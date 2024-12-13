Generador de Explicadores de Nuevas Funciones: Simplifica los Lanzamientos de Productos

Simplifica los lanzamientos de productos y crea vídeos explicativos atractivos al instante utilizando locuciones profesionales generadas por IA.

Crea un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos que muestre una nueva función de software, dirigido a gestores de producto y equipos de marketing. El estilo visual debe ser nítido y moderno, con animaciones de IA atractivas y una locución profesional y animada generada con la tecnología de voz de HeyGen, demostrando eficazmente 'Creación de Vídeos de Producto' y 'Crear Vídeos Explicativos Atractivos'.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un tutorial profesional de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas sobre cómo optimizar su presencia en línea. El vídeo debe tener una estética visual limpia e informativa con texto claro en pantalla y un tono de audio amigable y alentador. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen e integra subtítulos claros para mejorar la comprensión, enfatizando 'Creación de contenido fácil' para 'campañas de marketing'.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un clip educativo vibrante de 30 segundos para educadores y formadores corporativos, simplificando un concepto científico complejo. Emplea un estilo visual brillante e ilustrativo con gráficos en movimiento simples y una voz cálida y accesible para 'simplificar ideas'. Aprovecha la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener imágenes atractivas y presenta tu mensaje a través de un avatar de IA atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de marketing impactante de 50 segundos para creadores de contenido y especialistas en marketing digital que introduzca una nueva plataforma. El vídeo necesita un estilo visual moderno y rápido con elementos visuales ricos y una banda sonora moderna y enérgica. Usa las capacidades de texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir rápidamente tu contenido, destacando la 'creatividad impulsada por IA' para 'explicadores de marketing' que demandan producción rápida y redimensionamiento y exportación de aspecto flexible para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicadores de Nuevas Funciones

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos atractivos para las últimas funciones de tu producto con IA. Convierte texto en visuales pulidos y locuciones profesionales en minutos.

1
Step 1
Pega la Descripción de tu Función
Comienza pegando el guion o la descripción de tu nueva función en el generador de guion a vídeo de IA. Nuestra avanzada IA analizará tu texto para formar la base de tu explicador.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas dinámicas para representar visualmente tu función. Personaliza las escenas para que coincidan con la estética de tu marca y mejoren la claridad.
3
Step 3
Genera Audio Profesional
Añade una narrativa convincente con locuciones profesionales generadas por IA. Selecciona entre varias voces e idiomas para articular perfectamente los beneficios de tu función.
4
Step 4
Exporta tu Explicador
Finaliza tu vídeo explicativo y expórtalo en formato MP4 de alta calidad. Tu nuevo explicador de funciones está ahora listo para compartir en todas las plataformas, cautivando a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Incorporación y Formación de Nuevas Funciones

Produce vídeos de IA dinámicos para aumentar el compromiso y la retención al formar a usuarios o empleados sobre las funcionalidades de nuevas funciones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen potenciar mis campañas de marketing con creatividad impulsada por IA?

HeyGen revoluciona tus campañas de marketing utilizando creatividad impulsada por IA para crear visuales impresionantes y locuciones profesionales generadas por IA. Esto te permite Crear Vídeos Explicativos Atractivos que resuenen efectivamente con tu audiencia.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización de marca para mis vídeos explicativos?

Sí, HeyGen proporciona controles robustos de personalización de marca, permitiéndote Personalizar Cada Detalle de tus vídeos explicativos. Puedes integrar fácilmente el logotipo y los esquemas de color de tu marca para un mensaje coherente en todo tu contenido.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para la creación fácil de contenido de vídeos explicativos?

HeyGen sirve como un Generador de Vídeos Explicativos de IA intuitivo diseñado para la Creación Fácil de Contenido, transformando ideas complejas en narrativas claras. Asegura una Producción de Vídeo Rápida y Fácil, haciendo el proceso fluido para todos.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de contenido educativo y de formación animado?

HeyGen aprovecha animaciones avanzadas de IA y avatares de IA para producir vídeos de formación impactantes y contenido educativo. Esta capacidad ayuda a simplificar ideas y conceptos, haciendo que los vídeos explicativos animados sean más atractivos y fáciles de entender.

