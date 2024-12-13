El Generador Definitivo de Vídeos de Marketing Multilingües

Crea contenido de marketing atractivo en más de 140 idiomas con avatares de IA, ahorrando tiempo y costos.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto que muestre cómo los gerentes de marketing y los creadores de contenido pueden aprovechar un generador de vídeos de marketing multilingüe para llegar a audiencias diversas. Adoptando un estilo visual dinámico y profesional, acompañado de música de fondo animada y una voz en off clara y atractiva, este vídeo enfatizará la facilidad de crear campañas localizadas. Debería destacar la integración de los avatares de IA realistas de HeyGen, que hablan cualquier idioma con fluidez, simplificando los esfuerzos de comunicación global.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los especialistas en aprendizaje y desarrollo corporativo, un vídeo informativo de 90 segundos podría ilustrar el poder transformador de un generador de vídeos de IA en la producción de vídeos de formación efectivos. Este contenido debe mantener un estilo gráfico limpio e instructivo, apoyado por una voz autoritaria y música de fondo sutil. Es crucial que destaque cómo la generación de voz en off de HeyGen, junto con la traducción con un solo clic, convierte el contenido sin esfuerzo en múltiples idiomas, facilitando el despliegue global de la formación.
Prompt de Ejemplo 2
Para ayudar a los propietarios de pequeñas y medianas empresas a expandir su alcance global, crea un vídeo instructivo integral de 2 minutos en varios idiomas. Esta producción atractiva debería guiar visualmente a los espectadores a través del proceso de convertir ideas complejas en contenido pulido, con demostraciones paso a paso, un narrador amigable y gráficos con temática mundial. Enfatiza la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion de HeyGen, demostrando cómo los usuarios pueden personalizar rápidamente vídeos de IA para adaptarse a varios mercados regionales.
Prompt de Ejemplo 3
Un vídeo promocional ágil de 45 segundos, diseñado para agencias de marketing digital, podría transmitir eficazmente cómo HeyGen les ayuda a ahorrar tiempo y costos en proyectos de clientes. Con un estilo visual y de audio elegante, moderno y de ritmo rápido, completo con una voz en off profesional y efectos de sonido impactantes, este vídeo debería demostrar una eficiencia significativa. Muestra el rápido despliegue de vídeos en más de 140 idiomas utilizando la vasta biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen, mejorando el servicio al cliente y la entrega de campañas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Marketing Multilingües

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing atractivos y localizados para audiencias globales utilizando avatares de IA avanzados, traducción instantánea y plantillas personalizables.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el guion de tu vídeo de marketing. Utiliza la función de texto a vídeo para convertir instantáneamente tu texto en contenido visual atractivo, listo para una mayor personalización.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para ser la cara de tu mensaje de marketing. Personaliza su apariencia y sincronízalos con tu guion para una presentación profesional.
3
Step 3
Localiza Tu Contenido
Traduce tu vídeo a más de 140 idiomas con traducción con un solo clic. Selecciona entre más de 30 voces en off con múltiples acentos para asegurar que tu mensaje de marketing resuene globalmente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de marketing multilingüe esté perfeccionado, expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados. Comparte fácilmente tu contenido localizado a través de todos tus canales de marketing para llegar a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de Clientes a Nivel Global

.

Muestra historias de éxito de clientes convincentes con vídeos potenciados por IA, comunicando eficazmente testimonios a una audiencia mundial.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de IA?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que permite a los usuarios crear vídeos profesionales sin esfuerzo. Puedes transformar tu guion en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de IA realistas y tecnología sofisticada de texto a vídeo. Esto agiliza todo el proceso de producción desde el concepto hasta el resultado final.

¿Puede HeyGen crear vídeos en varios idiomas?

Sí, HeyGen ofrece capacidades robustas de vídeo multilingüe, soportando más de 140 idiomas con traducción con un solo clic. Puedes generar diversas voces en off a partir de más de 30 opciones, completas con múltiples acentos, para localizar eficazmente tu contenido para audiencias globales.

¿Qué opciones de personalización técnica están disponibles para los vídeos de IA?

HeyGen proporciona amplias opciones para personalizar vídeos de IA, incluyendo controles completos de marca para logotipos y colores. Puedes aprovechar una vasta biblioteca de plantillas y escenas, realizar ediciones precisas de texto dentro de tu guion e incluso integrar vídeos con plataformas LMS existentes para un despliegue sin problemas.

Más allá de la creación básica de vídeos, ¿qué características robustas ofrece HeyGen para usuarios avanzados?

HeyGen va más allá de la creación básica al ofrecer características poderosas como la conversión precisa de texto a vídeo desde el guion, generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions automáticos. Los usuarios también se benefician de un amplio soporte de biblioteca de medios/stock y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para diversas necesidades de exportación.

