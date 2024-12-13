Generador de Vídeos de Formación Multilingüe para Equipos Globales

Empodera a los equipos de L&D para crear vídeos de formación de empleados atractivos y rentables en más de 280 idiomas con avanzados avatares de AI.

¿Te cuesta ofrecer formación multilingüe consistente a tus equipos globales de L&D? Imagina un vídeo profesional y limpio de 90 segundos donde un avatar de AI explica procedimientos de cumplimiento complejos en varios idiomas. Este vídeo atractivo, dirigido a profesionales de L&D y formadores corporativos, presenta una generación de voz en off clara y autoritaria que asegura que cada empleado entienda la información clave, superando las barreras del idioma sin esfuerzo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Revoluciona tu proceso de incorporación de empleados con un vídeo instructivo conciso de 2 minutos diseñado para departamentos de RRHH y equipos de soporte técnico. Este vídeo visualmente paso a paso, con elementos de pantalla compartida e infografías, se puede generar fácilmente a partir de un guion simple utilizando las capacidades de Texto a vídeo desde guion. La narración calmada e informativa asegura que los nuevos empleados comprendan rápidamente los procedimientos técnicos esenciales, haciendo que la formación sea eficiente y escalable.
Prompt de Ejemplo 2
Descubre cómo los propietarios de pequeñas y medianas empresas y los gerentes de formación pueden crear rápidamente vídeos de formación de alto impacto sin gastar mucho dinero en un clip dinámico de 60 segundos. Este vídeo rápido, que muestra gráficos modernos y pasos de creación rápida, destaca cómo un generador de vídeos AI puede producir contenido atractivo de manera rentable utilizando Plantillas y escenas pre-diseñadas. Un estilo de audio animado y entusiasta transmitirá la simplicidad y rapidez de la creación de vídeos para diversas comunicaciones internas.
Prompt de Ejemplo 3
Empodera a las empresas globales y a los gestores de contenido para actualizar y localizar contenido de formación sin esfuerzo con un vídeo profesional de 45 segundos. Este vídeo, caracterizado por transiciones fluidas y visuales accesibles globalmente, demuestra cómo la generación de voz en off facilita el doblaje AI, traduciendo y adaptando materiales existentes a más de 280 idiomas. Una voz suave y profesional guiará a los espectadores a través del uso de la plataforma de HeyGen para mejorar sus vídeos de formación multilingües, asegurando relevancia cultural y amplio alcance.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación Multilingüe

Revoluciona la formación de empleados con la creación de vídeos impulsada por AI, ofreciendo contenido consistente y atractivo en más de 280 idiomas sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza elaborando tu contenido de formación. Utiliza la interfaz intuitiva de la plataforma o el asistente AI para refinar tu guion, aprovechando las capacidades robustas de guion a vídeo para estructurar tu mensaje de manera efectiva.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI y Escena
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca. Diseña escenas atractivas utilizando plantillas de vídeo personalizadas y una rica biblioteca de medios para que coincidan perfectamente con la estética de tu módulo de formación.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Doblaje Multilingüe
Genera voces en off de alta calidad en el idioma deseado. Aplica sin problemas el doblaje AI para traducir tu vídeo a más de 280 idiomas, asegurando accesibilidad global para tus equipos de L&D.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Contenido
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos/leyendas para una mejor comprensión. Exporta tu vídeo de formación listo para compartir para una fácil integración en tu LMS u otras plataformas de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Contenido Educativo Complejo

.

Transforma temas complejos en vídeos impulsados por AI claros, atractivos y fáciles de entender, mejorando los resultados educativos en cualquier campo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen la generación de vídeos AI?

HeyGen potencia la creación eficiente de vídeos utilizando avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Ofrece una solución de Generación de Vídeos de Extremo a Extremo, transformando guiones en vídeos profesionales con facilidad.

¿Puede HeyGen crear vídeos de formación multilingües?

Sí, HeyGen funciona como un potente generador de vídeos de formación multilingües, apoyando el doblaje AI en más de 280 idiomas. Esto incluye la generación de subtítulos y leyendas precisas, haciendo que la comunicación global sea fluida.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece características técnicas robustas como la conversión fluida de guion a vídeo, generando automáticamente voces en off y subtítulos/leyendas sincronizados. Nuestro asistente AI guía a los usuarios a través de todo el proceso de creación de vídeos, simplificando tareas complejas.

¿HeyGen admite plantillas de vídeo personalizadas para branding?

Absolutamente, HeyGen proporciona plantillas de vídeo personalizadas y controles de branding robustos, incluyendo personalización de logotipo y colores. Esto asegura que todos los vídeos de formación y de incorporación de empleados se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo