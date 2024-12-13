Creador de Vídeos de Nuevas Llegadas: Muestra Tus Últimos Productos

Impulsa los lanzamientos de productos con vídeos profesionales, fácilmente creados usando plantillas y escenas flexibles.

Crea un dinámico vídeo de 30 segundos de 'introducción de llegada de moda' dirigido a millennials y la Generación Z conscientes de la moda para una Historia de Instagram. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con transiciones rápidas, paletas de colores vibrantes y primeros planos de nuevas prendas, acompañado de una pista de música electrónica animada. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido visualmente atractivo, complementado con superposiciones de texto concisas generadas a través de "Texto a vídeo desde guion" para resaltar las características clave de la colección.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo profesional de 45 segundos para el lanzamiento de un 'nuevo producto' dirigido a compradores de tecnología B2B y gerentes de producto, enfatizando la funcionalidad y la innovación. El estilo visual debe ser minimalista e informativo, incorporando renders de productos en 3D, gráficos animados limpios y una paleta de colores sofisticada, con una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha los "Avatares de AI" de HeyGen para presentar características clave y utiliza la "Generación de voz en off" para una narración pulida y consistente que explique los beneficios del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un intrigante vídeo de 15 segundos de 'próximamente' para un amplio compromiso en redes sociales, generando anticipación para el lanzamiento de un próximo servicio o producto. El estilo visual debe ser oscuro y misterioso, revelando lentamente destellos, quizás usando animaciones abstractas o efectos de luz sutiles, respaldado por música cinematográfica de suspenso. Mejora el vídeo con "Soporte de biblioteca de medios/stock" para obtener material de archivo de alta calidad y asegura el máximo alcance incluyendo "Subtítulos/captions" para los espectadores que ven sin sonido.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional de 60 segundos para compradores de comercio electrónico, destacando las extensas opciones de personalización de un nuevo artículo. El enfoque visual debe ser brillante y enérgico, demostrando varias configuraciones del producto con transiciones suaves y animaciones de texto vibrantes, todo ambientado con música de fondo alegre y contemporánea. Optimiza el vídeo para diferentes plataformas usando "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto", e integra llamadas clave de personalización con "Texto a vídeo desde guion" para mayor claridad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Nuevas Llegadas

Crea rápidamente vídeos atractivos para mostrar tus últimos productos y generar entusiasmo en todos tus canales digitales.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables diseñadas para resaltar tus nuevas llegadas con estilo.
2
Step 2
Añade Tu Contenido Multimedia
Sube tus propias imágenes de productos y metraje de vídeo, o explora nuestra extensa biblioteca de stock para enriquecer tu contenido.
3
Step 3
Genera Tu Voz en Off
Crea voces en off dinámicas al instante desde tu guion, asegurando una narrativa profesional y atractiva para tus productos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu archivo MP4 de alta resolución, perfectamente redimensionado para cualquier plataforma de redes sociales, listo para cautivar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aprovecha los Testimonios para la Confianza en Nuevos Productos

Construye credibilidad para tu marca y nuevas llegadas creando vídeos AI atractivos con testimonios de clientes satisfechos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos de nuevas llegadas?

HeyGen es un potente "creador de vídeos de nuevas llegadas" que te permite crear fácilmente "vídeos visualmente atractivos" para tus últimas colecciones. Utiliza "plantillas de vídeo" personalizables, añade "animaciones de texto" y mejora tu "vídeo de producto" con una atractiva "generación de voz en off" para captar la atención del cliente.

¿Puede HeyGen usarse como un versátil "creador de vídeos de producto" para promociones en redes sociales?

¡Absolutamente! Como un robusto "creador de vídeos de producto", HeyGen te permite diseñar dinámicos "vídeos promocionales de producto" optimizados para plataformas como Instagram. Aprovecha las "opciones de personalización" y los "controles de marca" para producir "vídeos de redes sociales" de alta calidad que reflejen la identidad de tu marca.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen para generar contenido de "vídeo empresarial" atractivo?

HeyGen se destaca al proporcionar "avatares de AI" y capacidades de "texto a vídeo desde guion", convirtiéndolo en un avanzado "agente de vídeo AI". Esto te permite transformar contenido escrito en presentaciones de vídeo atractivas con "generación de voz en off" de sonido natural y "subtítulos/captions" automáticos.

¿Qué tan fácil de usar es HeyGen para alguien sin experiencia previa en "edición de vídeo"?

HeyGen cuenta con un "editor de arrastrar y soltar" intuitivo y un amplio soporte de "biblioteca de medios", lo que lo convierte en un "creador de vídeos" accesible para todos los niveles de habilidad. Puedes añadir fácilmente "animaciones", usar "plantillas de vídeo personalizables" y asegurar que tu resultado final sea un "metraje de calidad HD" para cualquier propósito.

