Crea un dinámico aftermovie de festival de 45 segundos que capture la emoción de la multitud y los momentos épicos del escenario principal, dirigido a asistentes recientes de festivales y entusiastas de la música. El estilo visual debe ser rápido, con una gradación de color vibrante y cortes enérgicos, complementado con música electrónica popular y sonidos auténticos de la multitud. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar sin problemas el metraje enviado por los usuarios con tomas profesionales, creando un resumen verdaderamente inmersivo.

