Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una actualización de comunicación interna de 45 segundos para empleados globales y partes interesadas internas, anunciando una nueva iniciativa de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual profesional pero cálido, utilizando gráficos limpios y música de fondo tranquila, junto con una voz en off de AI amigable y clara. Este proyecto de Generador de Anuncios de AI se centra en la creación de vídeos multilingües sin fisuras empleando la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un mensaje coherente en todas las versiones idiomáticas, haciendo que las actualizaciones complejas sean accesibles para todos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un fragmento instructivo de 60 segundos dirigido a nuevos usuarios y profesionales creativos que están explorando herramientas de AI, demostrando un consejo rápido para generar contenido atractivo. El estilo visual y de audio debe ser informativo y alentador, mostrando demostraciones de interfaz limpias con música ambiental suave y una narración calmada y orientadora. Esta demostración de generador de texto a vídeo utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para un inicio rápido, ilustrando efectivamente el poder de la generación de vídeo AI en una aplicación práctica.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un dinámico vídeo de promoción de evento de 30 segundos invitando a profesionales de la industria a una cumbre tecnológica global. Los visuales deben ser enérgicos y emocionantes, acompañados de música contemporánea atractiva, y contar con una voz en off de AI entusiasta entregada en varios idiomas para llegar a una audiencia diversa. Este proyecto de vídeos de marketing destaca el atractivo del evento con soporte multilingüe, aprovechando al máximo el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que se vea genial en cualquier plataforma e incluye avatares de AI cautivadores para impulsar el registro.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Anuncios Multilingües

Transforma sin esfuerzo tu guion de anuncio en un vídeo profesional y multilingüe con avatares de AI y doblaje automatizado, listo para un alcance global.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Introduce tu texto de anuncio. Nuestra avanzada tecnología de texto a vídeo desde guion lo convertirá en una presentación visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige entre una diversa gama de avatares de AI para presentar profesionalmente tu mensaje, mejorando el compromiso con un portavoz realista.
3
Step 3
Genera Doblaje Multilingüe
Utiliza el doblaje AI para traducir y dar voz automáticamente a tu anuncio en varios idiomas, ampliando el alcance de tu audiencia global.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu anuncio profesional y multilingüe. Usa el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para descargarlo y compartirlo en todas las plataformas.

Anuncios Atractivos en Redes Sociales

Genera rápidamente vídeos cautivadores y multilingües para redes sociales para anunciar productos, eventos o actualizaciones y ampliar el alcance de tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo potencia HeyGen la creación de vídeos multilingües para vídeos de marketing global?

HeyGen te permite crear sin esfuerzo impresionantes vídeos de marketing con soporte multilingüe, gracias al avanzado doblaje AI y Subtítulos y Traducción Automáticos. Esto permite un amplio alcance de audiencia y una creación de vídeos multilingües altamente efectiva adaptada a mercados diversos.

¿Qué hace de HeyGen el Generador de Anuncios de AI ideal para Anuncios Profesionales de Productos y Eventos?

HeyGen ofrece herramientas intuitivas para crear Anuncios de Productos y Eventos impactantes, sirviendo como un poderoso Generador de Anuncios de AI. Puedes aprovechar plantillas personalizables y controles robustos de Marca Personalizada para asegurar que tus mensajes resuenen de manera profesional y coherente.

¿Puedo usar HeyGen para convertir texto en vídeos atractivos con avatares de AI realistas?

Absolutamente. El innovador generador de texto a vídeo de HeyGen te permite introducir tu guion y darle vida con avatares de AI realistas. Junto con la generación avanzada de voz en off, tu contenido será entregado con una narración atractiva y de sonido natural.

¿Cómo simplifica HeyGen todo el proceso de generación de vídeos AI?

HeyGen simplifica la generación de vídeos AI proporcionando una plataforma integral donde puedes crear fácilmente vídeos de alta calidad a partir de un guion utilizando una variedad de plantillas. Su interfaz intuitiva hace que la edición de vídeos sea accesible, desde el guion hasta la exportación final, para diversos usos como vídeos de formación corporativa.

