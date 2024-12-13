Generador de Vídeos de Incorporación para Nuevos Empleados sin Esfuerzo

Optimiza la formación de nuevos empleados con vídeos profesionales y personalizados utilizando plantillas y escenas dinámicas para experiencias atractivas.

Crea un vibrante vídeo de bienvenida de 30 segundos para nuevos empleados, presentando un avatar de IA amigable que introduce los valores de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con una pista de fondo animada y una locución clara y profesional generada por la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, asegurando una primera impresión atractiva para cada nuevo miembro del equipo utilizando el generador de vídeos de incorporación para nuevos empleados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo informativo de 45 segundos para equipos de RRHH, demostrando cómo pueden personalizar rápidamente vídeos para la incorporación específica de cada departamento. Este vídeo debe mostrar los diversos plantillas y escenas de HeyGen, con una estética limpia y profesional, música de fondo tranquila y una narración segura que destaque la facilidad de crear contenido personalizado utilizando el creador de vídeos de incorporación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un convincente vídeo de incorporación de 60 segundos dirigido a nuevos empleados remotos en equipos globales, explicando herramientas y recursos esenciales. El enfoque visual debe ser moderno e inclusivo, incorporando diversos medios de archivo de la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen, acompañado de una banda sonora dinámica y subtítulos/captions en varios idiomas para asegurar la accesibilidad y comprensión para una audiencia mundial.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un conciso vídeo de formación de 30 segundos para especialistas en Aprendizaje y Desarrollo, ilustrando una política clave de la empresa usando un personaje animado. El tono visual debe ser lúdico pero claro, con una narrativa atractiva y gráficos que utilicen la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen para adaptarse a varias plataformas, mostrando cómo las plantillas de vídeo pueden adaptarse eficazmente para una rápida formación de empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación para Nuevos Empleados

Optimiza tu proceso de bienvenida a nuevos empleados con contenido de vídeo atractivo y personalizado, diseñado para integrarse perfectamente en tu flujo de trabajo de RRHH e impresionar a tus equipos globales.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza rápidamente seleccionando de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para iniciar la bienvenida a nuevos empleados, aprovechando nuestra función de plantillas y escenas para inicios rápidos e impactantes.
2
Step 2
Crea tu Guion
Escribe o pega tu texto en contenido de vídeo. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion transformará tus palabras en locuciones de sonido natural para tu mensaje de incorporación.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Mejora tu vídeo eligiendo diversos avatares de IA para representar tu empresa, y refina los visuales para alinearlos con la identidad única de tu marca utilizando nuestra función de avatares de IA.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de incorporación de empleados de alta calidad. Exporta fácilmente tu proyecto completado utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportación de proporciones, listo para su distribución inmediata en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida y Cultura Atractivos

.

Produce vídeos de bienvenida inspiradores y personalizados que transmitan efectivamente la cultura de la empresa y motiven a los nuevos empleados desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mis vídeos de incorporación para nuevos empleados?

HeyGen te permite personalizar vídeos con una variedad de plantillas de vídeo atractivas, avatares de IA y personajes animados, creando experiencias de vídeo de incorporación únicas y memorables para nuevos empleados. Puedes adaptar cada aspecto para reflejar la identidad única de tu marca.

¿Qué hace de HeyGen un eficaz creador de vídeos de incorporación de IA para la formación de empleados?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeo sin esfuerzo, permitiéndote crear contenido profesional de incorporación de empleados rápidamente. Sus avatares de IA y locuciones realistas aseguran una entrega consistente y atractiva para cada nuevo empleado, optimizando la formación de empleados.

¿Puede el generador de vídeos de HeyGen simplificar la creación de contenido atractivo de incorporación de empleados?

Absolutamente. El generador de vídeos de incorporación para nuevos empleados de HeyGen ofrece un proceso simplificado, permitiendo a los equipos de RRHH producir rápidamente materiales de formación de alta calidad. Utiliza plantillas de vídeo listas para usar y convierte tus guiones existentes en vídeos pulidos en línea, ahorrando tiempo valioso.

¿Cómo apoya HeyGen la coherencia de marca y la comunicación con equipos globales en la incorporación?

HeyGen asegura la coherencia de marca en todos tus vídeos de incorporación de empleados con controles de marca robustos para logotipos y colores. Además, sus capacidades de generación de subtítulos hacen que tu contenido sea accesible y claro para diversos equipos globales, fomentando una comunicación inclusiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo