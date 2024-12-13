Revoluciona la Introducción: Tu Nuevo Creador de Vídeos de Introducción de Software

Involucra a los usuarios con vídeos de introducción personalizados. Utiliza avatares de IA para ofrecer formación clara y consistente y reducir la rotación.

Crea un vídeo de introducción de 45 segundos diseñado para nuevos usuarios de SaaS, presentando las funcionalidades principales de un nuevo software. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con animaciones nítidas y textos destacados en pantalla, complementado por una voz en off energética generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, asegurando un tono amigable y accesible.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de producto de 60 segundos dirigido a usuarios existentes que necesitan aprender sobre una nueva función lanzada dentro de una aplicación. El estilo visual y de audio debe ser limpio y profesional, destacando directamente la interfaz de usuario con demostraciones claras paso a paso, narradas con precisión a través de la función de texto a vídeo de HeyGen para garantizar exactitud y consistencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo animado de 90 segundos dirigido a clientes potenciales, simplificando un concepto de software complejo para un nuevo creador de vídeos de introducción de software. Adopta un estilo visual dinámico e ilustrativo con gráficos en movimiento atractivos, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave de manera visualmente atractiva y humana.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de introducción de 30 segundos para clientes de software B2B, enfocándote en su configuración inicial y beneficios. El estilo visual debe ser coherente con las directrices de la marca, aprovechando las plantillas y escenas personalizables disponibles a través de la función de Plantillas y escenas de HeyGen, apoyado por subtítulos claros y concisos para accesibilidad y alcance a audiencias diversas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Nuevo Creador de Vídeos de Introducción de Software

Crea vídeos de introducción profesionales y atractivos para tu nuevo software con facilidad. Nuestra plataforma intuitiva simplifica la creación de vídeos, haciendo que las características complejas sean fáciles de explicar y entender.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Introducción
Esboza la información clave para tu guía de nuevos usuarios. Aprovecha nuestra función de "texto a vídeo desde guion" para convertir sin esfuerzo tu contenido en escenas dinámicas, formando el núcleo de tu vídeo de introducción de software.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Personaliza
Selecciona entre una amplia gama de "avatares de IA" para presentar tu contenido, aportando un elemento humano a tus vídeos instructivos. Personaliza las escenas utilizando nuestra extensa biblioteca para explicar visualmente las características de tu software.
3
Step 3
Aplica la Identidad de tu Marca
Personaliza tu creación para que coincida con la estética de tu marca. Utiliza nuestros potentes "controles de marca" para incorporar el logo de tu empresa, colores específicos y fuentes, asegurando vídeos de introducción profesionales y atractivos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Introducción
Una vez que tu vídeo esté completo, realiza una revisión final. Luego, utiliza la función de "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para descargar tu vídeo de introducción de alta calidad en varios formatos, listo para ser compartido con nuevos usuarios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Demostraciones de Funciones de Software

.

Crea rápidamente clips de vídeo cortos y demostraciones de funciones para nuevo software, simplificando funciones complejas y acelerando la competencia del usuario.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de introducción atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de introducción atractivos sin esfuerzo utilizando avatares de IA y una biblioteca de plantillas personalizables. Nuestro motor creativo permite una personalización completa, asegurando que tu contenido cautive a nuevos usuarios y empleados.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de introducción efectivo para nuevo software?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de introducción de software transformando guiones de texto en vídeos pulidos con voz en off de IA y subtítulos. Esta capacidad de texto a vídeo significa que no necesitas habilidades avanzadas de edición de vídeo para producir recorridos de producto profesionales y claros.

¿Puedo personalizar mis vídeos de introducción para que coincidan con la identidad de mi marca con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y una narrativa visual consistente en todos tus vídeos. Esto asegura que cada vídeo de introducción animado refuerce la identidad de tu marca y ofrezca una experiencia de usuario unificada.

¿HeyGen admite la creación de otros tipos de vídeos además de contenido de introducción?

Sí, HeyGen es una herramienta versátil de creación de vídeos más allá de solo vídeos de introducción de nuevo software. Puedes producir fácilmente vídeos explicativos de alta calidad, vídeos de demostración de productos y vídeos de formación, aprovechando avatares de IA y plantillas personalizables para diversas necesidades de comunicación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo