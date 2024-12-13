Creador de Vídeos Publicitarios Móviles: Crea Anuncios de Vídeo Atractivos Rápidamente

Genera contenido fácilmente con AI, utilizando nuestro editor de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de medios para tu próximo anuncio de vídeo.

Para propietarios de pequeñas empresas que lanzan una nueva aplicación, desarrolla un dinámico vídeo publicitario móvil de 30 segundos que capte la atención de inmediato. Este vídeo necesita un estilo visual rápido y vibrante que muestre las características del producto con transiciones energéticas, mientras que el audio incorpora una banda sonora moderna y animada y una locución clara y concisa generada con la generación de voz de HeyGen para resaltar los beneficios clave de la nueva aplicación, creando anuncios de vídeo atractivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Los gerentes de marketing que buscan simplificar su proceso de creación de anuncios con un Creador de Anuncios de Vídeo AI se beneficiarán de un vídeo instructivo de 45 segundos. Su estética visual limpia y profesional, con gráficos animados sofisticados y transiciones suaves, se complementará perfectamente con un avatar AI autoritario que explica cómo pueden utilizar sin esfuerzo las plantillas de vídeo de HeyGen para obtener resultados profesionales.
Crea una historia de marca inspiradora de 60 segundos para emprendedores que buscan un Creador de Vídeos de Marketing efectivo para su presencia en línea. El vídeo debe adoptar un estilo visual cálido y auténtico, enriqueciendo su narrativa con diversas escenas, imágenes gratuitas y gráficos, evocando crecimiento personal y logro, subrayado por una partitura musical edificante y una narración sincera generada directamente a partir de un guion utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.
Los vendedores de comercio electrónico pueden anunciar efectivamente una venta flash con un clip promocional animado de 15 segundos, aprovechando la rapidez de las plantillas de vídeo para una rápida ejecución. Este vídeo requiere un estilo visual brillante y juguetón con cortes rápidos y superposiciones de texto audaces para un impacto instantáneo, mientras que un jingle pegajoso y efectos de sonido urgentes aumentan la urgencia. Asegúrate de que los subtítulos/captions dinámicos de HeyGen destaquen las ofertas clave, haciendo que la oferta por tiempo limitado sea imposible de perder en este conciso anuncio de vídeo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios Móviles

Crea anuncios de vídeo móviles atractivos y de alta calidad sin esfuerzo con nuestro intuitivo Creador de Anuncios de Vídeo AI. Crea vídeos cortos impactantes para redes sociales.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto de anuncio móvil eligiendo de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para varias plataformas de redes sociales. Esto proporciona una base creativa.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Utiliza el editor de arrastrar y soltar para añadir tu propio metraje, imágenes y gráficos. Integra elementos dinámicos como avatares AI para personalizar tu mensaje.
3
Step 3
Genera Audio Atractivo
Mejora tu anuncio móvil con locuciones de alta calidad. Usa nuestra función de Texto a vídeo desde guion para transformar rápidamente tu texto publicitario en una locución profesional, asegurando una comunicación clara.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu anuncio móvil esté perfecto, expórtalo en formatos de alta calidad optimizados para varias plataformas de redes sociales. Aprovecha el cambio de tamaño de relación de aspecto para un ajuste perfecto en cada plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona el Éxito con Testimonios de Clientes AI

Transforma historias de éxito de clientes en anuncios de vídeo dinámicos generados por AI para construir confianza y atraer nuevos clientes de manera efectiva.

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos publicitarios móviles?

HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente vídeos publicitarios móviles atractivos utilizando avatares AI y una vasta biblioteca de plantillas de vídeo. Nuestro editor de vídeo en línea intuitivo facilita la generación de contenido con AI, agilizando tu proceso creativo para anuncios de vídeo convincentes.

¿Qué características hacen de HeyGen un efectivo Creador de Anuncios de Vídeo AI?

HeyGen destaca como un Creador de Anuncios de Vídeo AI al ofrecer avatares AI avanzados, conversión de texto a voz sin fisuras y un robusto editor de arrastrar y soltar. Esto permite a los propietarios de negocios crear vídeos cortos atractivos optimizados para diversas plataformas de redes sociales.

¿HeyGen proporciona herramientas para crear contenido diverso de marketing en vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia selección de plantillas de vídeo y una rica biblioteca de medios para añadir metraje, imágenes y gráficos gratuitos. Los usuarios pueden personalizar cada aspecto para asegurar que sus esfuerzos de creación de vídeos de marketing resulten en contenido único y profesional.

¿Cómo asegura HeyGen una salida de alta calidad para los anuncios de vídeo?

HeyGen está diseñado con una interfaz fácil de usar que soporta exportaciones de alta calidad, asegurando que tus anuncios de vídeo se vean pulidos y profesionales. La plataforma integra AI potente para avatares y locuciones realistas, garantizando un valor de producción de primer nivel.

