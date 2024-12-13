Imagina un vídeo de 45 segundos, enérgico y profesional, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de recursos humanos, demostrando lo fácil que es transformar texto simple en un vídeo de formación atractivo. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con cortes rápidos de una interfaz intuitiva, acompañado de una voz en off entusiasta. Este vídeo mostrará la capacidad de HeyGen de 'Texto a vídeo desde guion', convirtiéndolo en un verdadero creador de vídeos de formación multilingües, destacando su facilidad de uso.

Generar Vídeo