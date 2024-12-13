Visualiza un vídeo de bienvenida vibrante de 45 segundos diseñado para nuevos empleados que se unen a una startup tecnológica en rápido crecimiento. Su estilo visual brillante y moderno, completo con gráficos animados y una voz en off amigable y entusiasta, debe transmitir efectivamente emoción. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente un diseño atractivo y emplea avatares de AI para presentar a los miembros clave del equipo, asegurando un proceso de 'generador de vídeos de bienvenida para nuevos empleados' personalizado pero escalable para cada recluta.

