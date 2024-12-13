Generador de Vídeos de Incorporación Multilingüe: Formación Global Simplificada
Ofrece contenido de formación multilingüe impactante a nivel global. Aprovecha las voces en off de IA para crear vídeos de incorporación atractivos para tu diversa fuerza laboral, ahorrando tiempo y costos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a responsables de decisiones de TI y líderes tecnológicos de L&D, demostrando el poder de la "automatización de vídeos de IA" de HeyGen para crear "vídeos de incorporación potenciados por IA" altamente efectivos. El estilo visual debe ser funcional e ilustrativo, con grabaciones de pantalla de la interfaz intuitiva y mostrando cómo la funcionalidad "Texto a vídeo desde guion" se integra sin problemas en los flujos de trabajo de "integración LMS", enfatizando una producción más rápida y un esfuerzo manual reducido a través de "Plantillas y escenas" inteligentes.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos para creadores de contenido de formación, ilustrando cómo HeyGen facilita un "contenido de formación multilingüe" superior a través de su gama de "plantillas personalizables". La narrativa visual debe ser vibrante, demostrando ediciones y ajustes rápidos, enfatizando la flexibilidad de "Plantillas y escenas" para una "localización de contenido" efectiva en diferentes audiencias regionales, con un enfoque en entregar un resultado pulido listo para cualquier plataforma mediante "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
Diseña un vídeo informativo de 1 minuto y 30 segundos dirigido a clientes empresariales con equipos internacionales diversos, destacando el apoyo inigualable de HeyGen para "más de 140 idiomas" en la entrega de información crítica. La presentación visual debe ser nítida y profesional, utilizando metraje de archivo diverso del "Soporte de biblioteca de medios/stock" para representar varias regiones, mientras se enfatiza la precisión de "Subtítulos/captions" y el flujo natural de "Generación de voz en off" para asegurar la precisión técnica y características de "localización" efectivas en todos los materiales de formación o comunicación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance Global para la Incorporación.
Desarrolla y ofrece contenido de formación más localizado para incorporar eficientemente a una fuerza laboral diversa y mundial.
Mejora el Compromiso en la Incorporación de Empleados.
Aprovecha la IA para crear experiencias de incorporación altamente atractivas que mejoren la retención de nuevos empleados y la absorción de conocimientos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de incorporación potenciados por IA?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar guiones en vídeos de incorporación de empleados profesionales y atractivos. Esta plataforma de vídeo de IA simplifica la creación de contenido, permitiendo una producción más rápida de contenido de formación de alta calidad sin edición de vídeo compleja.
¿Puede HeyGen soportar la generación de vídeos de incorporación multilingües para una fuerza laboral global?
Absolutamente. HeyGen es un potente generador de vídeos de incorporación multilingüe, ofreciendo voces en off de IA en más de 140 idiomas y subtítulos y captions automáticos. Esta capacidad asegura que tus vídeos de incorporación de empleados estén localizados y sean accesibles para toda tu fuerza laboral global.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para integrar vídeos de incorporación en sistemas existentes?
HeyGen proporciona capacidades robustas para una integración LMS sin problemas y exportación SCORM, facilitando la incorporación de vídeos generados por IA en tus sistemas de gestión de aprendizaje existentes. La plataforma también soporta transcripción automática de vídeos y grabación de pantalla para material de formación integral.
¿Cómo puedo personalizar los avatares de IA y el aspecto general de mis vídeos de incorporación con HeyGen?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo Actores de IA personalizados, plantillas personalizables y controles de marca para logotipos y colores. Esto asegura que tus vídeos de incorporación potenciados por IA mantengan una identidad de marca consistente y proporcionen una experiencia de aprendizaje personalizada.