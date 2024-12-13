Crea un teaser de 15 segundos para redes sociales diseñado para captar la atención de los jóvenes adultos, anunciando una próxima exposición en un museo con un giro futurista. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, con gráficos de vanguardia y una banda sonora electrónica animada, mejorada por un avatar de IA que narra los aspectos más destacados. Este breve y contundente video, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off, presentará el tema y fomentará la participación en línea inmediata.

Generar Vídeo