Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para educadores y creadores de contenido, demostrando la facilidad de generar contenido educativo en múltiples idiomas. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con un avatar de IA atractivo que entregue el mensaje de manera clara y articulada, ilustrando el poder de los avatares de IA para llegar a una base estudiantil global.
Diseña un anuncio de 30 segundos elegante y de ritmo rápido para equipos de marketing, centrado en el lanzamiento de nuevos productos a nivel global con localización rápida. El vídeo debe emplear cortes rápidos y gráficos ricos visualmente atractivos, junto con generación de locuciones profesionales en varios idiomas para comunicarse eficazmente a través de diferentes culturas.
Desarrolla un vídeo de comunicación corporativa de 90 segundos para equipos internos que necesiten actualizaciones globales consistentes. El estilo visual debe ser profesional y claro, utilizando un diseño predefinido de Plantillas y escenas adaptadas para múltiples idiomas, asegurando que el mensaje sea conciso y atractivo con refuerzo de texto en pantalla para una fuerza laboral internacional diversa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aprendizaje y Desarrollo Global.
Expande tu alcance educativo globalmente creando cursos en más de 140 idiomas.
Compromiso Localizado en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos localizados para redes sociales para involucrar a diversas audiencias internacionales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA?
HeyGen permite a los usuarios simplificar la creación de vídeos de IA transformando guiones de texto en vídeos atractivos. Funciona como un asistente de creación de vídeos de IA, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea accesible y eficiente.
¿Puede HeyGen crear avatares de IA realistas para mis vídeos?
Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA expresivos que pueden dar vida a tus mensajes. También puedes mejorar tu narrativa visual con una rica biblioteca de gráficos y recursos de vídeo disponibles en la plataforma.
¿Qué posibilidades creativas ofrece HeyGen para contenido multilingüe?
HeyGen es un potente creador de vídeos multilingües que soporta más de 140 idiomas, permitiendo una localización fluida para audiencias globales. Puedes generar locuciones auténticas para asegurar que tu mensaje resuene en diversos paisajes lingüísticos.
¿Proporciona HeyGen herramientas para una generación de vídeos eficiente?
Absolutamente, HeyGen sirve como un generador de vídeos de IA intuitivo, ofreciendo más de 1000 plantillas de vídeo personalizadas para iniciar tus proyectos. Esto facilita la producción rápida de contenido y permite una fácil edición y personalización de texto para adaptarse a tus necesidades específicas.