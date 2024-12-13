El Generador Definitivo de Vídeos de Introducción para Nuevos Empleados

Da la bienvenida a los nuevos empleados con vídeos profesionales y atractivos. Personaliza fácilmente cada detalle utilizando nuestras extensas plantillas y escenas.

Crea un mensaje de bienvenida inspirador de 45 segundos para los nuevos empleados que se unen a una startup tecnológica dinámica. El vídeo debe contar con gráficos brillantes y modernos, una pista de fondo enérgica y motivadora, complementado por una locución profesional y amigable generada con la función de generación de voz de HeyGen, haciendo que su primer día sea memorable y mostrando el espíritu innovador de la empresa como creador de vídeos de introducción para nuevos empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo animado de estilo 'un día en la vida' de 60 segundos para la incorporación de nuevos miembros del equipo creativo en una agencia de diseño de vanguardia. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para mostrar la cultura de la oficina a través de visuales vibrantes, cortes rápidos y una banda sonora indie-pop animada, dándoles un vistazo a su emocionante nuevo entorno y proporcionando un excelente vídeo de incorporación de empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo introductorio de incorporación conciso de 30 segundos para todos los nuevos empleados, proporcionando una visión rápida de los valores de la empresa. El estilo visual debe ser limpio y profesional con una estética minimalista, acompañado de música ambiental suave y subtítulos claros (añadidos a través de HeyGen) para accesibilidad, asegurando que la información crucial se transmita de manera efectiva como un vídeo de incorporación integral.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo personalizado de 50 segundos para nuevos empleados en puestos de liderazgo senior, con un mensaje de bienvenida convincente del CEO. El estilo visual y de audio debe ser altamente pulido y profesional, con un tono auténtico y directo entregado por un avatar de AI de HeyGen, ofreciendo una introducción consistente e impactante a la visión y liderazgo de la empresa para cada nuevo empleado.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Introducción para Nuevos Empleados

Crea sin esfuerzo vídeos de bienvenida profesionales y atractivos para nuevos empleados con nuestra plataforma intuitiva impulsada por AI.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo tu mensaje de bienvenida o seleccionando una plantilla profesional diseñada para introducciones de nuevos empleados. Nuestra función de "texto a vídeo" simplifica la creación de contenido.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI y Voz
Personaliza tu vídeo seleccionando un "avatar de AI" para presentar tu mensaje y una locución realista de entre una variedad de opciones.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Mejora tu vídeo con la marca de la empresa, música de fondo y visuales relevantes de nuestra extensa "biblioteca de medios" para crear una bienvenida atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo para Nuevos Empleados
Genera tu "vídeo para nuevos empleados" de alta calidad, con subtítulos opcionales, y compártelo fácilmente a través de tus canales de comunicación interna para una incorporación sin problemas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crear Mensajes de Bienvenida Inspiradores

Entrega mensajes de bienvenida cálidos e inspiradores e introducciones a la cultura de la empresa utilizando avatares de AI y plantillas de vídeo personalizables.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de introducción atractivos para nuevos empleados?

HeyGen te permite crear vídeos de bienvenida inspiradores para nuevos empleados utilizando avatares de AI y plantillas personalizables. Transforma fácilmente texto en mensajes de vídeo atractivos con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, asegurando una primera impresión memorable para tus nuevos miembros del equipo.

¿Qué características hacen de HeyGen el creador ideal de vídeos de incorporación de empleados?

HeyGen ofrece potentes características como avatares de AI, generación de texto a vídeo y capacidades de locución, convirtiéndolo en un creador integral de vídeos de incorporación de empleados. Puedes incluir subtítulos, utilizar una diversa biblioteca de medios y asegurar una marca consistente para escalar eficientemente la creación de contenido de incorporación.

¿Puedo personalizar los vídeos para nuevos empleados con la marca de la empresa usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa directamente en tus vídeos para nuevos empleados. Utiliza plantillas diseñadas profesionalmente y personaliza cada elemento para alinearlo perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Cómo genera HeyGen vídeos profesionales de introducción para nuevos empleados con AI?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para generar vídeos de introducción de alta calidad para nuevos empleados a partir de guiones de texto simples. Elige entre una variedad de avatares de AI realistas y utiliza la creación de vídeo nativa de prompts para dar vida a tu mensaje de bienvenida en varios formatos de aspecto para diversas plataformas.

