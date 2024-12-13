HeyGen permite a las empresas escalar la creación de vídeos de manera eficiente a través de su potente editor en línea. Puedes generar fácilmente múltiples variantes de vídeo para diferentes necesidades de marketing y descargarlas y compartirlas sin esfuerzo en varias plataformas, incluidas las redes sociales. Este flujo de trabajo optimizado permite una producción de contenido más rápida para satisfacer las crecientes demandas.