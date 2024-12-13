El Generador de Vídeos Multi-Departamento para Creación Sin Esfuerzo

Empodera a cada equipo para crear vídeos personalizados de calidad de estudio al instante, aprovechando avanzados avatares de IA.

Crea un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos corporativos internos, mostrando cómo HeyGen actúa como un "generador de vídeos multi-departamento" para comunicaciones optimizadas. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando una voz en off clara e informativa generada por la función de "Generación de voz en off" de HeyGen, demostrando cómo diferentes departamentos pueden aprovechar los "avatares de IA" para presentar mensajes coherentes y alineados con la marca sin necesidad de una producción extensa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 60 segundos para profesionales de marketing y propietarios de pequeñas empresas, destacando a HeyGen como un "generador de vídeos de IA" que produce "vídeos de calidad de estudio" de manera eficiente. El estilo visual y de audio debe ser moderno y animado, con transiciones atractivas y una voz profesional, enfatizando la facilidad de crear contenido atractivo a partir de un guion simple utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen y "Plantillas y escenas" pre-diseñadas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a departamentos de RRHH y formación, demostrando el poder de los "avatares interactivos" y "avatares digitales" para crear módulos de formación en vídeo atractivos y alineados con la marca. El estilo visual debe ser amigable y educativo, con un discurso claro y articulado, y "Subtítulos/captions" para accesibilidad, generados usando los "avatares de IA" de HeyGen para ofrecer experiencias de aprendizaje consistentes y personalizadas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de consejos rápidos de 45 segundos para equipos de ventas y gerentes de éxito del cliente, enfocándose en generar "mensajes de vídeo personalizados" con eficiencia, utilizando las capacidades de automatización de HeyGen. El estilo visual debe ser directo y personal, con un tono amigable, ilustrando lo fácil que es personalizar vídeos y luego exportarlos para varias plataformas utilizando la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen, apoyado por una rica "Biblioteca de medios/soporte de stock".
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Multi-Departamento

Aprende a crear sin esfuerzo vídeos de calidad de estudio y alineados con la marca para las diversas necesidades de los departamentos usando un generador de vídeos de IA.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza seleccionando una plantilla de la diversa biblioteca disponible. Con opciones adaptadas para varios departamentos, puedes asegurarte de que tu vídeo se ajuste al contexto y objetivos específicos de tu equipo.
2
Step 2
Añade Avatares Interactivos
Mejora el compromiso integrando avatares interactivos. Estos personajes digitales son ideales para crear experiencias personalizadas que resuenen con tu audiencia mientras mantienen un toque profesional.
3
Step 3
Genera la Voz en Off
Utiliza la función de generación de voz en off para dar vida a los guiones. Ya sea que estés narrando una descripción de producto o entregando un mensaje personalizado, esto asegura claridad y profesionalismo sin necesidad de grabación externa.
4
Step 4
Exporta con Branding
Finaliza tu vídeo aplicando controles de marca específicos de la empresa. Añade logotipos, ajusta colores y asegura la consistencia con las directrices de tu marca antes de exportar el vídeo en el formato y relación de aspecto deseados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito del Cliente Dinámicas

Crea vídeos de éxito del cliente convincentes con IA para demostrar valor y fortalecer las relaciones con los clientes para ventas y marketing.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos?

HeyGen utiliza tecnología de IA para optimizar el proceso de creación de vídeos con funciones como texto a vídeo desde guiones, avatares generados por IA y plantillas personalizables. Esto asegura que los usuarios puedan crear vídeos alineados con la marca y de calidad de estudio de manera eficiente.

¿Puede HeyGen soportar proyectos de vídeo multi-departamento?

¡Absolutamente! HeyGen funciona como un generador de vídeos multi-departamento, integrándose perfectamente con varios flujos de trabajo. Con integración API y controles de marca, facilita la creación de vídeos personalizados para diversas necesidades organizacionales.

¿Qué hace que HeyGen sea adecuado para avatares interactivos?

HeyGen sobresale en la generación de avatares interactivos gracias a sus avanzadas herramientas de IA. Los usuarios pueden crear avatares dinámicos y atractivos que sincronizan los labios con precisión y entregan mensajes de vídeo personalizados, mejorando el compromiso del espectador.

¿Ofrece HeyGen soporte multilingüe para equipos globales?

Sí, HeyGen proporciona un soporte multilingüe integral, permitiendo a los usuarios generar contenido localizado con voces en off y subtítulos generados por IA, lo que lo hace ideal para equipos globales que buscan alcanzar una amplia audiencia.

