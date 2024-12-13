Creador de Vídeos de Noticias Nacionales: AI para tus Transmisiones

Crea fácilmente vídeos de noticias nacionales y segmentos de última hora con la generación de voz en off impulsada por AI de HeyGen.

Crea un vídeo de noticias nacionales de 30 segundos que muestre un evento reciente significativo. Este prompt está dirigido a periodistas ciudadanos aspirantes o pequeños medios de comunicación que buscan ofrecer actualizaciones concisas. El estilo visual debe ser autoritario y dinámico, con una introducción de noticias impactante, mientras que el audio utiliza una voz en off clara y profesional generada directamente desde tu guion usando la función de Texto a vídeo de HeyGen, asegurando un compromiso inmediato.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de alerta de noticias de última hora de 45 segundos, perfecto para gestores de redes sociales que necesitan difundir información urgente rápidamente. La presentación visual debe ser urgente y visualmente impactante, incorporando gráficos animados en la parte inferior y un diseño de sonido dramático para captar la atención inmediata. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar las noticias y asegura la accesibilidad incluyendo subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos que explique un tema nacional complejo. Este contenido es ideal para instituciones educativas o comunicadores corporativos que buscan proporcionar información clara y comprensible. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y pulido, apoyado por una narración clara y atractiva. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para mejorar la narración visual sin necesidad de filmar material original.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un resumen cautivador de 30 segundos de las principales noticias nacionales de la semana, dirigido específicamente a entusiastas de la tecnología o creadores de contenido que experimentan con contenido impulsado por AI. El estilo visual y de audio debe ser moderno y elegante, centrándose en animaciones de texto dinámicas y un paisaje sonoro futurista. Muestra el poder de un Agente de Vídeo AI utilizando los avatares de AI de HeyGen y asegura una amplia compatibilidad de plataforma con el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias Nacionales

Produce rápidamente vídeos de noticias nacionales profesionales. Aprovecha la AI para transformar guiones en contenido atractivo con marca personalizada y visuales dinámicos, sin necesidad de experiencia en edición.

1
Step 1
Crea tu Guion de Noticias
Comienza pegando tu historia de noticias. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convierte eficientemente tu texto, aprovechando la AI para generar una secuencia visual convincente.
2
Step 2
Elige Diseños Visuales
Elige entre nuestra extensa colección de plantillas y escenas para establecer el estilo visual de tu transmisión. Personaliza diseños y fondos para que coincidan con tu historia.
3
Step 3
Añade Audio Profesional
Genera voces en off realistas usando nuestra herramienta de generación de voz en off impulsada por AI, asegurando una narración clara y atractiva para tu historia de noticias nacionales.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Revisa tu vídeo de noticias completado y utiliza nuestra función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para descargarlo en varios formatos adecuados para la distribución en plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Explicativos para Noticias Complejas

.

Utiliza la narración de vídeos impulsada por AI para simplificar y explicar temas complejos de noticias nacionales con visuales y narrativas atractivas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de noticias nacionales?

HeyGen te permite generar fácilmente vídeos de noticias nacionales de alta calidad utilizando tecnología avanzada de AI. Simplemente introduce tu guion, y el Agente de Vídeo AI de HeyGen lo transformará en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI realistas y plantillas de noticias personalizables, simplificando tu experiencia de creación de vídeos en línea.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis transmisiones de noticias con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de noticias, permitiéndote integrar el logo de tu canal de noticias, personalizar gráficos en la parte inferior y animar titulares. Nuestras diversas plantillas de noticias y controles de marca aseguran que tu contenido refleje una identidad de marca profesional y consistente, mejorando tu narración en vídeo.

¿Qué elementos creativos están disponibles para mejorar mis introducciones y vídeos de noticias?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de medios con activos de stock, varias animaciones de texto y gráficos dinámicos en la parte inferior para elevar tus vídeos de noticias. Puedes aprovechar las plantillas de introducción de noticias personalizables e integrar música de fondo para crear vídeos de introducción de noticias atractivos y vídeos explicativos de noticias.

¿Incorpora HeyGen AI para generar contenido de vídeo de noticias realista?

Sí, HeyGen utiliza AI avanzada para crear vídeos de noticias nacionales realistas, permitiendo una conversión de texto a vídeo sin problemas con avatares de AI realistas y visuales generados por AI. El Agente de Vídeo AI de nuestra plataforma procesa tu guion para producir narrativas de vídeo profesionales, completas con voces en off naturales, optimizando tu proceso de creación de vídeos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo