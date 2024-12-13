Tu creador de vídeos de bienvenida para nuevos pacientes para Profesionales de la Salud

Encanta a los nuevos pacientes y mejora la educación con vídeos de incorporación atractivos, hechos realidad sin esfuerzo a través de avatares dinámicos de IA.

Diseña un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos pacientes utilizando los avatares de IA de HeyGen, específicamente para una clínica dental de alta gama. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con una estética limpia y moderna y música de fondo suave, transmitiendo profesionalismo y atención personalizada a los nuevos pacientes. Este vídeo debe presentar la filosofía de la clínica y lo que los pacientes pueden esperar durante su primera visita, mejorando la experiencia de bienvenida con una marca personalizada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo conciso de 30 segundos para la incorporación de pacientes en una concurrida clínica quiropráctica, dirigido a visitantes por primera vez. El vídeo debe tener un estilo visual brillante y alentador con un audio profesional y animado generado a través de la función de generación de voz en off de HeyGen. Utilizando una plantilla de vídeo adecuada, guiará rápidamente a los pacientes a través de su papeleo inicial y los pasos de la primera consulta, asegurando un comienzo fluido y eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 60 segundos para una clínica pediátrica centrada en la familia, dirigido a niños y sus padres. El estilo visual y de audio debe ser reconfortante y lúdico, incorporando elementos animados para hacer la experiencia menos intimidante. Este vídeo atractivo, creado utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, presentará al personal amable de la clínica y su entorno centrado en los niños, preparando a las familias para una visita positiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo profesional de 40 segundos para la orientación de pacientes en un centro médico especializado, adaptado para pacientes internacionales. El estilo visual debe ser claro, informativo e inclusivo, utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad en diversos contextos lingüísticos. Este vídeo delineará brevemente las áreas clave de las instalaciones y la información procedimental esencial, diseñado para proporcionar una introducción clara y tranquilizadora a los servicios del centro.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos de bienvenida para nuevos pacientes

Crea vídeos de bienvenida para nuevos pacientes atractivos e informativos sin esfuerzo para mejorar la incorporación y educación de los pacientes.

1
Step 1
Crea tu Guion de Bienvenida
Comienza escribiendo tu mensaje de bienvenida para nuevos pacientes. Utiliza la función de texto a vídeo para convertir sin problemas tu texto en palabras habladas para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Mejora tus vídeos de bienvenida para nuevos pacientes seleccionando un avatar de IA profesional para entregar tu mensaje. Esto añade un toque humano y amigable sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Aplica la Marca de tu Clínica
Integra la identidad de tu clínica aplicando una marca personalizada, incluyendo tu logotipo y colores de marca. Esto asegura que tus vídeos de orientación para pacientes se alineen perfectamente con tu práctica.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Revisa tu vídeo de incorporación de nuevos pacientes completado, asegurando claridad y precisión. Exporta fácilmente tu vídeo en varios formatos de aspecto, listo para su distribución a nuevos pacientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande el Contenido de Bienvenida para Pacientes

.

Genera eficientemente diversos vídeos de orientación para pacientes, escalando experiencias de bienvenida personalizadas para llegar a todos los nuevos pacientes con calidad consistente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesionales de la salud a crear vídeos de bienvenida atractivos para nuevos pacientes?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de bienvenida profesionales para nuevos pacientes. Los profesionales de la salud pueden utilizar avatares de IA, marcas personalizadas y una amplia selección de plantillas de vídeo para producir rápidamente vídeos de orientación de alta calidad que resuenen con los nuevos llegados.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos de incorporación de pacientes?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para agilizar la creación de vídeos de incorporación de pacientes. Puedes transformar texto en vídeo desde un guion utilizando diversos avatares de IA y generar voces en off realistas, asegurando una experiencia consistente y personalizada para cada paciente.

Más allá de los vídeos de bienvenida, ¿qué otro contenido educativo para pacientes puede producir HeyGen?

HeyGen es versátil para los profesionales de la salud, permitiendo la creación de varios vídeos educativos para pacientes. Esto incluye vídeos explicativos detallados, vídeos de orientación para pacientes e incluso recorridos en vídeo de formularios de consentimiento y HIPAA, todo con marca personalizada.

¿Permite HeyGen la personalización de marca en los vídeos de orientación para pacientes?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de orientación para pacientes se alineen con la identidad de tu clínica. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y elegir entre varias plantillas de vídeo para mantener una apariencia profesional consistente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo