Produce un vídeo tutorial de 45 segundos para un nuevo miembro del equipo de marketing, explicando cómo usar el software de gestión de proyectos de la empresa para las tareas diarias. El estilo visual debe ser limpio y profesional con una pista de audio animada, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para transmitir con precisión los pasos complejos.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para todos los nuevos empleados durante su incorporación, presentando los valores y la cultura central de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual y de audio atractivo y amigable, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para presentar a diversos miembros del equipo compartiendo sus ideas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación conciso de 30 segundos para el nuevo personal de RRHH, documentando el proceso paso a paso para acceder y actualizar los registros de empleados según los SOP de la empresa. Este vídeo necesita un estilo visual claro y conciso con una generación de voz en off autoritaria pero accesible, incorporando plantillas y escenas profesionales para mayor claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial integral de 75 segundos para nuevos asociados de ventas, proporcionando una visión general de la navegación básica del sistema CRM y las funciones de gestión de leads. El estilo visual debe ser dinámico e informativo con un fondo de audio moderno, utilizando eficazmente el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para metraje B-roll relevante.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Tutoriales para Nuevas Contrataciones

Crea rápidamente vídeos tutoriales atractivos e informativos para nuevas contrataciones, agilizando la incorporación y empoderando a tu equipo desde el primer día.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Transforma sin esfuerzo tu contenido de incorporación en un vídeo atractivo. Pega tu guion tutorial para aprovechar nuestras capacidades de texto a vídeo desde guion, asegurando un mensaje preciso para tus nuevas contrataciones.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Da vida a tus tutoriales seleccionando entre una amplia gama de avatares de AI realistas. Elige el presentador perfecto para impartir tu formación con una cara profesional y amigable.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Mantén la consistencia de la marca en todos tus materiales de formación. Aplica fácilmente los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para asegurar una experiencia de nueva contratación cohesiva y profesional.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tu vídeo tutorial de alta calidad con un clic. Utiliza opciones de compartición inteligente para distribuir fácilmente tus vídeos de nuevas contrataciones, haciendo que la incorporación sea accesible y efectiva.

Casos de Uso

Simplifica Materiales de Formación Complejos

Transforma políticas de nuevas contrataciones intrincadas y procedimientos técnicos en vídeos tutoriales claros y fáciles de entender para un aprendizaje más rápido.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen la producción creativa de vídeos para formación e incorporación?

HeyGen transforma tu enfoque hacia la producción de vídeos, facilitando la creación de vídeos tutoriales atractivos para nuevas contrataciones y contenido de incorporación de empleados. Nuestra plataforma de creación de vídeos con AI utiliza avatares de AI realistas y plantillas de vídeo pre-diseñadas, agilizando el proceso de desarrollo de vídeos de formación profesional.

¿Puedo usar HeyGen para crear respuestas en vídeo personalizadas con avatares de AI personalizados?

Absolutamente. HeyGen te permite generar respuestas en vídeo personalizadas utilizando avatares de AI personalizados, incluyendo la opción de un gemelo digital. Esta capacidad permite opciones únicas de creación de personajes explicativos en vídeo, asegurando que tus activos creativos reflejen la identidad de tu marca con controles de marca precisos.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para generar documentación en vídeo y vídeos explicativos?

HeyGen proporciona características robustas para elaborar documentación en vídeo completa y vídeos explicativos convincentes. Puedes convertir fácilmente texto a vídeo desde un guion, añadir locuciones profesionales de AI e incluir subtítulos y leyendas automáticas, todo dentro de nuestro Editor intuitivo.

¿HeyGen admite la creación de guías de usuario detalladas paso a paso?

Sí, HeyGen es una plataforma ideal de creación de vídeos con AI para desarrollar guías de usuario claras y SOPs paso a paso. Aprovecha nuestras potentes características para convertir instrucciones complejas en vídeos de formación digeribles, asegurando una comunicación y comprensión efectivas para tu audiencia.

