Creador de Formación de Nuevos Procesos: Creación de Cursos sin Esfuerzo

Diseña cursos de formación para empleados atractivos más rápido con nuestra herramienta de autoría intuitiva, completa con avatares de IA para dar vida a tu contenido.

Imagina optimizar tu educación interna. Este vídeo de 45 segundos está dirigido a Gerentes de Recursos Humanos y Coordinadores de Formación, mostrando cómo crear contenido de cursos de formación de manera sencilla. Su estilo visual profesional con gráficos limpios y una voz en off atractiva destaca eficazmente la capacidad de HeyGen para convertir texto en vídeo desde un guion para cualquier creador de formación de nuevos procesos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Descubre el poder de la formación eficiente para empleados. Un vídeo de 60 segundos, dirigido a Propietarios de Pequeñas Empresas y Jefes de Departamento, demostrará cómo tu equipo puede construir módulos de formación atractivos utilizando un software de formación de empleados de última generación. El estilo visual y de audio será moderno y animado, presentando diversos avatares de IA para dar vida a tu contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Asegúrate de que tu equipo esté siempre al día con el conocimiento esencial. Para Oficiales de Cumplimiento y Educadores, este vídeo informativo de 30 segundos ofrece una visión clara sobre cómo impartir cursos de formación online críticos, especialmente para la formación en cumplimiento. El estilo visual es directo, complementado con subtítulos claros para mejorar la accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Desata tu creatividad en el desarrollo de aprendizaje. Diseñado para Creadores de Contenido y Especialistas en L&D, este vídeo creativo de 50 segundos ilustra la simplicidad de una herramienta de autoría intuitiva, enfatizando la versatilidad de las plantillas de cursos. El estilo visual ilustrativo y el audio de apoyo destacarán cómo las plantillas y escenas de HeyGen aceleran la creación de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Formación de Nuevos Procesos

Diseña y entrega eficientemente formación atractiva para nuevos procesos con una plataforma intuitiva impulsada por IA, asegurando una comprensión consistente y una rápida adopción.

1
Step 1
Crea Tu Curso de Formación
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada o empezando desde cero dentro de la plataforma. Aprovecha las herramientas intuitivas y las "Plantillas y escenas" preconstruidas para delinear rápidamente la estructura de tu "curso de formación".
2
Step 2
Añade Contenido Atractivo
Llena tus "módulos de formación" con medios enriquecidos. Utiliza "avatares de IA" para transformar tu texto en lecciones de vídeo dinámicas, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea interactiva y atractiva.
3
Step 3
Aplica Consistencia de Marca
Asegúrate de que tu "documentación de formación" se alinee con la identidad visual de tu empresa. Usa "Controles de marca (logo, colores)" para personalizar el aspecto y la sensación, añadiendo profesionalismo a tus materiales de formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Curso
Una vez que tu curso esté completo, "Expórtalo" fácilmente en varios formatos adecuados para "cursos de formación online". Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para asegurar una visualización óptima en todos los dispositivos y plataformas, listo para tus empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Materiales de Formación Complejos

.

Transforma la formación de nuevos procesos y documentación compleja en módulos de vídeo fácilmente digeribles y atractivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo actúa HeyGen como un generador de formación de empleados con IA?

HeyGen simplifica el proceso permitiéndote transformar guiones de texto en vídeos atractivos con avatares de IA, convirtiéndose en un eficiente generador de formación de empleados con IA para la formación de nuevos procesos. Puedes crear rápidamente módulos de formación utilizando plantillas y generar cursos de formación online profesionales sin producción de vídeo compleja.

¿Qué tipos de cursos de formación online puede ayudarme a crear HeyGen?

HeyGen te permite desarrollar diversos cursos de formación online y módulos de formación para empleados, desde la incorporación de nuevos empleados hasta la formación en cumplimiento, utilizando avatares de IA realistas y una conversión fluida de texto a vídeo. Produce fácilmente documentación de formación profesional con una marca consistente.

¿Puede HeyGen servir como un software integral de formación de empleados?

Sí, HeyGen funciona como un potente software de formación de empleados y una herramienta de autoría intuitiva, ofreciendo plantillas de cursos y una biblioteca de medios para ayudarte a crear contenido de formación rápidamente. Sus capacidades de texto a vídeo y avatares de IA simplifican todo el proceso, haciéndolo accesible para que todos puedan crear cursos de formación.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi sistema de gestión de aprendizaje?

HeyGen complementa tu sistema de gestión de aprendizaje permitiéndote generar fácilmente documentación de formación basada en vídeo de alta calidad y cursos de formación online. Puedes exportar estos módulos de formación atractivos en varios formatos para cargarlos directamente en tu LMS, mejorando tu programa de formación de empleados en general.

