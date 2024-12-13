Generador de Anuncios Municipales para Avisos Públicos Atractivos

Crea anuncios públicos claros y personalizados al instante usando nuestro generador y las plantillas personalizables de HeyGen.

Crea un vídeo de 60 segundos dirigido a residentes locales y organizadores comunitarios para anunciar una próxima Reunión Comunitaria Municipal, utilizando un estilo visual amigable pero informativo con audio claro. Este generador de anuncios municipales en vídeo debe transmitir eficazmente todos los detalles del evento y aprovechar los avatares de IA de HeyGen para una entrega atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos dirigido a medios locales y ciudadanos preocupados, detallando las recientes Mejoras en Seguridad Pública dentro de la ciudad. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y claro, incorporando metraje de archivo relevante para reforzar los mensajes clave, y beneficiarse de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una mensajería precisa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a negocios locales e inversores potenciales, destacando los nuevos Planes de Desarrollo Económico. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, acompañado de música animada y gráficos limpios, aprovechando al máximo las Plantillas y escenas de HeyGen para crear un impactante folleto de anuncio.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo optimista de 60 segundos para residentes y solicitantes de vivienda, anunciando un nuevo Desarrollo de Vivienda Asequible. El vídeo debe tener un estilo visual acogedor y centrado en la comunidad con información clara y fácil de entender, mejorado por la generación de voz en off de HeyGen para una presentación accesible e informativa utilizando plantillas listas para usar.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Anuncios Municipales

Crea eficientemente anuncios municipales atractivos con vídeo impulsado por IA, asegurando una comunicación clara y atractiva para tu comunidad.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente o comienza desde cero para crear tu Anuncio Público. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para establecer rápidamente la base de tu mensaje.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu anuncio añadiendo texto, imágenes y elementos de marca. Utiliza el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para enriquecer tu mensaje con visuales y gráficos relevantes.
3
Step 3
Genera tu Vídeo
Transforma tu guion en un vídeo dinámico con IA. La función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen te permite crear fácilmente anuncios municipales atractivos, completos con voces en off.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu anuncio de vídeo completado en varios formatos adecuados para diferentes plataformas. Usa el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para asegurar una visualización óptima y ampliar tu Visibilidad en Línea.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso y la retención en la formación con AI

.

Mejora las campañas de educación pública y la formación interna con vídeos AI atractivos para una mejor comprensión y retención de información crítica.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de anuncios municipales y comunicados de prensa gubernamentales?

HeyGen revoluciona la creación de comunicaciones oficiales transformando texto en anuncios de vídeo atractivos. Los usuarios pueden aprovechar nuestras plantillas personalizables y avatares de IA para producir Comunicados de Prensa Gubernamentales profesionales, anuncios públicos y actualizaciones vitales de seguridad pública con facilidad, asegurando un amplio alcance y visibilidad en línea.

¿Puede HeyGen simplificar el diseño y la distribución de anuncios de Reuniones Comunitarias Municipales?

Absolutamente. HeyGen simplifica el proceso de diseño para varios anuncios, incluidas las notificaciones de Reuniones Comunitarias Municipales. Utilizando plantillas listas para usar, combinadas con millones de imágenes, iconos y gráficos de nuestra biblioteca de medios, los usuarios pueden crear y descargar rápidamente folletos de anuncios de reuniones visualmente atractivos, optimizando para la cobertura mediática.

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para comunicaciones oficiales como comunicados de prensa?

HeyGen ofrece opciones robustas de personalización creativa para todas las comunicaciones oficiales. Puedes personalizar las Plantillas de Comunicados de Prensa con tus controles de marca específicos, incluidos logotipos y colores. Nuestra plataforma admite una personalización ilimitada, permitiéndote diseñar vídeos únicos e impactantes para anuncios de desarrollo de vivienda o iniciativas medioambientales.

¿HeyGen apoya la producción de Campañas de Salud Pública efectivas y Promociones de Festivales Culturales?

Sí, HeyGen es ideal para producir Campañas de Salud Pública convincentes y Promociones de Festivales Culturales. Con capacidades de texto a vídeo y generación de voz en off, puedes crear anuncios de vídeo detallados que comuniquen efectivamente información importante o celebren eventos comunitarios, asegurando que tu mensaje destaque y llegue a una amplia audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo