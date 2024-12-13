Generador de Vídeos de Soporte Móvil: Crea Sobre la Marcha

Genera vídeos profesionales directamente desde tu teléfono. Utiliza avatares AI para dar vida a tus guiones sin esfuerzo.

Crea un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para el nuevo personal de soporte técnico, demostrando las mejores prácticas para aprovechar un nuevo generador de vídeos de soporte móvil. Este vídeo debe presentar un estilo visual profesional y calmado con texto claro en pantalla y una generación de voz en off precisa para guiar a los usuarios a través de la interfaz, asegurando una resolución de problemas eficiente y una interacción con el cliente efectiva. Enfócate en destacar las características clave de la plataforma.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 1,5 minutos dirigido a desarrolladores y gerentes de TI, mostrando la integración API fluida de nuestro generador de vídeos AI para la creación automatizada de contenido. El estilo visual debe ser elegante y moderno, incorporando diagramas animados y grabaciones de pantalla de fragmentos de código, complementado por una voz narrativa conocedora y segura. Enfatiza cómo la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion agiliza el flujo de trabajo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una guía rápida de 1 minuto para redactores técnicos y gerentes de producto, ilustrando cómo usar eficientemente un generador de imágenes a vídeo para transformar documentación estática en ayudas visuales dinámicas. El vídeo necesita una presentación visual limpia y paso a paso con animaciones sutiles y un tono de audio alentador y amigable, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido. Muestra el impacto del soporte integrado de la biblioteca de medios/stock.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo persuasivo de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y propietarios de productos, destacando la ventaja estratégica de emplear avatares AI para la distribución multiplataforma de actualizaciones técnicas urgentes. Visualmente, opta por un enfoque dinámico y atractivo, presentando varios avatares AI comunicándose a través de diferentes pantallas de dispositivos, respaldado por una banda sonora inspiradora y profesional. Demuestra cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones aseguran una visualización óptima en todas las plataformas.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Soporte Móvil

Transforma sin esfuerzo tu contenido de soporte en vídeos atractivos y amigables para móviles, proporcionando asistencia clara y concisa a tus usuarios.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando o escribiendo tu guion de soporte. La AI de HeyGen aprovecha las capacidades de texto a vídeo para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo, asegurando claridad para los espectadores móviles.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para representar visualmente tu mensaje de soporte. También puedes utilizar nuestro generador de imágenes a vídeo para convertir imágenes estáticas en escenas dinámicas, personalizando plantillas para un aspecto profesional.
3
Step 3
Añade Voz en Off
Genera voces en off de sonido natural en varios idiomas para acompañar tu vídeo. Asegúrate de que tu vídeo de soporte móvil sea accesible y fácil de entender para todos los usuarios a través de voces en off de alta calidad.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Optimiza tu vídeo para visualización móvil con el cambio de tamaño de la relación de aspecto, luego expórtalo y compártelo fácilmente a través de varias plataformas para una Distribución Multiplataforma sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación de Anuncios de Alto Rendimiento

Produce rápidamente anuncios de vídeo de alto impacto utilizando AI, adaptados para un alcance y rendimiento efectivos a través de canales móviles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando AI?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos AI para transformar texto en vídeos profesionales, completos con avatares AI realistas y escenas dinámicas. Esto permite una creación de contenido automatizada eficiente sin requerir experiencia en edición de vídeo tradicional.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas existentes o soportar personalización de marca?

Sí, HeyGen ofrece una integración API robusta para una incorporación fluida en tus flujos de trabajo actuales, facilitando la creación automatizada de contenido y la distribución multiplataforma. También puedes aplicar controles de marca completos, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color, para mantener la consistencia de la marca.

¿Qué tipo de avatares AI y opciones de voz en off están disponibles en HeyGen?

HeyGen proporciona una amplia gama de avatares AI realistas y soporta una extensa generación de voz en off en múltiples idiomas, incluyendo traducciones. Esta poderosa combinación permite a los usuarios crear vídeos atractivos con alcance global y portavoces personalizados.

¿HeyGen soporta la creación de vídeos optimizados para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para optimizar el contenido de vídeo para vídeos populares en redes sociales y formatos de vídeo de corta duración. Sus características de cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportación aseguran que tus creaciones estén perfectamente adaptadas para diversas plataformas y audiencias.

