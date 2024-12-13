Creador de Vídeos Explicativos para Nuevos Empleados: Simplifica la Incorporación

Optimiza la incorporación de nuevos empleados con vídeos dinámicos, creados sin esfuerzo utilizando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de introducción de 1 minuto para nuevos empleados que los familiarice con la cultura de la empresa y los miembros clave del equipo. Dirigido a gerentes de recursos humanos y especialistas en adquisición de talento, busca un estilo visual profesional pero acogedor con una voz en off clara y amigable. Enfatiza la facilidad de crear presentaciones atractivas utilizando los avatares de IA de HeyGen para personalizar la experiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos que detalle un flujo de trabajo técnico complejo para una nueva actualización de software, dirigido al personal de soporte técnico y a los gerentes de proyectos. El vídeo debe tener una estética visual moderna, limpia e instructiva, acompañado de una voz en off precisa e informativa. Destaca cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion agiliza la producción de contenido técnico preciso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicación interna de 45 segundos anunciando logros trimestrales e iniciativas de equipo próximas. Este vídeo está destinado a todos los empleados, con un estilo dinámico, conciso y visualmente atractivo, acompañado de música de fondo animada. Muestra las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente actualizaciones de aspecto profesional sin un esfuerzo de diseño extenso.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de formación de 2 minutos que demuestre las mejores prácticas para la entrada de datos y el cumplimiento, diseñado para jefes de departamento y formadores corporativos. El estilo visual debe ser informativo y estructurado, con una voz en off profesional y tranquilizadora. Ilustra cómo la función de subtítulos/captions de HeyGen garantiza accesibilidad y claridad para una fuerza laboral global diversa.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos para Nuevos Empleados

Crea vídeos explicativos para nuevos empleados atractivos e informativos sin esfuerzo con nuestra plataforma impulsada por IA, diseñada para simplificar la incorporación y captar nuevos talentos desde el primer día.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo Explicativo
Comienza escribiendo o pegando tu guion, que nuestra creación de vídeo impulsada por IA transformará en un vídeo explicativo dinámico para nuevos empleados.
2
Step 2
Añade Avatares de IA a tu Vídeo
Elige entre nuestra diversa gama de avatares de IA para presentar tu contenido, proporcionando una cara profesional y atractiva para tu vídeo explicativo para nuevos empleados.
3
Step 3
Aplica la Identidad de tu Marca
Incorpora los controles de marca de tu empresa, como logotipos y colores, asegurando que tu vídeo para nuevos empleados se alinee perfectamente con la imagen corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Exporta tu vídeo explicativo completado con opciones de redimensionamiento de aspecto, listo para compartir sin problemas a través de tus canales de comunicación interna para dar la bienvenida a los nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunica la Cultura y los Valores de la Empresa

.

Utiliza vídeos motivadores y atractivos para presentar efectivamente a los nuevos empleados la cultura de tu empresa y los valores fundamentales, fomentando la conexión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos impulsados por IA?

HeyGen aprovecha la creación avanzada de vídeos impulsada por IA para transformar tu guion en vídeos explicativos profesionales, con avatares de IA y escenas dinámicas. Esta capacidad de texto a vídeo, combinada con una interfaz fácil de usar, hace que la creación rápida de vídeos explicativos atractivos sea sencilla para cualquier usuario.

¿Qué capacidades de edición de vídeo ofrece HeyGen para contenido personalizado?

HeyGen proporciona robustas capacidades de edición de vídeo, permitiendo a los usuarios personalizar plantillas de vídeos explicativos, añadir voces en off e incorporar elementos de marca. Con funciones como subtítulos/captions y un editor de arrastrar y soltar, puedes producir demostraciones altamente personalizadas y vídeos de comunicación interna.

¿Puede HeyGen usarse como Creador de Vídeos Explicativos para Nuevos Empleados?

Absolutamente, HeyGen es un excepcional Creador de Vídeos Explicativos para Nuevos Empleados, simplificando la creación de contenido de incorporación atractivo y vídeos de formación. Sus herramientas de creación de vídeos impulsadas por IA te permiten producir rápidamente vídeos instructivos profesionales y dinámicos para tus empleados.

¿Es HeyGen adecuado para usuarios sin experiencia previa en edición de vídeo?

Sí, HeyGen está diseñado con una interfaz fácil de usar que no requiere experiencia previa en edición de vídeo, haciendo que la creación de contenido profesional sea accesible para todos. El editor intuitivo de arrastrar y soltar de la plataforma y su extensa biblioteca de plantillas de vídeos explicativos empoderan a los usuarios para crear vídeos animados de alta calidad sin esfuerzo.

