Nuevo Generador de Incorporación de Software: Simplifica la Formación
Impulsa la adopción del producto y la retención de usuarios con videos instructivos atractivos creados con avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un video explicativo de 90 segundos para gerentes de recursos humanos y líderes de producto, ilustrando cómo el software de incorporación dedicado mejora las tasas de adopción de usuarios. Emplea un estilo visual moderno, paso a paso, con transiciones dinámicas y una voz en off amigable. Enfatiza la facilidad de crear rutas de incorporación estructuradas utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y las robustas capacidades de generación de Voz en off para un mensaje coherente.
Produce un video de exhibición de marca de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y líderes de éxito del cliente, destacando cómo se puede lograr una incorporación personalizada con un nuevo generador de incorporación de software. Adopta una estética visual elegante y de marca con música de fondo animada y un presentador virtual entusiasta. Demuestra cómo los elementos de marca personalizados se integran sin problemas utilizando avatares de IA como presentadores virtuales, apoyados por una rica biblioteca de medios/soporte de stock para una consistencia visual.
Elabora un video de formación integral de 2 minutos para empresas globales e iniciativas de D&I, detallando cómo un programa de incorporación de empleados efectivo asegura la accesibilidad global. Utiliza un estilo visual inclusivo y profesional, con explicaciones claras y música instrumental de fondo. Muestra el papel crítico de los Subtítulos/captions para las diversas necesidades lingüísticas y la flexibilidad de redimensionamiento de la Relación de aspecto y exportaciones para desplegar contenido en varias plataformas y dispositivos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Rápidamente Cursos de Incorporación de Software.
Desarrolla eficientemente cursos de formación de software completos para acelerar la competencia del usuario y la adopción generalizada.
Mejora el Compromiso de Incorporación y la Retención de Usuarios.
Aprovecha los videos impulsados por IA para aumentar significativamente el compromiso en la incorporación de software, lo que lleva a una mayor retención de usuarios.
Preguntas Frecuentes
¿Qué tecnología utiliza HeyGen para generar contenido de incorporación de nuevo software?
HeyGen revoluciona la generación de incorporación de nuevo software transformando guiones en videos instructivos atractivos utilizando tecnología avanzada de Texto a video y avatares de IA realistas. Nuestra plataforma te permite crear rápidamente contenido de formación de software profesional sin producción compleja, mejorando la adopción de usuarios.
¿Puedo personalizar los videos de incorporación de HeyGen para que coincidan con la identidad de mi marca?
¡Absolutamente! HeyGen permite la personalización completa de tus videos de incorporación de usuarios con elementos de marca como logotipos y colores. Puedes aprovechar nuestras plantillas y escenas para crear experiencias de incorporación personalizadas que refuercen tu marca, lo que lleva a una mejor retención de usuarios y adopción del producto.
¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta eficiente para crear contenido de incorporación de empleados?
HeyGen está diseñado como un software de incorporación intuitivo, lo que lo hace increíblemente eficiente para generar videos de incorporación de empleados y formación de software de alta calidad. Sus capacidades de presentador virtual y su interfaz fácil de usar permiten a cualquiera crear videos instructivos atractivos rápidamente, ahorrando tiempo y recursos valiosos.
¿Cómo asegura HeyGen que mis videos de incorporación sean accesibles para todos los usuarios?
HeyGen prioriza la accesibilidad generando automáticamente Subtítulos/captions para todos los videos, atendiendo a diversas necesidades de aprendizaje. Además, nuestra plataforma admite el redimensionamiento de la Relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu contenido de incorporación se vea genial y sea completamente consumible en cualquier dispositivo, aumentando aún más la adopción de usuarios.