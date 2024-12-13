Crea un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos corporativos internos, mostrando cómo HeyGen actúa como un "generador de vídeos multi-departamento" para comunicaciones optimizadas. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando una voz en off clara e informativa generada por la función de "Generación de voz en off" de HeyGen, demostrando cómo diferentes departamentos pueden aprovechar los "avatares de IA" para presentar mensajes coherentes y alineados con la marca sin necesidad de una producción extensa.

Generar Vídeo