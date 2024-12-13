El Mejor Creador de Vídeos de Integración para Nuevos Gerentes

Agiliza tu proceso de incorporación para nuevos empleados con vídeos profesionales y atractivos creados sin esfuerzo usando avatares de AI.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos específicamente para gerentes recién ascendidos o contratados, diseñado para introducirlos a la vibrante cultura de la empresa y sus valores clave. Este vídeo atractivo debe presentar avatares de AI guiando al espectador a través de un estilo visual cálido y acogedor con elementos animados modernos, acompañado de una voz en off alentadora y amigable, haciendo del creador de vídeos de integración para nuevos gerentes una herramienta esencial para una integración sin problemas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a gerentes recién incorporados, con el objetivo de proporcionar una guía de referencia concisa sobre herramientas y recursos esenciales, ayudando así a agilizar el proceso de incorporación. El estilo visual debe ser limpio, organizado y similar a una infografía con destacados claros en el texto en pantalla, mientras que el audio presenta una narración informativa y concisa de Texto a vídeo desde el guion, haciendo de este uno de nuestros vídeos más personalizables para una formación efectiva de empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Para gerentes que se preparan para liderar sus nuevos equipos, elabora un vídeo motivacional de 30 segundos que describa las expectativas de liderazgo y fomente una integración exitosa del equipo a través de vídeos de incorporación atractivos. Este vídeo debe mostrar visualmente escenas dinámicas y colaborativas con transiciones sutiles, enfatizando la interacción del equipo. Un tono profesional pero cercano, generado mediante generación de voz en off, inspirará a los nuevos empleados y establecerá expectativas claras.
Prompt de Ejemplo 3
Destacando cómo HeyGen sirve como un creador de vídeos de incorporación intuitivo y un generador de vídeos AI eficiente, produce un vídeo introductorio de 40 segundos para profesionales de RRHH o equipos de L&D. El estilo visual debe ser moderno, limpio y gráficamente atractivo, demostrando conceptualmente la facilidad de creación de contenido con Plantillas y escenas disponibles. Una pista de audio animada, enérgica y alentadora simplificará la creación de experiencias de incorporación virtual impactantes, haciéndolo realmente fácil de usar.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Integración para Nuevos Gerentes

Crea vídeos de incorporación atractivos e informativos para nuevos gerentes sin esfuerzo. Nuestra plataforma impulsada por AI te ayuda a agilizar la formación e integrarlos en la cultura de tu empresa con facilidad.

1
Step 1
Crea tu Guion de Incorporación
Utiliza el generador de guiones AI integrado para redactar rápidamente contenido completo, cubriendo toda la información esencial. Esto asegura un inicio estructurado y profesional para tu vídeo de incorporación de nuevos gerentes.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para presentar tu guion. Estos presentadores realistas añaden un toque humano, haciendo que tus vídeos de incorporación sean más personales para los nuevos empleados.
3
Step 3
Personaliza el Aspecto de tu Vídeo
Mejora tu vídeo eligiendo entre una variedad de plantillas y escenas de vídeo. Personalízalos fácilmente con los controles de marca de tu empresa para reforzar la cultura de la empresa para los nuevos empleados.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Con un solo clic, genera tu vídeo de incorporación completo. Nuestra plataforma maneja automáticamente la generación de voz en off, permitiéndote compartir fácilmente vídeos atractivos que agilizan el proceso de incorporación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida y Cultura

.

Produce vídeos atractivos que introduzcan la cultura de la empresa, el liderazgo y la visión, ayudando a que los nuevos gerentes se sientan bienvenidos e integrados desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de incorporación atractivos para nuevos empleados?

HeyGen te permite diseñar vídeos de incorporación cautivadores y personalizados con plantillas personalizables y avatares de AI realistas. Esto agiliza el proceso de incorporación virtual, asegurando que los nuevos empleados se sientan bienvenidos e informados.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos AI fácil de usar para la formación de empleados?

HeyGen simplifica la creación de vídeos transformando texto en vídeo con avatares de AI avanzados y voces en off naturales. Su interfaz intuitiva permite a cualquiera producir vídeos profesionales de alta calidad para la formación de empleados sin experiencia previa en edición.

¿Puedo personalizar los vídeos de incorporación con la marca de mi empresa usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen permite la personalización completa de tus vídeos de incorporación, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores de marca y mensajes específicos. Esto refuerza la cultura de tu empresa y proporciona una experiencia de marca consistente para los nuevos empleados.

¿Ofrece HeyGen características para agilizar el proceso de vídeos de incorporación para nuevos gerentes?

Sí, HeyGen proporciona herramientas robustas como generación de guiones AI y una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas para crear eficientemente vídeos de incorporación impactantes para nuevos gerentes. Esto asegura consistencia y reduce significativamente el tiempo de producción de contenido para tu formación de liderazgo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo