Viaja a través del tiempo en un cautivador vídeo de narración digital de 30 segundos dirigido a los entusiastas de la historia, detallando la historia no contada de un artefacto de museo. El estilo visual debe evocar imágenes de archivo, complementado perfectamente por una voz en off autoritaria generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, creando una experiencia de vídeo histórico de IA verdaderamente única.

Generar Vídeo