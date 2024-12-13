Creador de vídeos promocionales multilingües para Alcance Global

Traduce tus vídeos promocionales al instante para llegar a nuevos mercados. Nuestra plataforma simplifica la comunicación global con generación avanzada de voz en off.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo atractivo de 45 segundos para creadores de contenido y educadores en línea que necesitan convertir texto estático en lecciones visuales dinámicas con frecuencia. El vídeo debe utilizar un estilo visual limpio y moderno acompañado de una banda sonora animada, demostrando cómo nuestro creador de vídeos con IA simplifica la creación de contenido al permitir a los usuarios generar vídeos directamente desde el guion sin esfuerzo. Esto resalta el poder del texto a vídeo en ahorrar tiempo y aumentar el compromiso.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo educativo de 90 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y departamentos de recursos humanos, mostrando los beneficios de usar avatares de IA para comunicaciones internas y formación. El estilo visual debe ser pulido y accesible, con avatares de IA demostrando diferentes roles e idiomas para la entrega de vídeos multilingües. Una narración de audio calmada y clara debe guiar a los espectadores a través del proceso, enfatizando cómo los avatares de IA personalizables pueden mejorar sus vídeos explicativos.
Prompt de Ejemplo 3
Visualiza un tutorial completo de 2 minutos dirigido a gerentes de formación internacionales y desarrolladores de e-learning, profundizando en técnicas avanzadas para la localización de contenido. Este vídeo requiere un estilo visual técnicamente preciso, empleando demostraciones claras en pantalla para resaltar la funcionalidad integral de los subtítulos/captions en facilitar una comunicación global efectiva. Una pista de audio autoritaria e informativa guiará al espectador, posicionando nuestro Traductor de Vídeos con IA como la solución definitiva para simplificar el complejo proceso de adaptar materiales de formación para audiencias lingüísticas diversas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales Multilingües

Transforma sin esfuerzo tu contenido promocional en vídeos multilingües atractivos con herramientas impulsadas por IA, expandiendo tu alcance global con precisión y facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo Principal
Comienza seleccionando una plantilla o ingresando tu guion para generar escenas de vídeo. Aprovecha la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para construir tu vídeo promocional inicial.
2
Step 2
Elige Avatares de IA Dinámicos
Personaliza tu vídeo seleccionando un "avatar de IA" para presentar tu mensaje. También puedes añadir medios relevantes de la biblioteca para hacer que tu vídeo promocional sea impactante.
3
Step 3
Aplica Doblaje Multilingüe
Expande tu audiencia utilizando el "doblaje de voz con IA" para traducir el audio de tu vídeo a varios idiomas. Asegúrate de que tu mensaje resuene globalmente con sincronización labial automática.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Localizado
Revisa tus "subtítulos/captions" y el vídeo final, haciendo los ajustes necesarios. Luego, exporta tu vídeo promocional localizado de alta calidad para tus mercados objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos Explicativos Globales y Aprendizaje

.

Desarrolla vídeos explicativos multilingües y contenido educativo para involucrar efectivamente a diversos aprendices en todo el mundo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de vídeos multilingües?

HeyGen es un potente creador de vídeos promocionales multilingües que aprovecha la tecnología avanzada del Traductor de Vídeos con IA para romper las barreras del idioma. Ofrece un doblaje de voz con IA sin interrupciones y sincronización labial automática, haciendo que la localización global de tu contenido de vídeo sea fácil y auténtica.

¿Puede HeyGen transformar texto en vídeos atractivos con IA?

Absolutamente. Las herramientas de creación de vídeos con IA de HeyGen te permiten convertir texto en vídeo sin esfuerzo, sirviendo como un intuitivo creador de vídeos con IA. Puedes seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje, dando vida visualmente a tus guiones.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la localización de vídeos?

HeyGen proporciona herramientas de traducción integrales para simplificar la localización de vídeos, asegurando que tu contenido resuene a nivel global. Puedes generar y personalizar fácilmente subtítulos en varios idiomas, haciendo que tu vídeo multilingüe sea accesible y atractivo para audiencias diversas.

¿Cómo pueden las empresas usar HeyGen para vídeos explicativos?

Las empresas pueden utilizar HeyGen como un eficiente creador de vídeos con IA para producir rápidamente vídeos explicativos de alta calidad y contenido de vídeo promocional. Su editor de vídeo intuitivo y sus extensas plantillas de vídeo agilizan el proceso de creación, ayudándote a transmitir ideas complejas de manera clara y profesional.

