Diseña un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos pacientes utilizando los avatares de IA de HeyGen, específicamente para una clínica dental de alta gama. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con una estética limpia y moderna y música de fondo suave, transmitiendo profesionalismo y atención personalizada a los nuevos pacientes. Este vídeo debe presentar la filosofía de la clínica y lo que los pacientes pueden esperar durante su primera visita, mejorando la experiencia de bienvenida con una marca personalizada.

