y entusiasta. Este vídeo está dirigido a pequeños empresarios y gerentes de marketing que buscan ahorrar tiempo en la creación de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo inspirador de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y coaches en línea, ilustrando cómo pueden enviar "boletines informativos en vídeo personalizados" y destacar en la "reutilización de contenido". El estilo visual y de audio debe ser cálido y accesible, utilizando "plantillas y escenas" para mostrar varios formatos de boletines mientras una voz en off suave explica los beneficios de los boletines personalizables.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para gerentes de producto y fundadores de startups anunciando una nueva función con un enfoque de "creación de vídeos con IA", utilizando un "creador de boletines en vídeo". El estilo visual debe ser limpio y profesional con animaciones elegantes, complementado por una generación de voz en off clara y autoritaria, y "subtítulos/captions" para asegurar la accesibilidad para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo convincente de 90 segundos dirigido a agencias de marketing y equipos empresariales, demostrando el poder de la "creación masiva de vídeos" para campañas a gran escala con un "avatar de IA" profesional. El estilo visual debe ser corporativo y sofisticado, mostrando la eficiente "redimensión y exportación de proporciones" para adaptar el contenido a diversas plataformas y audiencias, mientras una voz en off clara destaca los beneficios de la tecnología generadora de vídeos con IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos para Boletines

Transforma fácilmente tu contenido de texto en boletines de vídeo atractivos que cautivan a tu audiencia y mejoran tus esfuerzos de marketing por correo electrónico.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo o pegando el contenido de tu boletín. Nuestra herramienta impulsada por IA convertirá tu texto en un guion de vídeo dinámico, listo para el enriquecimiento visual.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Presentador
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas de vídeo profesionales para representar tu marca. Esto da vida a tu mensaje sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Personaliza y Refina
Personaliza tu vídeo con controles de marca, música de fondo y voces en off para que coincidan con el estilo de tu marca. Añade subtítulos y captions para asegurar la accesibilidad para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo en varios formatos de aspecto y resoluciones, luego expórtalo fácilmente para una integración perfecta en tu plataforma de marketing por correo electrónico. Tu boletín de vídeo está ahora listo para ser enviado.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente en Boletines de Vídeo

Genera confianza y demuestra valor integrando fácilmente historias de éxito de clientes como vídeos en tus boletines personalizados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear boletines de vídeo atractivos?

HeyGen te permite crear boletines de correo electrónico atractivos sin esfuerzo utilizando sus avanzadas capacidades de creación de vídeos con IA. Utiliza plantillas de vídeo profesionales, avatares de IA y conversión de texto a voz para producir contenido cautivador que aumenta la interacción con la audiencia sin necesidad de edición compleja.

¿Puedo personalizar mis boletines de vídeo con HeyGen?

Por supuesto, HeyGen permite boletines altamente personalizables. Puedes adaptar cada aspecto, desde usar avatares de IA que reflejen la voz de tu marca hasta incorporar tus propios medios, asegurando que cada boletín de vídeo personalizado realmente resuene con tu audiencia y te ayude a ahorrar tiempo.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de boletines de vídeo eficaz impulsado por IA?

HeyGen se destaca como un creador de boletines de vídeo eficaz impulsado por IA al aprovechar una sofisticada IA para simplificar la producción de vídeos. Con características como avatares de IA realistas, generación de texto a vídeo y edición intuitiva de arrastrar y soltar, cualquiera puede producir boletines de vídeo de calidad profesional rápidamente.

¿Cómo apoya HeyGen la creación eficiente de contenido de vídeo para boletines?

HeyGen optimiza tu flujo de trabajo con herramientas robustas de creación de vídeos diseñadas para la eficiencia. Puedes lograr la creación masiva de vídeos y la reutilización fácil de contenido a partir de materiales existentes, permitiéndote generar numerosos boletines de vídeo de manera rápida y consistente para tus campañas de marketing por correo electrónico.

