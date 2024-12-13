Creador de Vídeos Multilingües Crea Vídeos Globales de IA al Instante

Expande tu alcance global al instante. Convierte tus guiones en vídeos cautivadores para cualquier idioma usando nuestro texto a vídeo.

Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan expandir su alcance internacionalmente. El estilo visual debe ser animado y profesional, mostrando diversos mercados globales con música de fondo enérgica, destacando cómo pueden usar Texto a vídeo desde el guion para localizar instantáneamente sus mensajes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para educadores y creadores de contenido, demostrando la facilidad de generar contenido educativo en múltiples idiomas. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con un avatar de IA atractivo que entregue el mensaje de manera clara y articulada, ilustrando el poder de los avatares de IA para llegar a una base estudiantil global.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un anuncio de 30 segundos elegante y de ritmo rápido para equipos de marketing, centrado en el lanzamiento de nuevos productos a nivel global con localización rápida. El vídeo debe emplear cortes rápidos y gráficos ricos visualmente atractivos, junto con generación de locuciones profesionales en varios idiomas para comunicarse eficazmente a través de diferentes culturas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de comunicación corporativa de 90 segundos para equipos internos que necesiten actualizaciones globales consistentes. El estilo visual debe ser profesional y claro, utilizando un diseño predefinido de Plantillas y escenas adaptadas para múltiples idiomas, asegurando que el mensaje sea conciso y atractivo con refuerzo de texto en pantalla para una fuerza laboral internacional diversa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Multilingües

Transforma sin esfuerzo tu contenido en un mensaje global. Crea, localiza y entrega vídeos atractivos en más de 140 idiomas con nuestra avanzada plataforma de vídeos de IA.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo Principal
Comienza generando tu vídeo usando nuestras herramientas de creación de vídeos de IA. Simplemente introduce tu guion y deja que nuestra IA lo transforme en un vídeo dinámico con los avatares de IA y escenas que elijas.
2
Step 2
Selecciona Idiomas Objetivo
Utiliza el soporte multilingüe de HeyGen para elegir entre más de 140 idiomas. Nuestra plataforma traduce automáticamente tu guion y genera locuciones, haciendo que tu contenido sea accesible en todo el mundo.
3
Step 3
Personaliza la Localización
Refina tu contenido multilingüe con nuestra función de localización. Ajusta fácilmente las traducciones, estilos de voz y añade subtítulos o leyendas para asegurar la precisión cultural y un perfecto compromiso con la audiencia.
4
Step 4
Exporta Tus Vídeos Globales
Una vez que tu vídeo multilingüe esté perfeccionado, expórtalo en varios formatos y relaciones de aspecto. Comparte tu mensaje a través de fronteras con contenido de vídeo localizado de alta calidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Capacitación Global Mejorada

.

Mejora la capacitación de empleados a nivel global entregando vídeos de IA atractivos localizados para varios idiomas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA?

HeyGen permite a los usuarios simplificar la creación de vídeos de IA transformando guiones de texto en vídeos atractivos. Funciona como un asistente de creación de vídeos de IA, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea accesible y eficiente.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA realistas para mis vídeos?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA expresivos que pueden dar vida a tus mensajes. También puedes mejorar tu narrativa visual con una rica biblioteca de gráficos y recursos de vídeo disponibles en la plataforma.

¿Qué posibilidades creativas ofrece HeyGen para contenido multilingüe?

HeyGen es un potente creador de vídeos multilingües que soporta más de 140 idiomas, permitiendo una localización fluida para audiencias globales. Puedes generar locuciones auténticas para asegurar que tu mensaje resuene en diversos paisajes lingüísticos.

¿Proporciona HeyGen herramientas para una generación de vídeos eficiente?

Absolutamente, HeyGen sirve como un generador de vídeos de IA intuitivo, ofreciendo más de 1000 plantillas de vídeo personalizadas para iniciar tus proyectos. Esto facilita la producción rápida de contenido y permite una fácil edición y personalización de texto para adaptarse a tus necesidades específicas.

