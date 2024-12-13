creador de vídeos de trayectorias de movilidad: Optimiza el Crecimiento del Talento

Empodera a los equipos de L&D para construir trayectorias profesionales convincentes usando texto a vídeo para una movilidad interna impactante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de demostración de producto conciso de 45 segundos diseñado para profesionales de RRHH y gestores de talento, demostrando las características innovadoras de un "creador de vídeos de trayectorias de movilidad". La estética visual debe ser limpia, atractiva e ilustrar claramente los flujos de trabajo con superposiciones de texto nítidas, todo entregado con un estilo de audio informativo y enérgico. Este vídeo enfatizará lo fácil que es para los usuarios crear "Vídeos de Movilidad de Talento" impactantes aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y una diversa selección de avatares de IA, simplificando discusiones complejas sobre carreras.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo inspirador de 30 segundos específicamente para nuevos empleados y empleados existentes, mostrando iniciativas dinámicas de desarrollo de talento y prometedoras trayectorias profesionales dentro de la empresa. La presentación visual debe ser moderna y accesible, con un elenco diverso de avatares de IA realistas interactuando en varios entornos profesionales, acompañado de una partitura musical motivadora. Esta pieza fomentará un sentido de pertenencia y aumentará el compromiso de los empleados, efectivamente traído a la vida usando los expresivos avatares de IA de HeyGen y el soporte de una rica biblioteca de medios/stock para crear escenarios auténticos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo conmovedor de 45 segundos diseñado para comunicaciones internas, destacando historias de éxito individuales relacionadas con la movilidad de talento dentro de la organización. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y empático, similar a entrevistas cortas y personales con empleados que han navegado exitosamente trayectorias profesionales, asegurando claridad con subtítulos automáticos. Esta pieza de "Vídeos de Movilidad de Talento" humanizará el concepto de crecimiento interno e inspirará un mayor compromiso de los empleados, construido eficientemente con las versátiles plantillas y escenas de HeyGen y la capacidad precisa de subtítulos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona tu creador de vídeos de trayectorias de movilidad

Crea fácilmente vídeos atractivos para Vídeos de Movilidad de Talento y trayectorias profesionales, empoderando a tus equipos de L&D.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion. La función 'texto a vídeo' de nuestra plataforma convierte inteligentemente tus palabras en escenas visuales dinámicas.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una diversa colección de 'avatares de IA' realistas para narrar tu contenido, asegurando una entrega profesional y consistente cada vez.
3
Step 3
Personaliza los Visuales
Aplica tus 'controles de marca' corporativos, añadiendo logotipos y colores para alinear cada vídeo con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Genera y Comparte
Nuestro poderoso 'generador de vídeos de IA' procesa tus entradas, creando vídeos pulidos en minutos. Comparte tu contenido convincente con facilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira la Exploración de Trayectorias Profesionales

Motiva a los empleados a explorar y perseguir trayectorias profesionales internas, fomentando el crecimiento y un compromiso sostenido de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción creativa de Vídeos de Movilidad de Talento?

HeyGen potencia la producción creativa de vídeos de movilidad ofreciendo plantillas personalizables y avatares de IA, permitiendo a los equipos de L&D transformar rápidamente texto en Vídeos de Movilidad de Talento atractivos. Puedes aplicar fácilmente tus controles de marca para asegurar consistencia y profesionalismo.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA efectivo para la movilidad interna y el desarrollo del talento?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para optimizar la creación de vídeos para el desarrollo del talento y la movilidad interna, convirtiéndolo en un generador de vídeos de IA eficiente. Sus capacidades de texto a vídeo y generación de locuciones permiten una producción rápida de contenido convincente, fomentando un mayor compromiso de los empleados.

¿Puede HeyGen apoyar a las organizaciones en la construcción de trayectorias profesionales claras con avatares de IA y plantillas diversas?

Sí, HeyGen apoya a las organizaciones en la definición clara de trayectorias profesionales a través de contenido de vídeo atractivo. Utiliza nuestras diversas plantillas personalizables, avatares de IA profesionales y una extensa biblioteca de medios para actuar como un poderoso creador de vídeos de trayectorias de movilidad.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos explicativos y de demostración de productos atractivos para uso interno?

HeyGen simplifica la producción de vídeos explicativos de alta calidad y vídeos de demostración de productos para comunicaciones internas. Con su funcionalidad intuitiva de texto a vídeo y generación de locuciones realistas, puedes crear contenido profesional y alineado con la marca sin esfuerzo.

