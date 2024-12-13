Creador de Vídeos de Anuncio Multilingüe: Crea Impacto Global

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos de anuncio de producto para audiencias globales con voces en off de IA y edición de vídeo automatizada.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corporativo conciso de 45 segundos para empleados internos de sucursales internacionales, presentando una nueva política de toda la empresa. El estilo visual y de audio debe ser profesional e informativo, con un avatar de IA amigable entregando los mensajes clave. Mejora la accesibilidad aprovechando la capacidad de "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar una comprensión clara en diversos contextos lingüísticos, reforzando el valor de un creador de vídeos de IA para comunicaciones internas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de redes sociales atractivo de 15 segundos para promocionar un próximo evento virtual global, dirigido a una amplia audiencia de posibles asistentes. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, incorporando cortes rápidos y superposiciones de texto animado llamativas, con una pista instrumental optimista y de tendencia. Aprovecha la función de "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo multilingüe de aspecto profesional que capte la atención y fomente el registro.
Prompt de Ejemplo 3
Construye un vídeo explicativo claro e informativo de 60 segundos demostrando una nueva característica de tu servicio, dirigido a usuarios existentes que pueden tener diversos antecedentes lingüísticos. El enfoque visual debe ser limpio y funcional, utilizando grabaciones de pantalla o animaciones simplificadas para ilustrar los pasos, acompañado de una voz en off generada por IA calmada y amigable. Mejora la claridad y el alcance global aprovechando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para traducir y generar contenido fácilmente para diferentes regiones, convirtiéndolo en un eficaz creador de vídeos de IA para la educación del usuario.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncio Multilingüe

Crea y localiza sin esfuerzo vídeos de anuncio impactantes para audiencias globales, asegurando que tu mensaje resuene en todo el mundo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo el texto de tu anuncio. Nuestra plataforma convierte inteligentemente tu guion en escenas de vídeo dinámicas con tecnología de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Personaliza los Visuales
Personaliza tu anuncio seleccionando entre una diversa gama de plantillas y escenas. Adapta el aspecto y la sensación para alinearse perfectamente con tu mensaje y marca.
3
Step 3
Genera Audio Multilingüe
Expande tu alcance añadiendo fácilmente generación de voz en off en varios idiomas directamente a tu vídeo, asegurando que tu mensaje se entienda globalmente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu vídeo de anuncio para cualquier plataforma con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Descarga tu producto final y compártelo con tu audiencia objetivo en todo el mundo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Formación y los Anuncios Internos

Crea anuncios de formación atractivos que aumenten el compromiso y la retención para una fuerza laboral global y multilingüe.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de anuncio multilingües?

HeyGen aprovecha la IA para transformar tus guiones en vídeos de anuncio dinámicos y multilingües, completos con voces en off de IA y subtítulos para audiencias globales. Esto permite la edición de vídeo automatizada y la entrega eficiente de tu mensaje en varios idiomas.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para vídeos de anuncio personalizables?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo, controles de marca personalizados y una biblioteca de medios, permitiéndote crear vídeos de anuncio únicos y atractivos. También puedes utilizar vídeos animados y mejorar los visuales con IA para un toque profesional.

¿Puede HeyGen convertir mi guion en un vídeo de anuncio rápida y eficientemente?

Absolutamente, la plataforma impulsada por IA de HeyGen convierte eficientemente tu guion en un vídeo de anuncio completo, incluyendo voces en off de IA profesionales y visuales dinámicos. Esto agiliza el proceso de producción de vídeo, haciendo sencillo generar vídeos de anuncio corporativos o de producto.

¿Cómo apoya HeyGen el alcance a audiencias globales con vídeos de anuncio?

HeyGen te permite crear vídeos multilingües sin esfuerzo con herramientas de traducción de IA y subtítulos multilingües, asegurando que tu anuncio resuene con diversas audiencias globales. Nuestra plataforma optimiza tus vídeos para un amplio alcance e impacto máximo.

