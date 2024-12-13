Generador de Videos de Bienvenida para Nuevos Empleados: Crea Incorporaciones Atractivas
Crea experiencias de incorporación personalizadas sin esfuerzo utilizando Texto a video desde guion, involucrando a los nuevos empleados desde el primer día.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un tutorial de videos de formación de 2 minutos dirigido a empleados existentes que están aprendiendo a usar una nueva función de software compleja, demostrando la creación de contenido escalable para RRHH. El video debe adoptar un estilo visual claro e informativo con grabaciones detalladas de pantalla y texto en pantalla paso a paso, complementado por una voz en off generada por IA calmada e instructiva. Utiliza la función de Texto a video de HeyGen para transformar eficientemente un guion detallado en una secuencia instructiva atractiva.
Produce un video de 45 segundos sobre la cultura de la empresa específicamente para que los equipos de RRHH globales lo compartan con nuevos reclutas internacionales. El estilo visual debe ser diverso, amigable e inclusivo, mostrando a varios miembros del equipo y ubicaciones, acompañado de música de fondo positiva. Asegúrate de que el video incluya subtítulos claros en varios idiomas para apoyar el soporte multilingüe y mejorar la accesibilidad para una audiencia global.
Crea un dinámico video de anuncio interno de 30 segundos utilizando la función de Plantillas y escenas de HeyGen, dirigido a un equipo de marketing para una rápida actualización de producto. El estilo visual debe ser atractivo, vibrante y alinearse perfectamente con los controles de marca de la empresa, presentando cortes rápidos de tomas de productos relevantes de la extensa biblioteca de medios. Una voz en off enérgica junto con música de fondo animada garantizará que el mensaje se entregue de manera impactante y memorable.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso en la Formación de Nuevos Empleados.
Mejora la efectividad de tus videos de incorporación de empleados, asegurando que los nuevos empleados estén comprometidos y retengan información vital con contenido potenciado por IA.
Escala la Incorporación y Formación a Nivel Global.
Genera rápidamente videos de incorporación y módulos de formación completos, haciéndolos accesibles para nuevos empleados en todas las ubicaciones con soporte multilingüe.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de incorporación de empleados?
HeyGen actúa como un creador de videos de incorporación intuitivo con IA, permitiendo a los equipos de RRHH generar rápidamente videos de incorporación de empleados atractivos. Su funcionalidad de Texto a video, combinada con avanzados avatares de IA y una herramienta de guion de IA, agiliza el proceso desde el concepto hasta el video final, haciendo que la creación sea eficiente y accesible para una experiencia de incorporación personalizada.
¿Puedo personalizar mis videos de bienvenida para nuevos empleados con los controles de marca de HeyGen?
Absolutamente, el generador de videos de bienvenida para nuevos empleados de HeyGen ofrece amplios controles de marca y una rica biblioteca de plantillas de video. Puedes incorporar fácilmente el logo y los colores de tu empresa, utilizando la biblioteca de medios para crear una experiencia de incorporación verdaderamente personalizada y profesional que refleje perfectamente la identidad de tu marca.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la producción avanzada de videos?
HeyGen proporciona robustas capacidades técnicas para la producción avanzada de videos, incluyendo soporte multilingüe y voces en off de IA para equipos globales. Sus herramientas de edición integradas con IA y el generador automático de subtítulos de IA aseguran que se puedan producir videos de alta calidad y profesionales de manera eficiente, a menudo con resolución 4K y características de colaboración sin problemas.
¿Es HeyGen adecuado para equipos de RRHH sin experiencia previa en creación de videos?
Sí, HeyGen está diseñado específicamente para ser fácil de usar para equipos de RRHH, sin requerir experiencia previa en creación de videos. Como creador de videos de incorporación con IA, proporciona herramientas intuitivas y ricas plantillas de video, permitiendo a cualquiera crear videos de bienvenida para nuevos empleados impactantes y profesionales con facilidad.