Creador de Vídeos de Nuevas Llegadas: Muestra Tus Últimos Productos
Impulsa los lanzamientos de productos con vídeos profesionales, fácilmente creados usando plantillas y escenas flexibles.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo profesional de 45 segundos para el lanzamiento de un 'nuevo producto' dirigido a compradores de tecnología B2B y gerentes de producto, enfatizando la funcionalidad y la innovación. El estilo visual debe ser minimalista e informativo, incorporando renders de productos en 3D, gráficos animados limpios y una paleta de colores sofisticada, con una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha los "Avatares de AI" de HeyGen para presentar características clave y utiliza la "Generación de voz en off" para una narración pulida y consistente que explique los beneficios del producto.
Produce un intrigante vídeo de 15 segundos de 'próximamente' para un amplio compromiso en redes sociales, generando anticipación para el lanzamiento de un próximo servicio o producto. El estilo visual debe ser oscuro y misterioso, revelando lentamente destellos, quizás usando animaciones abstractas o efectos de luz sutiles, respaldado por música cinematográfica de suspenso. Mejora el vídeo con "Soporte de biblioteca de medios/stock" para obtener material de archivo de alta calidad y asegura el máximo alcance incluyendo "Subtítulos/captions" para los espectadores que ven sin sonido.
Crea un vídeo promocional de 60 segundos para compradores de comercio electrónico, destacando las extensas opciones de personalización de un nuevo artículo. El enfoque visual debe ser brillante y enérgico, demostrando varias configuraciones del producto con transiciones suaves y animaciones de texto vibrantes, todo ambientado con música de fondo alegre y contemporánea. Optimiza el vídeo para diferentes plataformas usando "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto", e integra llamadas clave de personalización con "Texto a vídeo desde guion" para mayor claridad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Nuevas Llegadas de Alto Impacto.
Produce sin esfuerzo anuncios de vídeo atractivos para tus últimos productos, generando interés inmediato del cliente y ventas.
Lanza Nuevas Llegadas en Redes Sociales.
Genera rápidamente vídeos cortos y clips cautivadores para anunciar nuevos productos en todas las plataformas sociales, aumentando el compromiso y el alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos de nuevas llegadas?
HeyGen es un potente "creador de vídeos de nuevas llegadas" que te permite crear fácilmente "vídeos visualmente atractivos" para tus últimas colecciones. Utiliza "plantillas de vídeo" personalizables, añade "animaciones de texto" y mejora tu "vídeo de producto" con una atractiva "generación de voz en off" para captar la atención del cliente.
¿Puede HeyGen usarse como un versátil "creador de vídeos de producto" para promociones en redes sociales?
¡Absolutamente! Como un robusto "creador de vídeos de producto", HeyGen te permite diseñar dinámicos "vídeos promocionales de producto" optimizados para plataformas como Instagram. Aprovecha las "opciones de personalización" y los "controles de marca" para producir "vídeos de redes sociales" de alta calidad que reflejen la identidad de tu marca.
¿Qué características únicas ofrece HeyGen para generar contenido de "vídeo empresarial" atractivo?
HeyGen se destaca al proporcionar "avatares de AI" y capacidades de "texto a vídeo desde guion", convirtiéndolo en un avanzado "agente de vídeo AI". Esto te permite transformar contenido escrito en presentaciones de vídeo atractivas con "generación de voz en off" de sonido natural y "subtítulos/captions" automáticos.
¿Qué tan fácil de usar es HeyGen para alguien sin experiencia previa en "edición de vídeo"?
HeyGen cuenta con un "editor de arrastrar y soltar" intuitivo y un amplio soporte de "biblioteca de medios", lo que lo convierte en un "creador de vídeos" accesible para todos los niveles de habilidad. Puedes añadir fácilmente "animaciones", usar "plantillas de vídeo personalizables" y asegurar que tu resultado final sea un "metraje de calidad HD" para cualquier propósito.