Nuevo Generador de Incorporación de Software: Simplifica la Formación

Impulsa la adopción del producto y la retención de usuarios con videos instructivos atractivos creados con avatares de IA.

Crea un recorrido técnico de 1 minuto que demuestre cómo un nuevo generador de incorporación de software simplifica la configuración inicial del usuario. Dirigido a un público técnico de desarrolladores de software y administradores de TI, presentando un estilo visual limpio y profesional con una voz en off clara y autoritaria. Destaca la eficiencia de generar contenido instructivo directamente desde la documentación técnica usando Texto a video desde guion y mostrando diferentes avatares de IA explicando características complejas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video explicativo de 90 segundos para gerentes de recursos humanos y líderes de producto, ilustrando cómo el software de incorporación dedicado mejora las tasas de adopción de usuarios. Emplea un estilo visual moderno, paso a paso, con transiciones dinámicas y una voz en off amigable. Enfatiza la facilidad de crear rutas de incorporación estructuradas utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y las robustas capacidades de generación de Voz en off para un mensaje coherente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de exhibición de marca de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y líderes de éxito del cliente, destacando cómo se puede lograr una incorporación personalizada con un nuevo generador de incorporación de software. Adopta una estética visual elegante y de marca con música de fondo animada y un presentador virtual entusiasta. Demuestra cómo los elementos de marca personalizados se integran sin problemas utilizando avatares de IA como presentadores virtuales, apoyados por una rica biblioteca de medios/soporte de stock para una consistencia visual.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un video de formación integral de 2 minutos para empresas globales e iniciativas de D&I, detallando cómo un programa de incorporación de empleados efectivo asegura la accesibilidad global. Utiliza un estilo visual inclusivo y profesional, con explicaciones claras y música instrumental de fondo. Muestra el papel crítico de los Subtítulos/captions para las diversas necesidades lingüísticas y la flexibilidad de redimensionamiento de la Relación de aspecto y exportaciones para desplegar contenido en varias plataformas y dispositivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un nuevo generador de incorporación de software

Crea sin esfuerzo videos de incorporación atractivos e informativos para tu nuevo software con un potente generador impulsado por IA.

1
Step 1
Pega tu Guion
Comienza pegando tu guion o contenido de incorporación. La plataforma aprovechará la tecnología de Texto a video desde guion para transformar tu texto en palabras habladas.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para actuar como tu presentador virtual, guiando a los usuarios a través del nuevo software.
3
Step 3
Personaliza con Plantillas
Mejora tu video con plantillas y escenas personalizables, añadiendo elementos visuales y de marca relevantes para personalizar la experiencia de incorporación.
4
Step 4
Genera y Exporta
Finaliza tu video, luego genéralo y expórtalo en varios formatos y relaciones de aspecto, creando videos instructivos atractivos para su despliegue inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Rápidamente Videos Instructivos Atractivos

.

Transforma guiones en videos instructivos cautivadores al instante, asegurando una formación de software clara y efectiva para los usuarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué tecnología utiliza HeyGen para generar contenido de incorporación de nuevo software?

HeyGen revoluciona la generación de incorporación de nuevo software transformando guiones en videos instructivos atractivos utilizando tecnología avanzada de Texto a video y avatares de IA realistas. Nuestra plataforma te permite crear rápidamente contenido de formación de software profesional sin producción compleja, mejorando la adopción de usuarios.

¿Puedo personalizar los videos de incorporación de HeyGen para que coincidan con la identidad de mi marca?

¡Absolutamente! HeyGen permite la personalización completa de tus videos de incorporación de usuarios con elementos de marca como logotipos y colores. Puedes aprovechar nuestras plantillas y escenas para crear experiencias de incorporación personalizadas que refuercen tu marca, lo que lleva a una mejor retención de usuarios y adopción del producto.

¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta eficiente para crear contenido de incorporación de empleados?

HeyGen está diseñado como un software de incorporación intuitivo, lo que lo hace increíblemente eficiente para generar videos de incorporación de empleados y formación de software de alta calidad. Sus capacidades de presentador virtual y su interfaz fácil de usar permiten a cualquiera crear videos instructivos atractivos rápidamente, ahorrando tiempo y recursos valiosos.

¿Cómo asegura HeyGen que mis videos de incorporación sean accesibles para todos los usuarios?

HeyGen prioriza la accesibilidad generando automáticamente Subtítulos/captions para todos los videos, atendiendo a diversas necesidades de aprendizaje. Además, nuestra plataforma admite el redimensionamiento de la Relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu contenido de incorporación se vea genial y sea completamente consumible en cualquier dispositivo, aumentando aún más la adopción de usuarios.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo