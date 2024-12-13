Generador de Vídeos de Formación Multilingües: Crea Contenido Global Rápidamente

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo dinámico de 60 segundos dirigido a corporaciones globales y departamentos de L&D, mostrando la generación fluida de vídeos de formación multilingües para su diversa fuerza laboral. Visualmente, presenta diferentes presentadores virtuales hablando varios idiomas con fluidez, manteniendo un tono de audio informativo y acogedor. Esta demostración debe destacar de manera prominente la robusta capacidad de generación de voz en off de HeyGen, demostrando lo fácil que es comunicarse en más de 280 idiomas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional conciso de 30 segundos dirigido a pequeñas empresas y creadores de contenido, ilustrando la rapidez y simplicidad de transformar un guion en un vídeo de formación profesional. El estilo visual y de audio debe ser rápido, directo y altamente eficiente, enfatizando la configuración rápida y los resultados inmediatos. El vídeo debe subrayar la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen, permitiendo actualizaciones rápidas de contenido y guías prácticas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de exhibición atractivo de 50 segundos para equipos de marketing y comunicaciones internas, destacando cómo la plataforma de vídeo de IA de HeyGen facilita la creación de vídeos de formación para empleados visualmente atractivos y accesibles. Emplea una estética visual moderna y elegante con plantillas personalizables y audio nítido y claro, asegurando la accesibilidad a través de subtítulos/captions integrados. Esta pieza debe enfatizar la utilidad de las Plantillas y escenas de HeyGen junto con su función de Subtítulos/captions para contenido pulido e inclusivo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación Multilingües

Crea sin esfuerzo vídeos de formación profesionales impulsados por IA en múltiples idiomas, haciendo que tu contenido sea accesible y atractivo para una fuerza laboral global.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando tu contenido de formación. Nuestra plataforma utiliza tu texto para generar escenas de vídeo iniciales, aprovechando el texto a vídeo desde guion para dar vida a tu mensaje.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Personaliza su apariencia y estilo para que coincidan con el tono de tu vídeo de formación, asegurando un presentador virtual consistente.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos Multilingües
Expande tu alcance generando automáticamente voces de IA y subtítulos en más de 280 idiomas. Simplemente selecciona tus idiomas deseados para crear contenido de formación verdaderamente global con Doblaje de IA.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de formación multilingüe esté completo, utiliza nuestro redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para cualquier plataforma. Intégralo sin problemas o compártelo directamente con tu audiencia.

Casos de Uso

Crea Contenido Educativo Especializado

Produce fácilmente vídeos de formación claros y atractivos para temas complejos como temas médicos, mejorando la comprensión y los resultados de aprendizaje.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación para empleados atractivos sin habilidades previas de edición?

HeyGen empodera a los usuarios para producir vídeos de formación para empleados de alta calidad y dinámicos sin esfuerzo. Con herramientas intuitivas, puedes aprovechar los avatares de IA y convertir texto a vídeo, eliminando la necesidad de experiencia en edición compleja para crear contenido profesional.

¿Qué tipo de avatares de IA y presentadores virtuales ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA y presentadores virtuales que dan vida a tus guiones. Estos presentadores impulsados por IA pueden integrarse sin problemas en tus vídeos, ofreciendo una presencia profesional y consistente en pantalla.

¿Puede HeyGen generar vídeos de formación multilingües para una fuerza laboral global?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma de vídeo de IA robusta diseñada para generar vídeos de formación multilingües con facilidad. Nuestra tecnología soporta varios idiomas, asegurando que tu mensaje llegue efectivamente a una audiencia global diversa a través de voces de IA profesionales y capacidades de traducción.

¿Es posible transformar guiones de texto en vídeos completos de IA usando HeyGen?

Sí, HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que simplifica la transformación de guiones de texto en vídeos de IA pulidos. Simplemente introduce tu texto, y la plataforma de HeyGen creará un vídeo completo con avatares de IA y voces en off sincronizadas.

