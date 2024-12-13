Generador de Vídeos Explicativos para Nuevos Empleados para una Rápida Inducción

Crea vídeos explicativos profesionales para nuevos empleados sin esfuerzo. Aprovecha los avatares AI y herramientas intuitivas para transformar tu experiencia de inducción.

Imagina un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a Gerentes de RRHH y responsables de Formación y Desarrollo, mostrando lo rápido que un "generador de vídeos explicativos para nuevos empleados" puede crear contenido de "inducción" atractivo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para resaltar una interfaz fácil de usar, complementado con una pista de audio corporativa y animada. La narrativa enfatiza la transformación de guiones en bruto en "vídeos explicativos" pulidos sin esfuerzo usando "Texto a vídeo desde guión".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 90 segundos para profesionales de L&D con conocimientos tecnológicos y Directores de Comunicación Interna, demostrando el poder de una "plataforma de vídeo AI" para mejorar la "comunicación interna". Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno e innovador con una voz en off confiada y autoritaria, destacando específicamente cómo los realistas "avatares AI" de HeyGen y las avanzadas capacidades de "Generación de voz en off" simplifican la creación de mensajes de alto impacto sin producción compleja.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un detallado "vídeo de formación" de 2 minutos dirigido a Formadores Corporativos y Desarrolladores de E-learning, ilustrando el flujo de trabajo sin fisuras de HeyGen como un versátil "creador de vídeos". El estilo visual y de audio debe ser educativo y atractivo, con un tono amigable pero profesional, mostrando claramente cómo transformar contenido textual extenso en lecciones de vídeo dinámicas usando "Texto a vídeo desde guión" y asegurando accesibilidad con "Subtítulos/captions" automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico "vídeo explicativo" de 45 segundos para equipos de Marketing y Propietarios de Pequeñas Empresas, enfatizando el potencial creativo de crear "vídeos animados" visualmente impresionantes. Emplea un estilo visual dinámico, colorido y enérgico con una voz entusiasta, mostrando cómo la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen permite una narración rica y cómo el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" asegura que el contenido se vea perfecto en cualquier plataforma, ayudando a mantener una fuerte estética de marca.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos Explicativos para Nuevos Empleados

Crea fácilmente vídeos explicativos atractivos para agilizar la inducción de nuevos empleados, proporcionando información crucial de manera clara y eficiente.

1
Step 1
Crea tu Vídeo
Comienza convirtiendo tu guión directamente en un vídeo dinámico, aprovechando la avanzada creación de texto a vídeo para dar vida a tu contenido de inducción.
2
Step 2
Personaliza con Avatares AI
Mejora tu mensaje añadiendo avatares AI realistas para presentar la información, haciendo tu vídeo explicativo más personal y atractivo para los nuevos empleados.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Asegura la consistencia utilizando controles de marca para incorporar el logo, colores y fuentes de tu empresa, alineando el vídeo con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas, asegurando un entregable pulido para tus nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Nuevos Empleados

.

Crea mensajes de bienvenida y vídeos motivacionales que resuenen con los nuevos empleados, fomentando una impresión inicial positiva de la empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos AI?

HeyGen es una avanzada plataforma de vídeo AI que permite a los usuarios crear vídeos animados de alta calidad y vídeos explicativos. Utiliza sofisticados avatares AI y creación de texto a vídeo, transformando guiones en contenido visual atractivo de manera eficiente.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos fácil de usar?

HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar con un diseño de arrastrar y soltar, lo que lo hace accesible para que cualquiera se convierta en un creador de vídeos. Proporciona una rica biblioteca de plantillas para iniciar tus proyectos, desde vídeos de formación hasta comunicación interna.

¿Puede HeyGen personalizar la marca y las voces en off para los vídeos?

Absolutamente, HeyGen permite un control de marca integral, para que puedas incorporar fácilmente el logo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos. Además, puedes generar voces en off de sonido natural que se ajusten perfectamente al tono de tu marca.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la inducción y formación de empleados?

HeyGen es un generador ideal de vídeos explicativos para nuevos empleados, ayudando a crear vídeos de inducción y formación atractivos. Sus capacidades, incluida la posible integración con LMS, agilizan la entrega de información crucial a tu equipo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo