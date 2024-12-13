Crea un vídeo tutorial dinámico de 45 segundos, dirigido a desarrolladores de aplicaciones y entusiastas de la tecnología, que demuestre cómo funciona una nueva característica de una aplicación móvil, utilizando los avatares de IA de HeyGen para guiar a los usuarios a través del proceso con un estilo visual de interfaz limpio y moderno y una voz en off de IA enérgica e informativa.

Generar Vídeo