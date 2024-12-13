Crea Videos Atractivos con el Generador de Videos Multi-Avatar

Produce sin esfuerzo contenido de video diverso y atractivo a escala con nuestra robusta función de texto a video desde guion.

Crea una presentación de producto dinámica de 60 segundos dirigida a propietarios de pequeñas empresas, con múltiples avatares de IA interactuando en un entorno vibrante y moderno. El estilo visual debe ser enérgico, con animaciones elegantes y paletas de colores brillantes, complementado con una pista musical profesional y animada, y una locución clara que explique las características. Aprovecha las capacidades de HeyGen para montar fácilmente escenas complejas con múltiples avatares y convertir un guion conciso de texto a video.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un video explicativo convincente de 90 segundos diseñado para creadores de cursos en línea, demostrando un concepto complejo utilizando un avatar de IA personalizado. El estilo visual debe ser limpio y educativo, incorporando elementos tipo infografía y transiciones suaves, con una locución calmada y autoritaria y música de fondo ambiental. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y su robusta función de subtítulos/captions para asegurar la máxima accesibilidad y compromiso de los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un sketch humorístico de 45 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, donde dos avatares personalizables distintos participan en un diálogo ingenioso. El estilo visual debe ser juguetón, con expresiones faciales exageradas y movimientos de cámara dinámicos, apoyado por efectos de sonido animados y voces expresivas de IA. Aprovecha al máximo las diversas plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente la interacción cómica y dar vida a cada personalidad única.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video testimonial auténtico de 30 segundos para equipos de ventas, presentando un avatar de IA personalizado 'gemelo digital' que relata una historia de éxito mientras un avatar de IA de un representante de la empresa ofrece una breve introducción. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, utilizando una iluminación suave y un tono de voz amigable y conversacional para la locución, acompañado de música acústica suave. Aprovecha la capacidad de HeyGen para generar videos completos a partir de un simple guion de texto a video e integrar soporte de biblioteca de medios/stock relevante para un acabado pulido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos Multi-Avatar

Crea sin esfuerzo videos dinámicos con múltiples avatares de IA para ofrecer contenido atractivo, diverso y profesional para cualquier propósito.

1
Step 1
Crea Tus Avatares de IA
Diseña o selecciona de una biblioteca de avatares de IA para representar diversas perspectivas en tu video.
2
Step 2
Escribe Tu Guion
Introduce tu texto, aprovechando la función de texto a video desde guion para generar voces realistas y sincronización labial perfecta para cada avatar que hable.
3
Step 3
Organiza Tu Escena
Utiliza el editor para posicionar y dirigir múltiples avatares en la misma escena, organizando conversaciones interactivas y narrativas complejas.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Video
Revisa tu video multi-avatar y luego utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para producir un video final listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Historias de Éxito de Clientes

Destaca los recorridos de los clientes utilizando múltiples avatares de IA para crear videos de historias de éxito que sean relatables y convincentes, generando confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya el generador de videos multi-avatar de HeyGen la narración dinámica?

El poderoso generador de videos multi-avatar de HeyGen te permite incorporar múltiples avatares de IA en una sola escena, fomentando conversaciones dinámicas y perspectivas diversas. Esta capacidad es perfecta para crear narrativas atractivas y videos de formación que realmente cautiven a tu audiencia.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para crear avatares de IA únicos en HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote construir tus propios avatares de IA personalizados con estilos y expresiones únicas. Puedes personalizar atuendos, fondos e incluso generar un gemelo digital de ti mismo, asegurando que tus avatares de IA representen perfectamente tu marca o mensaje.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para generar videos atractivos de avatares de IA desde texto?

Absolutamente, HeyGen está diseñado como un editor de texto a video intuitivo, haciendo que la creación de videos profesionales de avatares de IA sea notablemente fácil. Simplemente introduce tu guion, y la avanzada IA de HeyGen generará un video con sincronización labial perfecta y voces expresivas.

¿Puedo usar HeyGen para funciones avanzadas como soporte multilingüe y creación de videos por lotes?

Sí, HeyGen admite capacidades multilingües robustas con una amplia gama de voces de IA, permitiéndote llegar a audiencias globales sin esfuerzo. Además, puedes aprovechar la creación por lotes en múltiples avatares simultáneamente, agilizando significativamente tu flujo de trabajo de producción de videos.

