Creador de Formación de Nuevos Procesos: Creación de Cursos sin Esfuerzo
Diseña cursos de formación para empleados atractivos más rápido con nuestra herramienta de autoría intuitiva, completa con avatares de IA para dar vida a tu contenido.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Descubre el poder de la formación eficiente para empleados. Un vídeo de 60 segundos, dirigido a Propietarios de Pequeñas Empresas y Jefes de Departamento, demostrará cómo tu equipo puede construir módulos de formación atractivos utilizando un software de formación de empleados de última generación. El estilo visual y de audio será moderno y animado, presentando diversos avatares de IA para dar vida a tu contenido.
Asegúrate de que tu equipo esté siempre al día con el conocimiento esencial. Para Oficiales de Cumplimiento y Educadores, este vídeo informativo de 30 segundos ofrece una visión clara sobre cómo impartir cursos de formación online críticos, especialmente para la formación en cumplimiento. El estilo visual es directo, complementado con subtítulos claros para mejorar la accesibilidad y comprensión.
Desata tu creatividad en el desarrollo de aprendizaje. Diseñado para Creadores de Contenido y Especialistas en L&D, este vídeo creativo de 50 segundos ilustra la simplicidad de una herramienta de autoría intuitiva, enfatizando la versatilidad de las plantillas de cursos. El estilo visual ilustrativo y el audio de apoyo destacarán cómo las plantillas y escenas de HeyGen aceleran la creación de contenido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Optimiza la Creación de Nuevos Cursos.
Crea rápidamente diversos cursos de formación online, haciendo que la formación de nuevos procesos sea accesible para todos los empleados.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Mejora el compromiso en la formación de empleados y la retención de conocimiento con contenido dinámico generado por IA para nuevos procesos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo actúa HeyGen como un generador de formación de empleados con IA?
HeyGen simplifica el proceso permitiéndote transformar guiones de texto en vídeos atractivos con avatares de IA, convirtiéndose en un eficiente generador de formación de empleados con IA para la formación de nuevos procesos. Puedes crear rápidamente módulos de formación utilizando plantillas y generar cursos de formación online profesionales sin producción de vídeo compleja.
¿Qué tipos de cursos de formación online puede ayudarme a crear HeyGen?
HeyGen te permite desarrollar diversos cursos de formación online y módulos de formación para empleados, desde la incorporación de nuevos empleados hasta la formación en cumplimiento, utilizando avatares de IA realistas y una conversión fluida de texto a vídeo. Produce fácilmente documentación de formación profesional con una marca consistente.
¿Puede HeyGen servir como un software integral de formación de empleados?
Sí, HeyGen funciona como un potente software de formación de empleados y una herramienta de autoría intuitiva, ofreciendo plantillas de cursos y una biblioteca de medios para ayudarte a crear contenido de formación rápidamente. Sus capacidades de texto a vídeo y avatares de IA simplifican todo el proceso, haciéndolo accesible para que todos puedan crear cursos de formación.
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi sistema de gestión de aprendizaje?
HeyGen complementa tu sistema de gestión de aprendizaje permitiéndote generar fácilmente documentación de formación basada en vídeo de alta calidad y cursos de formación online. Puedes exportar estos módulos de formación atractivos en varios formatos para cargarlos directamente en tu LMS, mejorando tu programa de formación de empleados en general.