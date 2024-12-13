Creador de Vídeos de Formación Multilingües: Escala el Aprendizaje Global

Produce sin esfuerzo vídeos de formación para empleados en más de 280 idiomas usando avatares de AI realistas.

Imagina un vídeo de 45 segundos, enérgico y profesional, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de recursos humanos, demostrando lo fácil que es transformar texto simple en un vídeo de formación atractivo. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con cortes rápidos de una interfaz intuitiva, acompañado de una voz en off entusiasta. Este vídeo mostrará la capacidad de HeyGen de 'Texto a vídeo desde guion', convirtiéndolo en un verdadero creador de vídeos de formación multilingües, destacando su facilidad de uso.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 60 segundos, atractivo e instructivo, dirigido a departamentos de formación corporativa y especialistas en L&D, centrado en personalizar vídeos de formación para empleados. El estilo visual debe ser pulido y profesional, con avatares de AI interactuando en diversos entornos corporativos, complementado por una voz en off confiada y autoritaria. Esta pieza debe resaltar la innovadora capacidad de 'Avatares de AI' de HeyGen, demostrando cómo crear plantillas de vídeo personalizadas para un aprendizaje escalable e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 30 segundos, informativo y conciso, para empresas globales y educadores, enfatizando la comunicación fluida entre audiencias diversas. El estilo visual será de inspiración global con texto animado y gráficos limpios, acompañado de una voz en off clara y neutral. Este vídeo mostrará la capacidad de 'Subtítulos/captions' de HeyGen, ilustrando lo fácil que es para cualquier creador de vídeos de formación asegurar que su contenido sea accesible en más de 280 idiomas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 50 segundos, dinámico e innovador, diseñado para creadores de contenido y equipos de marketing, ilustrando cómo convertir rápidamente contenido escrito existente en vídeo atractivo. El estilo visual debe ser rápido y visualmente rico, incorporando metraje de archivo y activos de la biblioteca de medios, acompañado de una banda sonora enérgica y moderna. Este vídeo subrayará la función de 'Generación de voz en off' de HeyGen, mostrando su poder como generador de vídeos AI para transformar guiones en narrativas atractivas al instante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación Multilingües

Crea sin esfuerzo vídeos de formación profesionales y atractivos para tu equipo global, superando las barreras del idioma con AI avanzada.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Escribe tu contenido o transforma texto existente en escenas atractivas, aprovechando la conversión de texto a vídeo. Este paso inicial es clave para construir tu proyecto.
2
Step 2
Elige tu Presentador AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para presentar tu mensaje con un toque humano, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Añade Audio Multilingüe
Genera sin esfuerzo un doblaje AI de alta calidad en más de 280 idiomas desde tu guion, asegurando que tu formación resuene globalmente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Globalmente
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos/captions para accesibilidad, luego expórtalo para una integración fluida con tu sistema de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Contenido Motivacional Impactante

.

Crea vídeos motivacionales inspiradores y edificantes para los empleados, fomentando una cultura laboral positiva y comprometida.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación profesional?

El avanzado generador de vídeos AI de HeyGen simplifica todo el proceso transformando texto en contenido de vídeo atractivo. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de AI y la generación de voz en off para producir rápidamente vídeos de formación para empleados de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Puede HeyGen producir vídeos de formación multilingües para una fuerza laboral global?

Absolutamente. HeyGen es un potente creador de vídeos de formación multilingües, ofreciendo un robusto doblaje AI y subtítulos/captions automáticos en numerosos idiomas. Esta capacidad asegura que tu contenido de formación sea accesible e impactante para diversas audiencias globales.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de los vídeos generados por HeyGen?

HeyGen proporciona controles de marca completos para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad corporativa. Puedes utilizar plantillas de vídeo personalizadas, añadir el logotipo de tu empresa, integrar colores específicos de la marca e incorporar otros elementos de marca directamente en la salida de tu generador de vídeos AI.

¿Cómo utiliza HeyGen los avatares de AI para la conversión de texto a vídeo?

HeyGen aprovecha sofisticados avatares de AI para facilitar una conversión fluida de texto a vídeo desde tus guiones. Estos avatares de AI vienen con generación de voz en off realista, entregando tu contenido de manera natural y atractiva, convirtiéndolo en un eficiente creador de vídeos de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo