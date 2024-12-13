Tu Generador de Vídeos Tutoriales de Aplicaciones Móviles

Explica las características de tu aplicación de manera clara y concisa con voces en off de IA naturales, haciendo que tus tutoriales sean accesibles y profesionales.

Crea un vídeo tutorial dinámico de 45 segundos, dirigido a desarrolladores de aplicaciones y entusiastas de la tecnología, que demuestre cómo funciona una nueva característica de una aplicación móvil, utilizando los avatares de IA de HeyGen para guiar a los usuarios a través del proceso con un estilo visual de interfaz limpio y moderno y una voz en off de IA enérgica e informativa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de IA conciso de 30 segundos, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y educadores, mostrando la facilidad de uso de un generador de vídeos tutoriales de IA para guías rápidas, con un estilo visual profesional y atractivo, transiciones dinámicas y construido utilizando las diversas plantillas de vídeo de HeyGen y la función de Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos utilizando un generador de vídeos de IA, diseñado para especialistas en marketing y creadores de contenido, para explicar un tema complejo de manera sencilla, utilizando un estilo visual y de audio elegante y accesible con imágenes nítidas y subtítulos generados automáticamente por HeyGen, mejorados con soporte de biblioteca de medios/stock.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un explicador de producto de 20 segundos a ritmo rápido, ideal para gestores de redes sociales y gestores de producto, destacando un beneficio clave de un nuevo producto o servicio, empleando un estilo visualmente impulsado, conciso y con audio directo, optimizado para varias plataformas utilizando la funcionalidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, creado rápidamente a partir de un texto con la función de Texto a vídeo desde guion.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Tutoriales de Aplicaciones Móviles

Transforma sin esfuerzo las características de tu aplicación en guías de vídeo atractivas y paso a paso que cautivan a tu audiencia y mejoran la comprensión del usuario.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando el contenido de tu tutorial usando "indicaciones de texto" claras o subiendo un guion completo. Esto forma la base para tu vídeo generado por IA.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una variedad de "plantillas de vídeo" diseñadas para tutoriales, o personaliza escenas con medios de stock y Avatares de IA para dar vida visualmente a la funcionalidad de tu aplicación.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Mejora tu tutorial con "voces en off de IA" de sonido natural en varios idiomas. Añade automáticamente subtítulos o leyendas para asegurar que tus instrucciones sean accesibles para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Utiliza potentes "herramientas de edición" para refinar tu vídeo, ajustar elementos de marca como logotipos y colores, y luego expórtalo en varios formatos de relación de aspecto para compartir sin problemas a través de plataformas.

Casos de Uso

Crea Demos Rápidas de Características de Aplicaciones para Redes Sociales

Produce rápidamente vídeos tutoriales cortos e impactantes y destacados para plataformas sociales, mostrando funcionalidades clave de la aplicación a una audiencia más amplia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos tutoriales de IA?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos tutoriales de IA atractivos utilizando avanzados Avatares de IA y una función de texto a vídeo desde guion. Simplemente introduce tus indicaciones de texto, elige entre varias plantillas de vídeo y genera voces en off de IA profesionales para explicar pasos complejos con facilidad.

¿Qué tipos de vídeos tutoriales puedo hacer con HeyGen?

HeyGen es un versátil creador de vídeos tutoriales, perfecto para crear vídeos tutoriales dinámicos de aplicaciones móviles, demostraciones de productos e instrucciones paso a paso para cualquier tema. Nuestras robustas herramientas de edición y subtítulos automáticos aseguran que tu contenido sea claro y accesible.

¿Ofrece HeyGen características para mejorar mis vídeos tutoriales?

Sí, HeyGen proporciona un conjunto de características diseñadas para mejorar tus vídeos tutoriales, incluyendo visuales de IA de alta calidad, voces en off de IA realistas y una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales. Optimiza fácilmente tus vídeos para compartir en redes sociales a través de varias plataformas.

¿Es HeyGen un generador de vídeos de IA fácil de usar para tutoriales?

HeyGen destaca como un generador de vídeos de IA increíblemente fácil de usar para crear tutoriales. Puedes transformar rápidamente indicaciones de texto en vídeos atractivos con Avatares de IA realistas y plantillas de vídeo pre-diseñadas, agilizando todo tu proceso de producción.

