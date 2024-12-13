Crea Guías Atractivas con Nuestro Nuevo Creador de Videos de Guía de Usuario

Transforma sin esfuerzo guiones en guías de usuario atractivas paso a paso con nuestra potente función de Texto a video desde guion.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video profesional de incorporación de productos de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, demostrando cómo crear tutoriales atractivos con HeyGen. Emplea un estilo visual elegante y dinámico que resalte la integración de avatares de IA realistas, apoyado por una voz en off generada por IA segura y clara y una banda sonora corporativa contemporánea, para presentar eficazmente las características del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video instructivo de 2 minutos diseñado para educadores y formadores que necesiten crear guías de usuario detalladas paso a paso, enfocándose en una estética clara, detallada y visualmente precisa. El video enfatizará la utilidad de los Subtítulos/captions para la accesibilidad, narrado por una voz en off calmada y articulada con sonido de fondo mínimo para asegurar la máxima claridad y transferencia efectiva de información.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una muestra vibrante de 45 segundos de creador de videos en línea para creadores de contenido y comunicadores corporativos que priorizan la eficiencia y la consistencia de la marca. Este video debe adoptar un estilo visual moderno, adaptable y basado en plantillas, destacando cómo las plantillas profesionales de HeyGen pueden agilizar la creación de contenido, complementado por una generación de voz en off optimista e inspiradora para transmitir el potencial creativo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Nuevo Creador de Videos de Guía de Usuario

Crea videos de guías de usuario atractivos y profesionales sin esfuerzo con IA, optimizando la incorporación de productos y la documentación.

1
Step 1
Crea la Base de Tu Proyecto
Comienza tu nueva guía de usuario construyendo desde cero o seleccionando una plantilla profesional adaptada para guías de usuario paso a paso.
2
Step 2
Añade Contenido y Voz en Off
Introduce tu guion o texto, luego utiliza nuestra IA para generar voces en off de sonido natural, o sube tu propio audio para un toque personalizado.
3
Step 3
Selecciona Visuales y Avatares
Mejora tu video eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para presentar tu contenido e integra medios relevantes para ilustrar pasos clave.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Guía
Finaliza tu video con subtítulos generados automáticamente y aplica controles de marca antes de exportar tu video de incorporación de productos de alta calidad para compartirlo de inmediato.

Casos de Uso

Simplifica temas complejos y mejora la educación del usuario

Simplifica características complejas del producto y mejora la comprensión del usuario a través de documentación en video clara y concisa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la creación de videos?

HeyGen actúa como una potente plataforma de IA generativa, permitiendo a los usuarios crear videos profesionales directamente desde guiones de texto. Integra sin problemas avatares de IA realistas y voz en off generada por IA para producir contenido atractivo de manera eficiente.

¿Qué opciones de personalización están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece a los usuarios una amplia personalización, incluyendo el uso de plantillas profesionales y controles de marca robustos para incorporar logotipos y colores de la empresa. Esto permite crear documentación de video y materiales de incorporación de productos a medida.

¿Pueden los videos de HeyGen adaptarse a diferentes plataformas y audiencias?

Sí, HeyGen asegura una amplia compatibilidad mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto para varias plataformas y la generación automática de Subtítulos/captions. Estas características técnicas son cruciales para ofrecer tutoriales y guías de usuario atractivas a nivel global.

¿HeyGen admite la producción eficiente de videos técnicos?

Absolutamente, HeyGen agiliza la producción de videos instructivos y contenido de guías para nuevos usuarios permitiendo la creación directamente desde texto. Su plataforma de IA generativa reduce la necesidad de herramientas de edición complejas, enfocándose en la conversión rápida de Texto a video desde guion.

