Motion Graphics Video Maker: Create Animated Videos Easily

Convierte tus ideas en videos animados cautivadores con nuestro creador de videos AI. Aprovecha el texto a video desde el guion para una creación rápida.

Crea un vídeo animado convincente de 45 segundos dirigido a jóvenes profesionales con conocimientos tecnológicos, diseñado para presentar una característica de software de vanguardia. El estilo visual debe ser elegante, moderno y de ritmo rápido, incorporando gráficos en movimiento dinámicos que expliquen visualmente conceptos complejos con una banda sonora electrónica animada. Utiliza la potente capacidad de Texto-a-vídeo de HeyGen para transformar tus ideas en una presentación pulida, completa con generación de voz en off profesional.
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Video Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona el creador de videos de gráficos en movimiento

Crea fácilmente impresionantes vídeos de gráficos en movimiento y contenido animado con nuestro creador de vídeos en línea intuitivo, diseñado para dar vida a tus ideas rápidamente.

1
Step 1
Elige una plantilla
Selecciona de nuestra amplia biblioteca de plantillas profesionales de gráficos en movimiento o comienza con un lienzo en blanco para impulsar tu creación.
2
Step 2
Añade tu contenido
Inserte su texto, imágenes y vídeos. Mejore su proyecto utilizando las capacidades de IA de HeyGen para locuciones o elementos animados personalizados.
3
Step 3
Aplicar marca e efectos
Ajusta tu vídeo utilizando el editor de vídeo intuitivo. Aplica controles de marca, ajusta los colores y añade subtítulos para perfeccionar tu presentación animada.
4
Step 4
Exporta tu creación
Finaliza tu proyecto y descarga tu vídeo animado de alta calidad. Redimensiona para diferentes plataformas y comparte tus atractivos gráficos en movimiento con facilidad.

Casos de uso

El creador de vídeos AI de HeyGen simplifica la creación de gráficos en movimiento profesionales y vídeos animados. Produce contenido atractivo fácilmente con herramientas intuitivas y plantillas.

Mejorar el Aprendizaje y la Formación

.

Improve training engagement and retention by creating dynamic, AI-powered animated presentations and explanatory videos with compelling motion graphics.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos animados convincentes?

HeyGen te permite crear vídeos animados impresionantes sin esfuerzo utilizando su intuitivo creador de vídeos y su extensa biblioteca de plantillas profesionales. Simplemente comienza con un guion, selecciona un avatar IA y genera un vídeo animado de alta calidad.

¿Utiliza HeyGen IA para gráficos en movimiento y producción de video?

Sí, HeyGen aprovecha la inteligencia artificial avanzada para optimizar la creación de gráficos en movimiento y vídeos, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeo con avatares de IA realistas y generar locuciones naturales. Esto convierte a HeyGen en un creador de vídeos en línea inteligente para diversas necesidades de contenido.

¿Qué tipo de personalización y funciones de edición ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece amplias capacidades de edición, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores, y una rica biblioteca de medios. También puedes cambiar el tamaño de tus videos a diferentes proporciones de aspecto para diversas plataformas, haciendo de HeyGen un editor de video versátil.

¿Hay plantillas disponibles para ayudarme a comenzar mis proyectos de video?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de video profesionales y plantillas de video animadas para iniciar tu proceso creativo. Estas plantillas son perfectas para crear contenido diverso, desde presentaciones animadas hasta videos atractivos para redes sociales.

