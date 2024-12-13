Creador de Vídeos de Trayectorias de Movilidad para Movilidad Interna
Simplifica la creación de vídeos atractivos de trayectorias profesionales para aumentar la retención y el crecimiento de los empleados, utilizando el potente Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a profesionales de L&D y gerentes de RRHH, destacando vídeos exitosos de movilidad de talento e iniciativas de desarrollo de talento. Este vídeo debe utilizar plantillas y escenas profesionales y rápidas con música de fondo animada y una voz autoritaria, mostrando historias de éxito internas.
Desarrolla un vídeo atractivo de 30 segundos para departamentos de RRHH y profesionales de L&D, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeos de trayectorias de movilidad. Emplea un estilo visual moderno y rápido que muestre la facilidad de convertir un guion en un vídeo de IA, completo con una voz en off amigable y clara usando texto a vídeo desde el guion.
Diseña un vídeo empático de 50 segundos para empleados que exploran nuevos roles internamente, enfocándose en el viaje personalizado de movilidad interna. El estilo visual debe ser limpio con texto fácil de leer, presentando una voz calmada y tranquilizadora, y subtítulos claros para asegurar la accesibilidad y comprensión de nuevas oportunidades.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Movilidad Interna.
Utiliza IA para crear vídeos de formación atractivos que aumenten la comprensión y retención de la información sobre trayectorias profesionales por parte de los empleados.
Desarrolla Contenido Integral de Trayectorias Profesionales.
Produce un mayor volumen de cursos accesibles y de alta calidad sobre desarrollo profesional y oportunidades internas para toda tu fuerza laboral.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de movilidad de talento?
HeyGen empodera a los profesionales de L&D y departamentos de RRHH para crear vídeos atractivos de trayectorias profesionales de manera eficiente utilizando su creador de vídeos de IA. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo y avatares de IA para producir rápidamente contenido de alta calidad para el desarrollo de talento y el compromiso de los empleados.
¿Qué controles creativos ofrece HeyGen para rutas de aprendizaje personalizadas?
HeyGen proporciona amplios controles de marca, incluyendo logotipos y colores personalizados, junto con una rica biblioteca de plantillas y escenas. Esto permite la creación de contenido animado único y vídeos de formación interactivos que resuenan con rutas de aprendizaje personalizadas.
¿Puede HeyGen apoyar la comunicación multilingüe para la movilidad interna global?
Sí, HeyGen ofrece una robusta generación de voz en off con voces multilingües y subtítulos automáticos. Esto asegura que tus vídeos de movilidad interna sean accesibles e impactantes para una diversa fuerza laboral global, mejorando el compromiso de los empleados en todas las regiones.
¿Cómo puedo asegurarme de que mis vídeos generados por IA sean consistentes con mi marca?
HeyGen incluye controles de marca integrales, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores específicos y fuentes personalizadas en cada vídeo. Esto asegura que todos tus vídeos de formación corporativa y desarrollo de talento mantengan una identidad de marca profesional y coherente.