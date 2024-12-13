Crea un vídeo de noticias nacionales de 30 segundos que muestre un evento reciente significativo. Este prompt está dirigido a periodistas ciudadanos aspirantes o pequeños medios de comunicación que buscan ofrecer actualizaciones concisas. El estilo visual debe ser autoritario y dinámico, con una introducción de noticias impactante, mientras que el audio utiliza una voz en off clara y profesional generada directamente desde tu guion usando la función de Texto a vídeo de HeyGen, asegurando un compromiso inmediato.

