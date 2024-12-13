Mejora la Incorporación con Nuestro Creador de Vídeos de Bienvenida para Nuevos Empleados
Crea fácilmente vídeos de bienvenida impactantes con avatares de AI para personalizar la experiencia de incorporación de cada nuevo empleado.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce una serie de 'plantillas de vídeo de incorporación' de 1 minuto específica para cada departamento, dirigida a jefes de departamento y líderes de equipo, proporcionando información esencial con visuales claros e informativos y narración directa. Cada vídeo debe utilizar la función de Texto a vídeo desde el guion para mayor precisión e incluir Subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad para todos los nuevos empleados.
Crea vídeos de bienvenida personalizados de 45 segundos específicamente para nuevos empleados remotos, dirigidos a gerentes que incorporan personal remoto, con un estilo visual alegre y amigable y diverso material de archivo. Este contenido atractivo ayudará a 'Involucrar e Incorporar Nuevo Talento' de manera efectiva incorporando varias Plantillas y escenas y utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para crear una experiencia rica y acogedora.
Desarrolla una guía técnica de 2 minutos como parte de tu conjunto de 'vídeos de incorporación de empleados', destinada al departamento de TI o Formación Técnica, con visuales detallados tipo tutorial y una voz en off clara y medida. Este vídeo demostrará configuraciones complejas de sistemas y aprovechará la capacidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que esté perfectamente optimizado para varias plataformas y dispositivos internos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora el Compromiso y la Retención en la Incorporación con AI.
Mejora la formación, el compromiso y la retención de nuevos empleados con vídeos de incorporación dinámicos impulsados por AI.
Desarrolla Módulos de Formación de Incorporación Completos.
Produce rápidamente una amplia gama de contenido de formación atractivo para nuevos empleados, asegurando una entrega de conocimiento consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación profesional?
HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar guiones de texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI realistas y voces en off naturales. Esto te permite producir rápidamente vídeos de incorporación de alta calidad y profesionales sin necesidad de equipos complejos o actores.
¿Puedo personalizar la apariencia de mis vídeos de bienvenida para empleados en HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización. Puedes incorporar el logo y los colores de tu empresa, utilizar una diversa biblioteca de medios y elegir entre varias plantillas para asegurar que tus vídeos de bienvenida personalizados reflejen perfectamente la cultura de tu empresa.
¿Qué características ofrece HeyGen para hacer los vídeos de incorporación más accesibles y eficientes?
HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad para todos los nuevos empleados. Su edición basada en navegador y características impulsadas por AI optimizan tu flujo de trabajo, permitiendo la creación y distribución eficiente de vídeos de incorporación de empleados atractivos a gran escala.
¿Cómo puede HeyGen ayudar con la producción final y exportación del contenido de incorporación?
HeyGen admite el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y exportaciones de vídeo de alta calidad, asegurando que tu contenido esté optimizado para varias plataformas. Esto facilita compartir vídeos individuales e integrarlos sin problemas en tus flujos de trabajo de incorporación de nuevos empleados existentes.