Generador de Vídeos Informativos Municipales: Involucra a los Ciudadanos al Instante
Transforma información municipal compleja en vídeos de información pública atractivos rápidamente, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentaciones dinámicas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo tutorial de 2 minutos para todos los ciudadanos, demostrando cómo registrarse para recibir alertas de la ciudad y pagar facturas utilizando el nuevo portal municipal en línea. El vídeo debe emplear un estilo visual limpio y paso a paso con grabaciones de pantalla claras, mientras que el audio permanece calmado e instructivo, mejorado con subtítulos automáticos para accesibilidad, fácilmente creados usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para asegurar una guía precisa a través del proceso.
Produce un anuncio de servicio público de 60 segundos dirigido a todos los miembros de la comunidad, detallando los pasos esenciales para la preparación ante condiciones meteorológicas severas. La presentación visual debe ser urgente pero tranquilizadora, utilizando gráficos claros para transmitir consejos de seguridad, apoyado por un tono de audio autoritario pero empático, creado rápidamente usando las plantillas y escenas de HeyGen y enriquecido con medios relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar eficazmente los mensajes clave para la comunicación del gobierno local.
Desarrolla un vídeo promocional de 30 segundos específicamente para redes sociales, invitando a familias y miembros de la comunidad a la feria anual del pueblo. El estilo visual debe ser dinámico, atractivo y vibrante, mostrando imágenes animadas centradas en la comunidad, acompañado de música entusiasta e invitante y un claro llamado a la acción. Este vídeo atractivo, ideal para la comunicación ciudadana, puede adaptarse rápidamente para varias plataformas usando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, potencialmente presentando un avatar de IA para invitar personalmente a los espectadores.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vídeos de Información Pública Atractivos.
Crea rápidamente vídeos para redes sociales y anuncios de servicio público para mantener a los ciudadanos informados y comprometidos.
Mejora la Capacitación y Orientación Municipal.
Ofrece vídeos de capacitación impactantes para el personal e iniciativas de seguridad pública, mejorando la retención y comprensión con contenido potenciado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las capacidades principales de HeyGen para la comunicación municipal?
HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de IA, permitiendo a los gobiernos locales producir vídeos de información pública de alta calidad y mejorar la comunicación con los ciudadanos. Simplifica la creación de contenido atractivo a partir de guiones, actuando como un eficiente creador de vídeos de servicios municipales.
¿Puede HeyGen apoyar la marca para anuncios de servicio público?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo, colores y fuentes de tu municipio en todos tus anuncios de servicio público, asegurando una identidad visual consistente y un resultado profesional.
¿Cómo convierte HeyGen texto en vídeo con voz en off?
La potente funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen te permite generar vídeos instantáneamente a partir de guiones escritos. Incluye generación de voz en off integrada y añade automáticamente subtítulos, asegurando un audio claro y profesional y accesibilidad para todas tus necesidades de comunicación.
¿Qué tipo de avatares de IA están disponibles para crear vídeos de información pública?
HeyGen proporciona una selección diversa de avatares de IA realistas que pueden transmitir tu mensaje de manera profesional y atractiva. Estos avatares de IA mejoran tus vídeos de información pública, haciendo que la comunicación de tu gobierno local sea más dinámica y cercana a los ciudadanos.