Crea un vídeo explicativo corto de 45 segundos dirigido a compradores de vivienda por primera vez, guiándolos a través de los pasos iniciales del proceso de préstamo con claridad y facilidad. El estilo visual debe ser amigable y cálido, con animaciones simples y acogedoras junto a una voz en off calmada y tranquilizadora. Un avatar de AI narrará, haciendo que la información compleja sea accesible y menos intimidante para los nuevos solicitantes.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 60 segundos dirigido a oficiales de préstamos, demostrando cómo pueden crear contenido de manera eficiente para explicar divulgaciones cruciales a sus clientes. La estética visual debe ser limpia y autoritaria, utilizando gráficos claros y una voz en off profesional y constante. Al simplemente introducir un guion, la capacidad de texto a vídeo de HeyGen genera presentaciones pulidas, ahorrando tiempo valioso para los profesionales ocupados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos diseñado para prestatarios, mostrando el poder de los vídeos personalizados para responder preguntas frecuentes sobre su proceso hipotecario. Emplea un estilo visual dinámico y atractivo con transiciones modernas y una pista de fondo animada, asegurando que el contenido sea tanto informativo como fácil de digerir. La generación de voz en off de alta calidad ofrecerá explicaciones claras y articuladas que resuenen directamente con las necesidades individuales de los clientes, mejorando el contenido educativo general.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo convincente de 50 segundos para profesionales hipotecarios y corredores, destacando cómo HeyGen actúa como un importante ahorrador de tiempo en sus esfuerzos de creación de contenido. El vídeo debe tener un estilo visual elegante y eficiente, con cortes rápidos y música motivacional, enfatizando la velocidad y la productividad. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente vídeos de aspecto profesional, agilizando el proceso de creación de contenido atractivo sin necesidad de experiencia extensa en diseño.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos del Proceso Hipotecario

Crea sin esfuerzo explicaciones de vídeo AI claras y personalizadas para detalles hipotecarios complejos, empoderando a los oficiales de préstamos para mejorar la comprensión y el compromiso del prestatario.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo los detalles específicos de tu proceso hipotecario. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion para transformar tu texto en una narrativa de vídeo dinámica, aclarando información compleja de préstamos para los prestatarios.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representarte a ti o a tu marca. Estos avatares digitales entregarán tu mensaje de manera profesional, personalizando la experiencia del prestatario con una cara amigable.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Mejora el profesionalismo aplicando tus controles de Marca, incluyendo logotipos y colores personalizados. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la estética de tu empresa y genere confianza con tus clientes.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para prepararlo para cualquier plataforma. Distribuye fácilmente tu contenido atractivo para simplificar detalles complejos de préstamos para los prestatarios.

Aclarar Información Hipotecaria Compleja

Utiliza avatares de AI y texto a vídeo para simplificar detalles hipotecarios intrincados, haciendo que información compleja como los costos de cierre sea clara y digerible para los prestatarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el proceso hipotecario para los oficiales de préstamos?

HeyGen permite a los oficiales de préstamos crear vídeos atractivos y personalizados que aclaran detalles complejos de préstamos, divulgaciones y todo el proceso de préstamo. Utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, HeyGen proporciona orientación clara a los prestatarios y ahorra tiempo valioso en la creación de contenido.

¿Qué tipos de avatares de AI y voces en off ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de AI realistas y capacidades de generación de voces en off de alta calidad. Esto permite a los profesionales hipotecarios entregar contenido educativo atractivo a los prestatarios sin necesidad de aparecer en cámara, agilizando su comunicación digital.

¿Ayuda HeyGen a crear vídeos explicativos cortos para prestatarios de manera eficiente?

Sí, HeyGen simplifica la producción de vídeos explicativos cortos, siendo un ahorrador de tiempo para los profesionales ocupados. Con plantillas intuitivas y funcionalidad de texto a vídeo, puedes generar rápidamente contenido atractivo para explicar costos de cierre, opciones de préstamos y otra información crucial a los prestatarios.

¿Puede HeyGen ayudar con la marca de vídeos informativos hipotecarios?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos informativos hipotecarios reflejen tu marca profesional. Puedes personalizar fácilmente plantillas, incorporar tu logotipo y aplicar colores específicos de la marca para crear una experiencia de cliente pulida y personalizada.

