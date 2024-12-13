Generador de Vídeos de Marca Multilingüe para Impacto Global

Crea vídeos impresionantes y en línea con la marca sin esfuerzo en múltiples idiomas con la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen, aumentando tu alcance global.

Imagina un vídeo de 30 segundos dirigido a equipos de marketing global, mostrando cómo una marca multilingüe puede crear contenido de vídeo coherente y en línea con la marca sin esfuerzo. El estilo visual debe ser dinámico y limpio, con avatares animados de IA diversos que transmitan mensajes con generación de voz en off multilingüe atractiva, demostrando un alcance global sin necesidad de contratar múltiples actores de voz.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vibrante vídeo de 45 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gestores de redes sociales, ilustrando lo fácil que es aumentar el compromiso. El estilo visual y de audio debe ser brillante y enérgico, con un avatar parlante de IA que lleva el texto a vídeo desde el guion a la vida, involucrando a los espectadores con un tono amigable y conversacional y escenas visualmente atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos para creadores de contenido y educadores en línea, explorando cómo convertir texto en vídeo en material educativo convincente. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando plantillas de vídeo personalizadas de Plantillas y escenas y subtítulos/captions profesionales para mayor claridad, acompañado de una narración clara y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional conciso de 15 segundos para emprendedores ocupados y startups, destacando la rapidez y simplicidad de un generador de vídeo de IA. Los visuales deben ser rápidos, modernos y visualmente atractivos, integrando rápidamente el soporte de biblioteca de medios/stock y demostrando un redimensionamiento y exportación de relación de aspecto eficiente para varias plataformas, demostrando que no se requieren habilidades de edición de vídeo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Marca Multilingüe

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales y en línea con la marca para una audiencia global en múltiples idiomas, sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Avatar de IA
Comienza introduciendo tu guion de vídeo, luego elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar eficazmente el mensaje de tu marca.
2
Step 2
Traduce y Genera Voces en Off Multilingües
Con un solo clic, traduce tu guion a varios idiomas y genera instantáneamente voces en off generadas por IA que suenan naturales para cada versión.
3
Step 3
Aplica Mejoras de Marca y Visuales
Personaliza tu vídeo con controles de marca, incluyendo logotipos, colores y música de fondo, asegurando una experiencia de vídeo en línea con la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Contenido Global
Finaliza tu vídeo multilingüe con subtítulos/captions y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto, listo para diversas plataformas y creación de vídeos para redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

.

Traduce historias de éxito de clientes en vídeos de IA multilingües convincentes para generar confianza y demostrar el valor de la marca a nivel global.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar mi proceso de producción de vídeos creativos?

HeyGen te permite convertir texto en vídeo sin esfuerzo, aprovechando los Avatares Parlantes de IA y la avanzada tecnología de generador de vídeo de IA. Esto simplifica la creación de contenido atractivo, desde la Creación de Vídeos para Redes Sociales hasta Vídeos Promocionales de Productos, haciendo accesibles vídeos de calidad de estudio sin edición compleja.

¿HeyGen admite la creación efectiva de vídeos de marca multilingües?

¡Absolutamente! HeyGen es un potente generador de vídeos de marca multilingüe que ayuda a localizar vídeos de manera eficiente. Puedes producir contenido de vídeo en línea con la marca con voces en off generadas por IA en múltiples idiomas, asegurando que tu mensaje resuene a nivel global.

¿Qué tipo de control creativo ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen ofrece un amplio control creativo con plantillas de vídeo personalizadas y fácil edición y personalización de texto. Puedes producir vídeos de IA únicos utilizando una variedad de avatares de IA y controles de marca, permitiéndote crear historias visuales atractivas adaptadas a tus necesidades específicas.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de IA atractivos con visuales dinámicos?

Sí, HeyGen te permite crear vídeos de IA cautivadores con visuales en vivo y animados y avatares de IA avanzados. Esta capacidad es perfecta para desarrollar Vídeos Virales o Vídeos de Entrenamiento de IA dinámicos que captan la atención y mantienen el compromiso de la audiencia.

