Nuevo Creador de Vídeos de Producto: Lanza Demos Impresionantes Rápidamente
Transforma los detalles del producto en demos de vídeo atractivas al instante utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Se necesita una demostración profesional de 45 segundos de un creador de vídeos de productos con IA para equipos de marketing que buscan escalar sus vídeos de productos de manera eficiente. Este vídeo requerirá una estética visual limpia y moderna con transiciones suaves y animaciones sutiles, respaldado por una voz en off segura y articulada. Involucra a los espectadores empleando los avatares de IA de HeyGen para presentar características clave, ofreciendo una presencia humana sin talento en vivo.
Crea un vídeo informativo de 60 segundos específicamente para emprendedores de comercio electrónico que desean elevar sus listados de productos existentes. El enfoque visual debe ser elegante y explicativo, destacando características detalladas del producto con texto claro en pantalla, todo respaldado por una voz en off atractiva y clara. Para asegurar la máxima accesibilidad, incorpora subtítulos/captions de HeyGen, haciendo el contenido efectivo incluso para espectadores sin sonido.
¿Qué tal diseñar un fragmento cautivador de vídeo de producto de 15 segundos, perfecto para gestores de redes sociales que crean contenido atractivo alrededor de un nuevo artículo? El estilo deseado es rápido, moderno y visualmente dinámico, completo con una pista de fondo impactante y una voz en off entusiasta y concisa. Ensambla rápidamente visuales impresionantes sin empezar desde cero aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Rápidamente Anuncios de Producto de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de vídeo atractivos para tus nuevos productos para captar la atención y aumentar las ventas.
Involucra a las Audiencias con Contenido de Producto en Redes Sociales.
Produce vídeos cortos y clips atractivos para promover eficazmente nuevos productos en todas las plataformas de redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de productos atractivos?
HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos de productos con IA, simplificando significativamente todo el proceso de producción. Los usuarios pueden aprovechar un editor de arrastrar y soltar con varias plantillas de vídeo para crear rápidamente vídeos de productos atractivos. Nuestra avanzada IA incluso puede ayudar a escribir el guion, agilizando la creación de contenido de principio a fin dentro de nuestro editor en línea.
¿Puede HeyGen usar IA para crear vídeos de demostración de productos realistas?
Absolutamente. HeyGen utiliza IA avanzada para generar vídeos de demostración de productos de alta calidad. Puedes seleccionar un Avatar de IA para presentar tu producto, combinado con voces en off que suenan humanas generadas directamente desde tu guion, mejorando tus vídeos de marketing con visuales profesionales de IA.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de productos?
HeyGen proporciona amplias características para personalizar tus vídeos de productos, asegurando que se alineen perfectamente con el tono de tu marca. Puedes aplicar controles de marca, integrar medios de stock, añadir subtítulos dinámicos e incluso editar música para un producto final pulido. Nuestras versátiles plantillas de vídeo también ofrecen una base sólida para tendencias creativas personalizadas.
¿Cómo pueden las empresas escalar la creación de vídeos de productos con HeyGen?
HeyGen permite a las empresas escalar la creación de vídeos de manera eficiente a través de su potente editor en línea. Puedes generar fácilmente múltiples variantes de vídeo para diferentes necesidades de marketing y descargarlas y compartirlas sin esfuerzo en varias plataformas, incluidas las redes sociales. Este flujo de trabajo optimizado permite una producción de contenido más rápida para satisfacer las crecientes demandas.