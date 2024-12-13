Generador de Vídeos Explicativos para Nuevos Empleados para Acelerar la Incorporación

Crea vídeos explicativos animados atractivos para la incorporación de empleados y la formación de RRHH al instante con Texto a vídeo desde el guion para una comunicación interna fluida.

Crea un vídeo explicativo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados utilizando nuestro generador de vídeos explicativos para nuevos empleados. El vídeo debe presentar un avatar de IA atractivo que introduzca los valores clave de la empresa y los pasos iniciales, con una locución amigable y profesional para establecer un tono optimista en la incorporación de empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para aclarar una política común de la empresa o una nueva herramienta. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para un estilo visual limpio e informativo, transformando un guion conciso en vídeo mediante texto a vídeo desde el guion para un despliegue rápido a todos los empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo animado de 60 segundos que presente el papel de un departamento específico y a los miembros clave del equipo a los nuevos integrantes. El estilo visual debe ser amigable e ilustrativo, incorporando material de apoyo relevante de la biblioteca de medios, e incluir subtítulos para accesibilidad, mejorando la formación de RRHH.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un dinámico vídeo de 20 segundos que destaque la cultura de la empresa para compartir internamente y potencialmente en reclutamiento externo. Presenta diversos estilos de vídeo, mostrando rápidamente un beneficio único o evento de equipo, y asegúrate de que sea fácilmente adaptable para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, potencialmente protagonizado por un avatar de IA para un toque moderno.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos para Nuevos Empleados

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos profesionales y atractivos para la incorporación de empleados, asegurando que los nuevos miembros del equipo se sientan bienvenidos e informados desde el primer día.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Guion
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente o pega directamente tu guion de incorporación. HeyGen convertirá inteligentemente tu texto en un guion gráfico visual, proporcionando una base rápida para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Medios
Mejora tu vídeo explicativo eligiendo entre diversos avatares de IA para presentar tu contenido. Explora nuestra extensa biblioteca de medios para añadir fotos, vídeos y música de stock relevantes para hacer que tu mensaje de incorporación sea visualmente atractivo.
3
Step 3
Añade Marca y Locución
Personaliza tu vídeo con la identidad de tu empresa utilizando controles de marca para incorporar tu logotipo, colores y fuentes. Genera locuciones con sonido natural en varios idiomas y acentos para que coincidan perfectamente con tu guion.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Incorporación
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo fácilmente en el formato de aspecto y resolución deseados. Tu vídeo explicativo para nuevos empleados, profesionalmente elaborado, está ahora listo para ser compartido con tus nuevos empleados, agilizando tu proceso de incorporación.

Casos de Uso

Vídeos Rápidos de Comunicación Interna

Crea rápidamente clips de vídeo atractivos para anuncios internos o explicaciones rápidas para nuevos empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos explicativos para nuevos empleados?

HeyGen permite a los usuarios generar rápidamente "vídeos explicativos para nuevos empleados" atractivos utilizando "avatares de IA" y una variedad de "plantillas". Sus capacidades de "creación de texto a vídeo" permiten la producción eficiente de "vídeos explicativos animados" de alta calidad adaptados para la "incorporación de empleados", mejorando la "comunicación interna".

¿Qué controles creativos de marca ofrece HeyGen para los vídeos explicativos?

HeyGen proporciona sólidos "controles de marca" que te permiten personalizar tus "vídeos explicativos" con tu logotipo y colores de marca. Esto asegura que el contenido de tu vídeo se alinee perfectamente con los "diversos estilos de vídeo" de tu empresa y mejore la "producción de vídeo" profesional sin necesidad de experiencia extensa en diseño.

¿Hace HeyGen que la producción de vídeos explicativos animados sea accesible para todos?

Sí, HeyGen simplifica la producción de "vídeos explicativos animados" con su intuitiva "interfaz de arrastrar y soltar" y potentes características de "creación de texto a vídeo". Como una avanzada "plataforma de vídeo de IA", permite a los usuarios generar fácilmente "locuciones" y "vídeos explicativos" profesionales sin necesidad de experiencia previa en edición de vídeo.

¿Puede HeyGen ser utilizado para vídeos de formación de RRHH y comunicación interna?

Absolutamente, HeyGen es una herramienta ideal para crear vídeos impactantes de "formación de RRHH" y "comunicación interna". Puedes aprovechar los "avatares de IA" y las "locuciones" con sonido natural para desarrollar contenido atractivo para la "incorporación de empleados" o "vídeos explicativos" educativos que transmitan efectivamente la información a tu equipo.

