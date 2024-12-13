Creador de Vídeos de Formación Multilingües: Escala el Aprendizaje Global
Produce sin esfuerzo vídeos de formación para empleados en más de 280 idiomas usando avatares de AI realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de 60 segundos, atractivo e instructivo, dirigido a departamentos de formación corporativa y especialistas en L&D, centrado en personalizar vídeos de formación para empleados. El estilo visual debe ser pulido y profesional, con avatares de AI interactuando en diversos entornos corporativos, complementado por una voz en off confiada y autoritaria. Esta pieza debe resaltar la innovadora capacidad de 'Avatares de AI' de HeyGen, demostrando cómo crear plantillas de vídeo personalizadas para un aprendizaje escalable e impactante.
Desarrolla un vídeo de 30 segundos, informativo y conciso, para empresas globales y educadores, enfatizando la comunicación fluida entre audiencias diversas. El estilo visual será de inspiración global con texto animado y gráficos limpios, acompañado de una voz en off clara y neutral. Este vídeo mostrará la capacidad de 'Subtítulos/captions' de HeyGen, ilustrando lo fácil que es para cualquier creador de vídeos de formación asegurar que su contenido sea accesible en más de 280 idiomas.
Produce un vídeo de 50 segundos, dinámico e innovador, diseñado para creadores de contenido y equipos de marketing, ilustrando cómo convertir rápidamente contenido escrito existente en vídeo atractivo. El estilo visual debe ser rápido y visualmente rico, incorporando metraje de archivo y activos de la biblioteca de medios, acompañado de una banda sonora enérgica y moderna. Este vídeo subrayará la función de 'Generación de voz en off' de HeyGen, mostrando su poder como generador de vídeos AI para transformar guiones en narrativas atractivas al instante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Contenido de Aprendizaje Global.
Produce un mayor volumen de cursos de formación para llegar y educar efectivamente a equipos diversos y multilingües en todo el mundo.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aumenta el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos en todos los programas de formación con experiencias de vídeo dinámicas impulsadas por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación profesional?
El avanzado generador de vídeos AI de HeyGen simplifica todo el proceso transformando texto en contenido de vídeo atractivo. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de AI y la generación de voz en off para producir rápidamente vídeos de formación para empleados de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.
¿Puede HeyGen producir vídeos de formación multilingües para una fuerza laboral global?
Absolutamente. HeyGen es un potente creador de vídeos de formación multilingües, ofreciendo un robusto doblaje AI y subtítulos/captions automáticos en numerosos idiomas. Esta capacidad asegura que tu contenido de formación sea accesible e impactante para diversas audiencias globales.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de los vídeos generados por HeyGen?
HeyGen proporciona controles de marca completos para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad corporativa. Puedes utilizar plantillas de vídeo personalizadas, añadir el logotipo de tu empresa, integrar colores específicos de la marca e incorporar otros elementos de marca directamente en la salida de tu generador de vídeos AI.
¿Cómo utiliza HeyGen los avatares de AI para la conversión de texto a vídeo?
HeyGen aprovecha sofisticados avatares de AI para facilitar una conversión fluida de texto a vídeo desde tus guiones. Estos avatares de AI vienen con generación de voz en off realista, entregando tu contenido de manera natural y atractiva, convirtiéndolo en un eficiente creador de vídeos de formación.