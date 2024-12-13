Creador de Vídeos de Marketing Multilingüe: Alcanza el Mundo

Transforma tu contenido de marketing para audiencias globales. Utiliza el poderoso Texto a vídeo desde guion para campañas localizadas impactantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan Alcance Global. El estilo visual debe ser atractivo y de ritmo rápido, utilizando gráficos modernos y texto en pantalla para enfatizar los beneficios clave. El audio debe ser animado y claro, acompañado de subtítulos generados automáticamente que se adapten a varios idiomas, demostrando la capacidad sin fisuras de Texto a vídeo desde guion y las funciones de Subtítulos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial técnico de 2 minutos para formadores corporativos, ilustrando la simplicidad de convertir materiales de formación en un formato de vídeo multilingüe. El estilo visual debe ser limpio, empleando grabaciones de pantalla e infografías animadas para guiar al espectador. El audio debe ser informativo y preciso, entregado por una voz de IA profesional, enfatizando cómo la generación de locuciones y subtítulos de HeyGen permiten una traducción rápida con un solo clic para una educación integral de empleados a nivel global.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional conciso de 45 segundos para agencias de publicidad, demostrando la eficiencia de crear anuncios multilingües atractivos. El estilo visual debe ser audaz y moderno, con cortes rápidos entre diversas escenas de la biblioteca de Plantillas y escenas de HeyGen. El audio será directo e impactante, impulsado por un guion convincente que puede transformarse directamente a través de Texto a vídeo desde guion, mostrando la rápida localización de contenido para marketing.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing Multilingüe

Crea fácilmente vídeos de marketing profesionales en más de 140 idiomas con IA. Alcanza una audiencia global y lanza campañas localizadas con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Mensaje Principal
Comienza pegando tu guion de marketing en el editor de HeyGen. Nuestra función de Texto a vídeo convertirá tu texto en una base de vídeo dinámica, asegurando que tu mensaje inicial sea claro y convincente.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Mejora tu vídeo eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA. Estos presentadores digitales entregarán tu guion con expresiones naturales y gestos humanos, haciendo que tu contenido sea atractivo.
3
Step 3
Traduce para Alcance Global
Expande tu audiencia al instante con nuestra función de traducción con un solo clic. Convierte fácilmente el guion y la locución de tu vídeo a más de 140 idiomas, incluyendo subtítulos y captions automáticos, para campañas de vídeo verdaderamente multilingües.
4
Step 4
Exporta y Lanza Campañas
Una vez traducido, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para preparar tus vídeos de alta calidad para cualquier plataforma. Ahora estás listo para lanzar campañas localizadas y conectar con diversos mercados en todo el mundo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes Localizadas

Presenta historias de éxito de clientes convincentes a nivel global a través de vídeos de IA localizados, aumentando la credibilidad y la confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen los avatares de IA para contenido atractivo?

HeyGen emplea tecnología de IA de última generación para generar avatares de IA realistas que pueden transmitir tu mensaje en más de 140 idiomas. Esta capacidad técnica permite crear "vídeos multilingües" y "campañas localizadas" dinámicas sin la necesidad de rodajes de vídeo tradicionales.

¿Cuál es el proceso de conversión de texto a vídeo de HeyGen?

HeyGen simplifica la "creación de vídeos de IA" convirtiendo guiones de texto directamente en vídeos profesionales con "generación de locuciones" realistas. Esta poderosa función de "Texto a vídeo" soporta la producción rápida de contenido, incluyendo "subtítulos automáticos" y "traducción con un solo clic" para "vídeos multilingües" en "más de 140 idiomas".

¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido localizado de manera eficiente?

HeyGen está diseñado como un robusto "creador de vídeos de marketing multilingüe" para "campañas localizadas". Ofrece funciones avanzadas como "traducción con un solo clic" a "más de 140 idiomas" y "subtítulos automáticos", haciendo que sea fácil lograr un "Alcance Global" con tu "contenido de marketing".

¿Puede HeyGen simplificar el flujo de trabajo de producción de vídeos para equipos?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para simplificar todo el flujo de trabajo de "creación de vídeos de IA" con funciones como un "generador de guiones de IA" para contenido inicial y "Plantillas de vídeo" para inicios rápidos. Su plataforma también soporta la "colaboración en equipo", permitiendo que múltiples usuarios contribuyan y refinen el "contenido de marketing" sin problemas.

