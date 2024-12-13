Mejora la Incorporación con Nuestro Creador de Vídeos de Bienvenida para Nuevos Empleados

Crea fácilmente vídeos de bienvenida impactantes con avatares de AI para personalizar la experiencia de incorporación de cada nuevo empleado.

438/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce una serie de 'plantillas de vídeo de incorporación' de 1 minuto específica para cada departamento, dirigida a jefes de departamento y líderes de equipo, proporcionando información esencial con visuales claros e informativos y narración directa. Cada vídeo debe utilizar la función de Texto a vídeo desde el guion para mayor precisión e incluir Subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad para todos los nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Crea vídeos de bienvenida personalizados de 45 segundos específicamente para nuevos empleados remotos, dirigidos a gerentes que incorporan personal remoto, con un estilo visual alegre y amigable y diverso material de archivo. Este contenido atractivo ayudará a 'Involucrar e Incorporar Nuevo Talento' de manera efectiva incorporando varias Plantillas y escenas y utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para crear una experiencia rica y acogedora.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una guía técnica de 2 minutos como parte de tu conjunto de 'vídeos de incorporación de empleados', destinada al departamento de TI o Formación Técnica, con visuales detallados tipo tutorial y una voz en off clara y medida. Este vídeo demostrará configuraciones complejas de sistemas y aprovechará la capacidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que esté perfectamente optimizado para varias plataformas y dispositivos internos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Bienvenida para Nuevos Empleados

Crea vídeos de bienvenida personalizados para involucrar e incorporar nuevo talento sin problemas, fomentando una cálida introducción a la cultura de tu empresa con facilidad.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla o Crea desde el Guion
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo de incorporación existente de nuestra diversa biblioteca para iniciar tu vídeo de bienvenida para nuevos empleados.
2
Step 2
Personaliza Tu Mensaje de Bienvenida
Personaliza tu vídeo incorporando los elementos de tu marca y eligiendo entre varios avatares de AI para transmitir tu mensaje.
3
Step 3
Mejora con Voz y Subtítulos
Aumenta el compromiso y asegura la accesibilidad generando automáticamente Subtítulos/captions para todo el contenido de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Sin Problemas
Finaliza tus vídeos de bienvenida personalizados y expórtalos utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto flexible y exportaciones de HeyGen para compartir fácilmente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida e Inspiración sobre la Cultura

.

Ofrece una bienvenida cálida e inspiradora y transmite efectivamente la cultura de la empresa a los nuevos miembros del equipo utilizando vídeos de AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación profesional?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar guiones de texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI realistas y voces en off naturales. Esto te permite producir rápidamente vídeos de incorporación de alta calidad y profesionales sin necesidad de equipos complejos o actores.

¿Puedo personalizar la apariencia de mis vídeos de bienvenida para empleados en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización. Puedes incorporar el logo y los colores de tu empresa, utilizar una diversa biblioteca de medios y elegir entre varias plantillas para asegurar que tus vídeos de bienvenida personalizados reflejen perfectamente la cultura de tu empresa.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer los vídeos de incorporación más accesibles y eficientes?

HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad para todos los nuevos empleados. Su edición basada en navegador y características impulsadas por AI optimizan tu flujo de trabajo, permitiendo la creación y distribución eficiente de vídeos de incorporación de empleados atractivos a gran escala.

¿Cómo puede HeyGen ayudar con la producción final y exportación del contenido de incorporación?

HeyGen admite el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y exportaciones de vídeo de alta calidad, asegurando que tu contenido esté optimizado para varias plataformas. Esto facilita compartir vídeos individuales e integrarlos sin problemas en tus flujos de trabajo de incorporación de nuevos empleados existentes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo