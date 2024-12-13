Sí, HeyGen funciona como un generador de vídeos de IA altamente eficiente y escalable, perfectamente adecuado para los diversos y a menudo grandes volúmenes de requisitos de comunicación gubernamental. Su potente suite impulsada por IA permite la producción rápida de varios activos de marketing, desde vídeos promocionales de servicios municipales hasta información pública urgente, optimizando los flujos de trabajo para los equipos del sector público.