Generador de Vídeos Multilingües para RRHH: Crea Formación Global Rápidamente
Transforma guiones en vídeos de formación para RRHH atractivos al instante. Nuestro generador de vídeos multilingües para RRHH ofrece potentes capacidades de texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de 2 minutos dirigido a equipos de L&D, mostrando cómo pueden convertir documentación técnica compleja en vídeos de formación para empleados atractivos. El vídeo debe ilustrar el uso fluido de la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion, combinado con el soporte de la biblioteca de medios/stock disponible, manteniendo una estética visual informativa, limpia y corporativa con una voz en off clara y autoritaria.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos para gestores de comunicaciones internas, destacando la eficiencia de una plataforma de vídeo de IA en la difusión de actualizaciones urgentes de la empresa a equipos globales. El estilo visual y auditivo debe ser moderno y atractivo, enfatizando cómo la función de subtítulos/captions de HeyGen facilita una comunicación rápida y accesible a través de barreras lingüísticas, con un rápido cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas internas.
Crea un vídeo pulido de 1 minuto dirigido a equipos de formación de productos, ilustrando cómo pueden crear contenido sofisticado de mejora interna para nuevas características de software. Este vídeo debe presentar a un avatar de IA experto, aprovechando plantillas de vídeo personalizables y escenas para transmitir un mensaje profesional y acorde a la marca con una voz en off clara e instructiva, mostrando la versatilidad de la plataforma.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Alcance a Más Aprendices en Todo el Mundo.
Expanda sus iniciativas globales de aprendizaje y desarrollo creando y localizando fácilmente cursos de formación para fuerzas laborales diversas.
Aumente el Compromiso en la Formación.
Mejore el impacto de su formación en RRHH entregando contenido de vídeo atractivo impulsado por IA que mejora la comprensión y retención de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos multilingües para RRHH y formación?
HeyGen funciona como un potente generador de vídeos multilingües para RRHH, aprovechando avatares de IA y doblaje de IA para convertir texto a vídeo en múltiples idiomas. Esta capacidad permite la traducción automática y la inclusión de subtítulos y captions, haciendo que los vídeos de formación para empleados globales sean accesibles y eficientes.
¿Qué características impulsadas por IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?
HeyGen es una avanzada plataforma de vídeo de IA que proporciona un conjunto de características impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y conversión de texto a vídeo desde guiones. Esto agiliza el proceso de creación de vídeos para una variedad de contenidos, como vídeos de formación para empleados y materiales de incorporación y RRHH.
¿Pueden integrarse los vídeos de HeyGen con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) existentes para un fácil despliegue?
Sí, HeyGen está diseñado para ser una plataforma de vídeo de IA adaptable, apoyando integraciones que facilitan el despliegue de su contenido de formación en entornos LMS existentes. Esto incluye compatibilidad para exportar vídeos en formatos adecuados para SCORM y otras plataformas, asegurando una mejora interna sin problemas.
¿Cómo puedo mantener la consistencia de la marca al generar vídeos con HeyGen?
HeyGen le permite asegurar fácilmente que sus vídeos estén alineados con su marca a través de plantillas de vídeo personalizables y controles de marca integrales. Puede incorporar el logotipo de su empresa, colores y otros elementos visuales, haciendo que cada vídeo creado con HeyGen se alinee perfectamente con su identidad corporativa.