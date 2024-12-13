Desbloquea el Alcance Global con un Generador de Vídeos Corporativos Multilingües

Produce sin esfuerzo contenido de vídeo multilingüe de alta calidad y expande tu alcance global con la generación de voz en off impulsada por AI.

Crea un vídeo explicativo corporativo de 60 segundos, dirigido a gerentes de marketing en corporaciones internacionales, mostrando cómo un generador de vídeos corporativos multilingües simplifica la comunicación global. El vídeo debe tener una estética visual profesional y limpia, con un fondo musical inspirador y una voz en off clara y autoritaria, demostrando la facilidad de transformar un guion en un vídeo completo utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para varios idiomas y la creación de vídeos multilingües.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing en redes sociales, ilustrando el poder de los avatares de AI para crear contenido atractivo. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, con cortes rápidos y colores vibrantes, complementado por una voz en off alegre y amigable. Destaca lo fácil que es personalizar los avatares de AI de HeyGen para producir contenido impactante en redes sociales, capturando la atención del público al instante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 90 segundos, destinado a equipos de producto y educadores, detallando los beneficios de un generador de vídeos de AI para temas complejos. La presentación visual debe ser animada y rica en infografías, manteniendo una voz en off clara, conversacional y fácil de entender. Enfatiza cómo la generación de voz en off de HeyGen, combinada con su extensa biblioteca de medios/soporte de stock, simplifica la creación de vídeos explicativos completos, haciendo que el aprendizaje sea accesible y atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional creativo de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores en línea, demostrando la flexibilidad de las plantillas de vídeo personalizadas para vídeos de YouTube. La estética visual debe ser pulida y adaptable, reflejando diversas identidades de marca, con un estilo de presentación entusiasta y claro. Enfócate en cómo las plantillas y escenas de HeyGen y la función de texto a vídeo desde guion permiten a los usuarios generar rápidamente vídeos de YouTube de alta calidad a partir de texto simple, permitiendo una marca personalizada y consistente en todos los canales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos Corporativos Multilingües

Crea sin esfuerzo vídeos corporativos profesionales y consistentes con la marca, adaptados para audiencias globales en solo cuatro sencillos pasos.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo, que formará la base para la generación de vídeos corporativos multilingües utilizando la funcionalidad de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI y Escenas
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu contenido y selecciona plantillas y escenas apropiadas para tu vídeo corporativo.
3
Step 3
Genera Voces en Off Multilingües
Utiliza la función de generación de voces en off para traducir instantáneamente tu guion a varios idiomas, haciendo que tu contenido sea accesible globalmente con voces en off multilingües.
4
Step 4
Refina y Exporta tu Vídeo
Añade subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad, luego exporta tu vídeo corporativo multilingüe completado en el formato deseado, aprovechando la función de localización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios de Clientes Dinámicos

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos de AI multilingües y atractivos para generar confianza y demostrar eficazmente el valor del producto a nivel global.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos creativos?

HeyGen simplifica la producción de vídeos creativos transformando 'texto a vídeo' con AI avanzada. Nuestra plataforma actúa como un potente 'generador de vídeos de AI', permitiendo a los usuarios producir rápidamente contenido de calidad profesional usando solo un guion.

¿Puede HeyGen crear avatares de AI realistas para mi contenido?

¡Absolutamente! HeyGen permite a los usuarios aprovechar avatares de 'AI realistas' para ofrecer presentaciones y mensajes atractivos. Esta capacidad es perfecta para mejorar la 'creación de vídeos multilingües', asegurando que tu contenido resuene a nivel global.

¿Qué tipos de contenido creativo puedo producir con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de 'contenido creativo', incluyendo 'vídeos de YouTube' atractivos, 'contenido dinámico para redes sociales' y 'vídeos explicativos' convincentes. Ofrecemos 'plantillas de vídeo personalizadas' para agilizar tu producción.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación con AI?

Sí, HeyGen es una herramienta ideal para generar 'vídeos de formación con AI' de alta calidad y 'presentaciones empresariales' impactantes. Nuestras características robustas aseguran experiencias de aprendizaje profesionales y atractivas para tu audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo