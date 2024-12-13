Generador de Vídeos de Lanzamiento de Nuevos Productos sin Esfuerzo para Marketers

Lanza tus productos más rápido transformando guiones en vídeos cautivadores usando la eficiente función de Texto a vídeo de HeyGen.

Imagina un vídeo impactante de 30 segundos que muestre un generador de vídeos de lanzamiento de productos innovador, diseñado para entusiastas de la tecnología y primeros adoptantes ansiosos por descubrir la próxima gran novedad. El estilo visual debe ser elegante y futurista, con transiciones dinámicas y gráficos de alta tecnología, acompañado de una banda sonora electrónica contemporánea y animada. Este vídeo aprovechará la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido atractivo rápidamente, enfatizando el aspecto de 'generador de vídeos de productos con IA' que hace que la creación sea sencilla.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo pero atractivo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, demostrando cómo nuestra herramienta simplifica los 'vídeos de demostración de productos'. El estilo visual y de audio debe ser profesional y limpio, utilizando grabaciones de pantalla claras y superposiciones animadas, con una voz en off amigable pero segura. Utilizando los avatares de IA de HeyGen, el vídeo guiará a los espectadores a través de las características 'fáciles de personalizar', asegurando que comprendan lo rápido que pueden producir demostraciones de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo inspirador de 60 segundos para creadores de contenido y profesionales ocupados, ilustrando el viaje sin esfuerzo de convertirse en un 'creador de vídeos de productos' con HeyGen. El estilo visual debe ser brillante, acogedor e ilustrativo, mostrando una interfaz de usuario fluida con una voz calmada y orientadora. Esta producción destacará cómo las diversas plantillas y escenas de HeyGen, combinadas con su editor intuitivo de arrastrar y soltar, transforman ideas de vídeo complejas en 'plantillas de vídeo' pulidas en minutos.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo promocional contundente de 15 segundos específicamente para especialistas en marketing en redes sociales y agencias digitales, anunciando una nueva función que mejora las capacidades del 'generador de vídeos con IA'. El estilo visual debe ser dinámico y llamativo, con animaciones de texto audaces y cortes rápidos, acompañado de música de fondo popular y en tendencia. Asegúrate de que el vídeo aproveche los subtítulos automáticos de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de proporciones para garantizar el máximo alcance e impacto en varias plataformas sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Lanzamiento de Nuevos Productos

Crea vídeos de lanzamiento de productos profesionales en minutos para cautivar a tu audiencia y fomentar el compromiso, sin necesidad de experiencia en edición.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza aprovechando nuestras capacidades de Texto a vídeo con IA para generar un guion convincente, o pega el tuyo propio. Esto ayuda a crear narrativas que destaquen las características y beneficios clave de tu producto, preparando el escenario para un lanzamiento impactante.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo y escenas pre-diseñadas, o incorpora un avatar de IA profesional para presentar tu producto. Esto asegura que tu vídeo tenga un aspecto pulido y atractivo listo para el lanzamiento de tu nuevo producto.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Refina tu vídeo con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar. Añade fácilmente música de fondo e integra el logotipo y colores de tu marca usando controles de marca, y sube tus propios medios para alinearlos perfectamente con la identidad de tu producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación exportando tu vídeo de alta calidad en varios redimensionamientos y exportaciones de proporciones optimizadas para plataformas como redes sociales. Lanza tu producto con confianza, alcanzando una audiencia más amplia y dejando una impresión duradera.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Diseña Narrativas de Lanzamiento Inspiradoras

Diseña vídeos poderosos e inspiradores que comuniquen la visión y la propuesta de valor única de tu nuevo producto a tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos cautivadores de lanzamiento de nuevos productos?

El generador de vídeos con IA de HeyGen simplifica el proceso, actuando como un potente generador de vídeos de lanzamiento de nuevos productos. Permite a los usuarios crear vídeos de productos atractivos con facilidad, aprovechando la IA para agilizar la narración de vídeos desde el concepto hasta la finalización.

¿Puede HeyGen ayudarme a generar un vídeo de producto con IA solo a partir de texto?

Absolutamente. HeyGen aprovecha la IA avanzada para la creación fluida de texto a vídeo, permitiéndote transformar tu guion en un vídeo de producto con IA profesional. Nuestra plataforma facilita la personalización y da vida a tu visión.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de demostración de productos impactantes?

HeyGen ofrece una amplia personalización para vídeos de demostración de productos, incluyendo avatares de IA y diversas plantillas de vídeo. Puedes integrar música de fondo, aplicar controles de marca y utilizar nuestro editor de arrastrar y soltar para crear contenido profesional y acorde a la marca.

¿Cómo puede HeyGen permitir una escalabilidad rentable de vídeos de productos para redes sociales?

HeyGen facilita la escalabilidad rentable de vídeos de productos y vídeos explicativos específicamente para redes sociales. Su flujo de trabajo eficiente, que incluye varias opciones de redimensionamiento y exportación de proporciones, asegura que tu contenido esté perfectamente optimizado para cualquier plataforma, maximizando el alcance.

